Defense News Top 100 2023 listesi açıklandı: İlk 100'de 4 Türk şirketi var

Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli savunma sanayi yayınlarından Defense News dergisi tarafından savunma sanayi cirosuna göre hazırlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı. Defense News Top 100 2023 listesinde ilk 100'de 4 Türk şirketi yer aldı. Listenin 2022 versiyonunda ilk 100'de 3 Türk şirketi yer alıyordu.

Geçen yıl listenin 49'uncu sırasında bulunan ASELSAN, bu yıl 47'nciliğe yükseldi ve Türk şirketleri arasında zirvedeki yerini korudu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) da geçen yıl 67'nci sıradayken, bu listeye 58'inci sıradan girerek önemli bir çıkış gösterdi. ROKETSAN da 2022'de 86'ncı sırada iken 2023'te 80'inci sıraya ulaştı.

Listeye ilk kez dahil olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı. Listede cirosunu Defence News'e paylaşan şirketlere yer veriliyor. Bu nedenle Baykar listeye eklenmedi.

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İlk 10 şirket üç ülkeden

Listenin detaylarına bakıldığında ilk 10 şirketin 6'sının ABD, 3'ünün Çin ve 1'inin Birleşik Krallık firması olduğu görüldü. Listenin ilk 3 sırasında ise ABD şirketleri bulunuyor.

Türkiye, Defense News Top 100 listesinde en çok firması olan üçüncü ülke oldu. Listede ABD'den 51 firma, Birleşik Krallık'tan 5 firma yer alırken Türkiye, Almanya, Çin ve Fransa'dan 4'er firma yer aldı.

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Buna göre, Lockheed Martin zirvedeki yerini kimseye kaptırmazken, bu şirketi, RTX ve Northrop Grumman izledi.

Aviation Industry Corporation of China 4'üncü olurken, geçen yıl listenin 3'üncü sırasında yer alan Boeing ise 5'inci sıraya geriledi. General Dynamics 6'ncı, BAE Systems 7'nci, China North Industries Group Corporation Limited 8'inci, L3Harris Technologies 9'uncu ve China South Industries Group Corporation 10'uncu sırada yer aldı.

Listenin tamamı için: Defense News Top 100 2023

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