Sea of Thieves Xbox Series X ve S için optimize edilecek

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Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Rare'in yaptığı popüler çok oyunculu korsancılık oyunu Sea of Thieves'in yeni nesil versiyonu onaylandı.

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İlk kez 2017 yılında erişime açılan oyunun Xbox Series X ve Xbox Series S için özel olarak optimize edileceği geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. Sea of Thieves, Xbox Series X'te 4K çözünürlükte 60 FPS olarak çalışacak. Xbox Series S'te ise 1080p çözünürlükte 60 FPS olarak çalışacak. Ayrıca oyunun yükleme süreleri de bir hayli düşürülecek.

Sea of Thieves'in Xbox Series ailesi için optimizesi konsolların çıkış gününde yani 10 Kasım'da ücretsiz olarak yayınlancak. Sea of Thieves şu anda hem konsol hem de PC için Xbox Game Pass'te ücretsiz bir şekilde bulunuyor.

https://www.vg247.com/2020/11/04/sea-of-thieves-will-be-optimized-for-xbox-series-x-s/

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