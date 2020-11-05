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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sea of Thieves Xbox Series X ve S için optimize edilecek

    Popüler çok oyunculu korsan oyunu Sea of Thieves'in de yeni nesle geleceği onaylandı. Oyun, Xbox Series X ve Xbox Series S için özel olarak optimize edilecek.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Sea of Thieves Xbox Series X ve S için optimize edilecek
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    Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Rare'in yaptığı popüler çok oyunculu korsancılık oyunu Sea of Thieves'in yeni nesil versiyonu onaylandı.

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    İlk kez 2017 yılında erişime açılan oyunun Xbox Series X ve Xbox Series S için özel olarak optimize edileceği geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. Sea of Thieves, Xbox Series X'te 4K çözünürlükte 60 FPS olarak çalışacak. Xbox Series S'te ise 1080p çözünürlükte 60 FPS olarak çalışacak. Ayrıca oyunun yükleme süreleri de bir hayli düşürülecek. 

    Sea of Thieves'in Xbox Series ailesi için optimizesi konsolların çıkış gününde yani 10 Kasım'da ücretsiz olarak yayınlancak. Sea of Thieves şu anda hem konsol hem de PC için Xbox Game Pass'te ücretsiz bir şekilde bulunuyor.



    https://www.vg247.com/2020/11/04/sea-of-thieves-will-be-optimized-for-xbox-series-x-s/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu oyunu keyif alarak oynayan var mı aşırı zorlama sıkıcı bir oyun
    1 Yanıt Yanıtla
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    YildirimBuyucusu (Murat Ercan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Ciddi misin? Oyunun ciddi bir kitlesi var. Zorlama oyun olsaydı bir süre sonra konuşulmazdı. Oyun çıkalı neredeyse 4 yıl olacak, hala oynanıyor. Çıkan DLC'ler ile hala kendini konuşturuyor.
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir zahmet
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