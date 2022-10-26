İsviçreli banka Seba Bank, kripto Para ve NFT teknolojilerine yoğunlaşıyor

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NFT’ler birçok şirket tarafından benimsenmeye devam ediyor. İsviçre merkezli Seba Bank, kripto para sektörü ile yakından ilgileniyor. Bu kez SEBA Bank‘ın perakende ve kurumsal müşterileri Bored Ape ve CryptoPunks gibi Ethereum tabanlı NFT koleksiyonlarının tokenlerini bankanın yeni saklama hizmetinde saklayabilecek.

Kripto odaklı geliştirmelerini ve çalışmalarını sürdüren banka, yerel düzenleyicilerle iş birliği yaparak ilerliyor. Piyasadaki karamsar havanın ve yaşanan olumsuz olayların aksine İsviçre, banka için olumlu tutum sergiliyor. Ülke içerisindeki güvenilir yapısıyla Seba, yeni girişimini duyurdu.

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Son olarak kurulacak saklama platformu hakkında detay vermek gerekirse müşterilerin koleksiyonları için güvenilir bir araç olacak. Özellikle Ethereum tabanlı projelere yoğunlaşan firma, Bored Ape ve CryptoPunks gibi koleksiyonları destekleyecek.

İsviçre merkezli kuruluş olan Seba Bank, 2019 yılında bankacılık ve menkul kıymet satıcısı lisansını almıştı. Kripto para hizmeti sunmak için 2021 yılında bilgi sistemleri denetçisi lisansını alarak, kurumsal düzeyde dijital varlık saklayıcısı olmuştu.

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Seba Bank, NFT saklama hizmetine başlıyor