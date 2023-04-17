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    SEC Başkanı Gary Gensler'ın koltuğu sallanıyor

    ABD kongre üyesi Warren Davidson, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in görevinden alınması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı.
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    SEC Başkanı Gary Gensler'ın koltuğu sallanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Warren Davidson’ın sunacağı yasa tasarısının ardından görevden alınabilir. 

    Kripto dostu tavrıyla bilinin kongre üyesi, Coinbase’in hukuk şefi Paul Grewal’a yaptığı açıklamada, SEC’nin borsa tanımının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin son açıklamalarının ardından Gensler’i görevinden alma niyeti olduğunu belirtti.

    Warren Davidson söz konusu açıklamayı resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde açıkladı:

    “Evet. Uzun bir dizi suiistimali düzeltmek için, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanını görevden alan ve rolü (yetkinin bulunduğu yerde) Kurula rapor veren bir İcra Direktörü ile değiştiren bir yasa getiriyorum. SEC’in eski Başkanları uygun değildir.”

    Buna ek olarak Davidson, SEC‘in eski başkanlarının da bu göreve uygun olmadığının altını çizdi.

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