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    Anlık Bildirim

    SEC, Coinbase’e yanıt verdi: Kural koymak yıllar alabilir

    ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC), SEC Coinbase’in kripto varlıklar hakkındaki dilekçesine yanıt verdi. Kural koymanın uzun sürebileceği belirtildi. 
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    SEC, Coinbase’e yanıt verdi: Kural koymak yıllar alabilir Tam Boyutta Gör
    ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC), Coinbase‘in kripto düzenlemesi için verdiği dilekçeye resmi yanıt verdi. SEC‘in yanıtında, herhangi bir kural koymanın yıllar alabileceği ve uygulama eylemlerinin devam edeceği aktarıldı. Kurum, kripto sektörü için kural koymaya zorlanmaması gerektiğini savundu. 

    Mahkemede resmi yanıtını bildiren SEC, herhangi bir kural koymanın yıllar sürebileceğini ve bu arada yaptırım eylemlerinin devam edeceğini ifade etti.

    Kurum, mahkemeden Coinbase‘in mandamus davasını reddetmesini istedi. Mandamus davası, kurumların görevlerini yapmaya zorlamak için verilen yargı kararlarına deniyor. SEC, borsanın yardım talep etmediğini de ifade etti. Twitter paylaşım yapan Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, hala açıklığa kavuşturulması gereken çok şey olduğunu belirtti. 

    Grewal, SEC’in kripto sektörü için netliğe sahip olmadığını sözlerine ekledi. SEC Başkanı Gary Gensler de Finansal Piyasalar Konferansı’nda kripto için kuralların zaten yayınlandığını ve yeterli olduğunu ifade etti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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