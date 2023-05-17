SEC, Coinbase’e yanıt verdi: Kural koymak yıllar alabilir

Mahkemede resmi yanıtını bildiren SEC, herhangi bir kural koymanın yıllar sürebileceğini ve bu arada yaptırım eylemlerinin devam edeceğini ifade etti.
Kurum, mahkemeden Coinbase‘in mandamus davasını reddetmesini istedi. Mandamus davası, kurumların görevlerini yapmaya zorlamak için verilen yargı kararlarına deniyor. SEC, borsanın yardım talep etmediğini de ifade etti. Twitter paylaşım yapan Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, hala açıklığa kavuşturulması gereken çok şey olduğunu belirtti.
Grewal, SEC’in kripto sektörü için netliğe sahip olmadığını sözlerine ekledi. SEC Başkanı Gary Gensler de Finansal Piyasalar Konferansı’nda kripto için kuralların zaten yayınlandığını ve yeterli olduğunu ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.