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    Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı: Harika görünüyor!

    Warner Bros'un merakla beklenen oyunu Harry Potter Quidditch Champions için beklenen oynanış videosu ortaya çıktı. Quidditch Champions'ın kapalı betasına ait olan görüntüler heyecan verici seviyede.
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    Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör
    Warner Bros. Games, Harry Potter Quidditch Champions'ı duyurduğunda, evrene hayran olan pek çok kişi şaşırmıştı. Zira Avalanche Software tarafından yapılan oyunun muazzam başarısı göz önüne alındığında, Hogwarts Legacy'ye ücretli bir DLC olarak bir Quidditch modunun ekleneceğine dair yaygın bir görüş vardı. Ancak 1,3 milyar doların üzerinde gelir elde eden Hogwarts Legacy ile Quidditch Champions tamamen ayrık iki oyun olarak karşımıza çıkış yapacak. Ve şimdi ise Harry Potter Quidditch Champions'ın merakla beklenen oynanış videosu ortaya çıktı. 

    Quidditch Champions oynanışsı sızdı

    Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör
    Unbroken Studios tarafından geliştirilen Harry Potter Quidditch Champions için halihazırda sınırlı kapalı beta testleri gerçekleştiriliyor. Bu kapalı beta testlerine ait birkaç video Reddit’te bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Hemen aşağıdaki videoda oynanış ve karakter özelleştirme gibi özellikler görülebiliyor. Sızan video içeriğinin kaldırılma ihtimali olduğundan yazı içerisindeki ekran görüntülerini de inceleyebilirsiniz.
    Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör
    Karakter özelleştirme videosu tartışmasız en ilginç sızıntı. Oyuncular Harry Potter'ın kendisi de dahil olmak üzere çeşitli yüz ön ayarları arasından seçim yapabiliyor. Aynı zamanda elbette süpürgenin özelleştirilmesi ve gol ve zafer kutlamaları da yine yapılabilecek özelleştirmeler arasında.

     

    Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör
    Harry Potter Quidditch Champions, oyuncuların takımdaki rollerini istedikleri zaman değiştirmelerine izin verdiğinden, özelleştirme sistemi her bir rolü görsel olarak benzersiz hissettirecek şekilde ayarlamalarına olanak tanıyor. Rollerden bahsetmişken, temel rollerle alakalı kısa bilgiler şu şekilde:

    Oyun rolleri

    Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör
    Kovalayıcılar, görevleri skor yapmaya odaklanmak olan çevik sihirbazlardan oluşuyor (Quaffle topunu kontrol etmek ve kaleye sokmak). Vurucular ise rakiplerini süpürgelerinden düşürmek için kullanılabilen demir bir top olan Bludger ile fark yaratmaya çalışıyor. Her takımda 2’şer tane bulunan vurucular, rakip oyuncuları bludger ile vurup, hücum veya savunma düzenlerini bozarak takımlarına avantaj kazandırmaya çalışacaklar.
    Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör
    Arayıcı, Altın Snitch'i bulmak ve onu düşman Arayıcı'dan önce yakalamakla görevli olduğu için benzersiz bir rol konumunda olacak. Lore’a göre Altın Snitch'i yakalamak takım için 150 puan değerindedir, ancak bu oyunda kuralın aynı olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Son olarak, tutucular ise üç kale direğini rakiplerin gol atma girişimlerinden korumaya çalışacak.

    Aşağıdaki videodan bu görevleri daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu arada Harry Potter: Quidditch Champions'ın henüz resmi bir çıkış tarihi yok ancak bildiğimiz kadarıyla oyun, PC ve konsollarda satışa sunulacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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