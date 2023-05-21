Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı: Harika görünüyor!

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Games, Harry Potter Quidditch Champions'ı duyurduğunda, evrene hayran olan pek çok kişi şaşırmıştı. Zira Avalanche Software tarafından yapılan oyunun muazzam başarısı göz önüne alındığında, Hogwarts Legacy'ye ücretli bir DLC olarak bir Quidditch modunun ekleneceğine dair yaygın bir görüş vardı. Ancak 1,3 milyar doların üzerinde gelir elde eden Hogwarts Legacy ile Quidditch Champions tamamen ayrık iki oyun olarak karşımıza çıkış yapacak. Ve şimdi ise Harry Potter Quidditch Champions'ın merakla beklenen oynanış videosu ortaya çıktı.

Quidditch Champions oynanışsı sızdı

Tam Boyutta Gör Unbroken Studios tarafından geliştirilen Harry Potter Quidditch Champions için halihazırda sınırlı kapalı beta testleri gerçekleştiriliyor. Bu kapalı beta testlerine ait birkaç video Reddit’te bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Hemen aşağıdaki videoda oynanış ve karakter özelleştirme gibi özellikler görülebiliyor. Sızan video içeriğinin kaldırılma ihtimali olduğundan yazı içerisindeki ekran görüntülerini de inceleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Karakter özelleştirme videosu tartışmasız en ilginç sızıntı. Oyuncular Harry Potter'ın kendisi de dahil olmak üzere çeşitli yüz ön ayarları arasından seçim yapabiliyor. Aynı zamanda elbette süpürgenin özelleştirilmesi ve gol ve zafer kutlamaları da yine yapılabilecek özelleştirmeler arasında.

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Tam Boyutta Gör Harry Potter Quidditch Champions, oyuncuların takımdaki rollerini istedikleri zaman değiştirmelerine izin verdiğinden, özelleştirme sistemi her bir rolü görsel olarak benzersiz hissettirecek şekilde ayarlamalarına olanak tanıyor. Rollerden bahsetmişken, temel rollerle alakalı kısa bilgiler şu şekilde:

Oyun rolleri

Tam Boyutta Gör Kovalayıcılar, görevleri skor yapmaya odaklanmak olan çevik sihirbazlardan oluşuyor (Quaffle topunu kontrol etmek ve kaleye sokmak). Vurucular ise rakiplerini süpürgelerinden düşürmek için kullanılabilen demir bir top olan Bludger ile fark yaratmaya çalışıyor. Her takımda 2’şer tane bulunan vurucular, rakip oyuncuları bludger ile vurup, hücum veya savunma düzenlerini bozarak takımlarına avantaj kazandırmaya çalışacaklar.

Tam Boyutta Gör Arayıcı, Altın Snitch'i bulmak ve onu düşman Arayıcı'dan önce yakalamakla görevli olduğu için benzersiz bir rol konumunda olacak. Lore’a göre Altın Snitch'i yakalamak takım için 150 puan değerindedir, ancak bu oyunda kuralın aynı olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Son olarak, tutucular ise üç kale direğini rakiplerin gol atma girişimlerinden korumaya çalışacak.

Aşağıdaki videodan bu görevleri daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu arada Harry Potter: Quidditch Champions'ın henüz resmi bir çıkış tarihi yok ancak bildiğimiz kadarıyla oyun, PC ve konsollarda satışa sunulacak.

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Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı