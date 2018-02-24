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Sefer Görev Emri nedir? Nasıl sorgulanır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki konuşmasında "Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar." cümlesi vatandaşları harekete geçirdi. Sefer Görev Emri nasıl sorgulanır?
1 yıl
17,2b
1
143
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sefer Görev Emri nedir? Nasıl sorgulanır?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında dile getirdiği “Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar.” cümlesinden sonra vatandaşlar sefer görev emri ile ilgili detaylı bilgi almak için e-Devlet sistemine akın etti.

"Şuan ihtiyaç yok" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşma sırasında salonda bir anda “Reis bizi Afrin’e götür.” sesleri yankılanmaya başladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı da “Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar. Ama şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz.” cümlelerini sarf edince vatandaşlar sefer görev emri olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet sistemine girerek ayrıntılı bilgi almaya çalıştı.

Sefer Görev Emri nedir? 

Askerlik görevini tamamlamış kişilerin ihtiyaç duyulması halinde yeniden askere alınmasının mümkün olduğu durumlarda verilen Sefer Görev Emri, vatandaşların savaş halinde nereye gideceği, ne kadar zaman içerisinde birliğine katılacağı ve birliğinin kapalı adı gibi bilgileri veriyor. Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek öğrenilebilen bu durum e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabiliyor. Şuanda sisteme giren vatandaşlar "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı." uyarısıyla karşılaşıyor. Sistem düzeldiğinde aşağıdaki linkten sefer görev emri sorgulaması yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

Ayrıca aşağıdaki linkten Milli Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilerden konuyla ilgili tüm soru işaretlerini giderebilirsiniz. Bu bilgiler içerisinde Sefer Görev Emrim (SGE) var mı? Nereden öğrenebilirim?, Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?, Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi? gibi pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

http://www.msb.gov.tr/Seferberlik/icerik/personel-seferberligi



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DubSteq 1 yıl en beğenilen joven
joven
Önce Allah sonra Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı Vatanımız için bu uğurda
göreve her daim hazırım,

Burası Genel Kurmay Başkanlığı mı? Hazırsan ver dilekçeni GKB'ye burada sözde şov yapma.
jovenÖnce Allah sonra Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı Vatanımız için bu uğurdagöreve her daim hazırım,Burası Genel Kurm...
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2 Yanıt Yanıtla +244
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CARNIVALE 1 yıl joven
joven
Önce Allah sonra Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı Vatanımız için bu uğurda
göreve her daim hazırım,

counter strike zannettin herhalde
jovenÖnce Allah sonra Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı Vatanımız için bu uğurdagöreve her daim hazırım,counter strike za...
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Yanıtla +162
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Kraaz 1 yıl
Hiç bir şeyden haberi olmayanlar atıp tutmaya gelmiş.
Göreve hazırmış. Yürü o zaman önce Kilis, sonra geç sınırı, git katıl ÖSO ye, madem görev aşkı ile yanıp tutuşuyorsun.
ÖSO dilekçe de istemiyordur. Direk eline tutuştururlar silahı, sürerler ön saflara, aslan gibi kapışırsın.
Önce bir yatın şöyle buz gibi havada çıplak toprakta veya yağmurda her tarafı akan boktan bir çadırda kalın. Sonra gelin konuşun. Ne diye forumda yazıyorsun.
Burada atıp tutmaya benzemez sıcak çatışma ortamı. Adamın, boş delikanlılığı başının yanından 2 mermi geçmesi ile son buluveriyor.
Televizyonda gösterdikleri gibi de hiç değil, evde oturup elinde çay bardağı, televizyon seyredip vatan savunduğunu zannedenler hiç konuşmasın.
Hem seferberliği olanlar neden hazırlanıyor ? Savaş mı ilan edeceğiz Suriye ye ? Teröre karşı değil mi idi bu harekat ?
Önce sayın cumhurbaşkanımız ve oğulları, sonra bizi Afrine götür diye bağıranlar ve Kefen ile gezen arkadaşlar en ön safta, elde silah yer alsın. Ben peşlerinden gelirim.
Yoksa olan gene fakir milletin oğullarına olacak. Bizim hükümetin sayın ileri gelenleri şehit olmak istemiyormu idi ? Alın fırsat, hadi bakalım.
.
Hiç bir şeyden haberi olmayanlar atıp tutmaya gelmiş.Göreve hazırmış. Yürü o zaman önce Kilis, sonra geç sınırı, git katıl ÖSO ye, madem görev aşkı ile ya...
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2 Yanıt Yanıtla +142
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DH Misafiri 1 yıl
Seferberlik ile ilgili bir kaç aklımda kalan bilgiyi paylaşıyım. Seferberlik askerlik sırasında bölük komutanın askere vereceği not a göre çıkar 13-14-15-16 şeklinde not veririlir 13 not alan kimse hiç bir şekilde sefere çağrılmaz 15 ve 16 alanlara ihtiyaç doğrultusunda sefer görev emri çıkar ve askerliği sırasında yada sonradan tebliğ edilir 40 yaşından sonra sefer görev emri hükümsüz kalır
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Weezer 1 yıl DH Misafiri
kıllıgına 13leri cagiran komutan olur kesin;)
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Seko92 1 yıl
Haydi cengaverler savaşa ! Suriye'yi, pardon, vatanı kurtaracağız !
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Redunay 1 yıl
Adam Allah ve vatan için göreve hazırım demiş forumun vatan hainleri linç etmişler hemen.
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Wi Fi 1 yıl
15 temmuzda bankamatik sırasında, gezide çadırda, savaşta kaçışta, bi çene var, o eşşektede var...
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since2002 1 yıl
bende YOK yazıyor yani çağrılmıycakmıyım? xs
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uNequAL 1 yıl since2002
Ne mutlu Türk'üm diyene
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CeyKalDa 1 yıl
askerliği spor istirahatli yapmıştım
sefer görev emrim yokmuş
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aycibin 1 yıl
daha ailesinde ayağına postal giymiş biri yokken "Karar verildiği anda yola revan oluruz" demesi de enteresan hakkaten."Karar verildiği anda yola revan olursunuz" dese anlarız.
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spirituals 1 yıl
Sefer Görev Emri nedir arkadaşlar?
Ülke büyükçe bir savaşa girdi ve ordumuz yeterli olamadı mı ?
Neyden bahsediyor bu adamlar ?
Erdoğan sırf kral olabilmek ve daha fazla oy alabilmek adına cidden sıyırdı iyice. Geçen jöh kıyafeti giydirilmiş bir çocuğa "bayrağı da cebinde şehit olursun" dedi gülerek hemde. Çok matah bir şeymiş gibi..
Emrim var ama ben kesinlikle böyle bir durumda gitmeyi reddederim. Çünkü oraya ülken için değil Erdoğan ve yandaşları için gideceksin. Rant peşinde olan adamlar için gideceksin.
Oraya gitmesi gereken kişiler ; Erdoğan ve yandaşlarının çocukları (hani şu biri çürük alan diğeri yurt dışından vatandaşlık alan ve askerlik yapmayan) bunun haricinde "kefenimizi giyer gideriz" diyen diğer partililer ve o partililere oy veren garip topluluk.
Başka ülke vatandaşlığım olmasına karşın gelip paşalar gibi askerliğimi yaptım ülkemde. Çünkü Zaza kökenli bir Türk vatandaşıyım ben. Türkiye nin orta doğuda ki yerini ve burada ki sorunları az çok biliyorum. Sizde artık bunu bilin.
Sözüm ona Afrin den sadece teröristleri temizleyecektik , şu anda yaz aylarına doğru daha iç bölgelere gidebileceğimiz bilgisini verdi Cumhur reisiniz. Kendi rantı için garibanın oğlunu orada kırdırıyor da ülkemiz ne zaman anlayacak merakla bekliyorum.
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WarSaw 1 yıl
tayyip bop la gelmişti şimdide ülkeyi savaşa sokuyor.
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C.CEMİL 1 yıl
bir defa sge herkese çıkmıyor ,kritik görülen personel için çıkıyor ,o nedenle giderim ,atarım ,uçarım diyenlerin çoğunluğu ya hiç askere gitmemiş kişiler yada torpille kıyak askerlik yapanlardır (hizmet gerisi iş yaptıklarından sge çıkmayan)
diğer konu ise bu e-devletten sorgulama olayı zaten yıllardır var ve savaş olmasa dahi tatbikat için dahi bu personel ve araç çağrılabilir
ayrıca sge olan zaten bilir ,çünkü tebliğ edilmiştir
takip etmeye gerek de yoktur ,çağrılma durumunda sizin adresinize ulaşırlar
yorumlardan gördüğüm kadarıyla burada yazanların tamamına yakınının sge. yok ,çünkü olsa bunları bilirdi
dahası seferberlik gerekli görülürse basın yayın organlarından ilan edilir ve herkesin haberi olur zaten
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