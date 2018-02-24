Sefer Görev Emri nedir? Nasıl sorgulanır?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında dile getirdiği “Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar.” cümlesinden sonra vatandaşlar sefer görev emri ile ilgili detaylı bilgi almak için e-Devlet sistemine akın etti.

"Şuan ihtiyaç yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşma sırasında salonda bir anda “Reis bizi Afrin’e götür.” sesleri yankılanmaya başladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı da “Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar. Ama şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz.” cümlelerini sarf edince vatandaşlar sefer görev emri olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet sistemine girerek ayrıntılı bilgi almaya çalıştı.

Sefer Görev Emri nedir?

Askerlik görevini tamamlamış kişilerin ihtiyaç duyulması halinde yeniden askere alınmasının mümkün olduğu durumlarda verilen Sefer Görev Emri, vatandaşların savaş halinde nereye gideceği, ne kadar zaman içerisinde birliğine katılacağı ve birliğinin kapalı adı gibi bilgileri veriyor. Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek öğrenilebilen bu durum e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabiliyor. Şuanda sisteme giren vatandaşlar "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı." uyarısıyla karşılaşıyor. Sistem düzeldiğinde aşağıdaki linkten sefer görev emri sorgulaması yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

Ayrıca aşağıdaki linkten Milli Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilerden konuyla ilgili tüm soru işaretlerini giderebilirsiniz. Bu bilgiler içerisinde Sefer Görev Emrim (SGE) var mı? Nereden öğrenebilirim?, Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?, Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi? gibi pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

http://www.msb.gov.tr/Seferberlik/icerik/personel-seferberligi



