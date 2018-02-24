Sefer Görev Emri nedir? Nasıl sorgulanır?

"Şuan ihtiyaç yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşma sırasında salonda bir anda “Reis bizi Afrin’e götür.” sesleri yankılanmaya başladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı da “Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar. Ama şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz.” cümlelerini sarf edince vatandaşlar sefer görev emri olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet sistemine girerek ayrıntılı bilgi almaya çalıştı.
Sefer Görev Emri nedir?
Askerlik görevini tamamlamış kişilerin ihtiyaç duyulması halinde yeniden askere alınmasının mümkün olduğu durumlarda verilen Sefer Görev Emri, vatandaşların savaş halinde nereye gideceği, ne kadar zaman içerisinde birliğine katılacağı ve birliğinin kapalı adı gibi bilgileri veriyor. Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek öğrenilebilen bu durum e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabiliyor. Şuanda sisteme giren vatandaşlar "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı." uyarısıyla karşılaşıyor. Sistem düzeldiğinde aşağıdaki linkten sefer görev emri sorgulaması yapabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama
Ayrıca aşağıdaki linkten Milli Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilerden konuyla ilgili tüm soru işaretlerini giderebilirsiniz. Bu bilgiler içerisinde Sefer Görev Emrim (SGE) var mı? Nereden öğrenebilirim?, Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?, Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi? gibi pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.
http://www.msb.gov.tr/Seferberlik/icerik/personel-seferberligi
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Burası Genel Kurmay Başkanlığı mı? Hazırsan ver dilekçeni GKB'ye burada sözde şov yapma.
counter strike zannettin herhalde
Göreve hazırmış. Yürü o zaman önce Kilis, sonra geç sınırı, git katıl ÖSO ye, madem görev aşkı ile yanıp tutuşuyorsun.
ÖSO dilekçe de istemiyordur. Direk eline tutuştururlar silahı, sürerler ön saflara, aslan gibi kapışırsın.
Önce bir yatın şöyle buz gibi havada çıplak toprakta veya yağmurda her tarafı akan boktan bir çadırda kalın. Sonra gelin konuşun. Ne diye forumda yazıyorsun.
Burada atıp tutmaya benzemez sıcak çatışma ortamı. Adamın, boş delikanlılığı başının yanından 2 mermi geçmesi ile son buluveriyor.
Televizyonda gösterdikleri gibi de hiç değil, evde oturup elinde çay bardağı, televizyon seyredip vatan savunduğunu zannedenler hiç konuşmasın.
Hem seferberliği olanlar neden hazırlanıyor ? Savaş mı ilan edeceğiz Suriye ye ? Teröre karşı değil mi idi bu harekat ?
Önce sayın cumhurbaşkanımız ve oğulları, sonra bizi Afrine götür diye bağıranlar ve Kefen ile gezen arkadaşlar en ön safta, elde silah yer alsın. Ben peşlerinden gelirim.
Yoksa olan gene fakir milletin oğullarına olacak. Bizim hükümetin sayın ileri gelenleri şehit olmak istemiyormu idi ? Alın fırsat, hadi bakalım.
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