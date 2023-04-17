Sega, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio'yu 776 milyon dolara satın alıyor

2023'ün üçüncü çeyreğinde sonuçlanacak
Bilmeyenler için Rovio'nun yapımcılığını üstlendiği Angry Birds, 1 milyar indirmeyi geçen ilk mobil oyun olmuştu. Öyle ki 2014'ün başlarında aylık 200 milyon oyuncuya ev sahipliği yapan oyun, devamında bir TV dizisi ve iki uzun metrajlı film olarak karşımıza çıktı. Günümüzde ise en bilindik mobil oyunlar arasında yer almaya devam ediyor.
Konu hakkında yapılan açıklamada Sega, “Rovio’nun canlı servis mobil oyun operasyonundaki ayırt edici bilgi birikiminden Sega’nın mevcut ve yeni oyunlarını küresel mobil oyun pazarına getirmek için yararlanmayı hedefliyoruz” sözlerini dile getirdi. Buradan yola çıkarak japon devinin, mobil pazardaki oyun yelpazesini genişleteceğini söyleyebiliriz.
Paylaşılanlara göre söz konusu satın alma işleminin, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde, yani Eylül sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor. Ayrıca Rovio'yu satın almak isteyen ilk şirketin Sega olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz yıl İsrail merkezli Playtika ile görüşmeler gerçekleştiren stüdyo, buradan sonuç alamamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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