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    Sega, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio'yu 776 milyon dolara satın alıyor

    Japonya merkezli oyun devi Sega, Angry Birds yapımcısı Rovio'yu 776 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Yeni anlaşmanın Eylül sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor. İşte detaylar
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    Sega, Angry Birds geliştiricisi Rovio'yu satın alıyor! Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere, Japon oyun devi Sega'nın Angry Birds yapımcısı Rovio'yu satın almak için görüşmelere başladığından sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda Japon devinin, Rovio için yaklaşık 1 milyar dolar bütçeayırdığı belirtiliyordu. Bugün ise beklenen açıklama geldi. Sega, Rovio'yu kendi bünyesine dahil etmek için 776 milyon dolar ödeyecek.

    2023'ün üçüncü çeyreğinde sonuçlanacak

    Bilmeyenler için Rovio'nun yapımcılığını üstlendiği Angry Birds, 1 milyar indirmeyi geçen ilk mobil oyun olmuştu. Öyle ki 2014'ün başlarında aylık 200 milyon oyuncuya ev sahipliği yapan oyun, devamında bir TV dizisi ve iki uzun metrajlı film olarak karşımıza çıktı. Günümüzde ise en bilindik mobil oyunlar arasında yer almaya devam ediyor. 

    Konu hakkında yapılan açıklamada Sega, “Rovio’nun canlı servis mobil oyun operasyonundaki ayırt edici bilgi birikiminden Sega’nın mevcut ve yeni oyunlarını küresel mobil oyun pazarına getirmek için yararlanmayı hedefliyoruz” sözlerini dile getirdi. Buradan yola çıkarak japon devinin, mobil pazardaki oyun yelpazesini genişleteceğini söyleyebiliriz.

    Paylaşılanlara göre söz konusu satın alma işleminin, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde, yani Eylül sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor. Ayrıca Rovio'yu satın almak isteyen ilk şirketin Sega olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz yıl İsrail merkezli Playtika ile görüşmeler gerçekleştiren stüdyo, buradan sonuç alamamıştı. 

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