Oyunculara kötü haber: Sekiz oyun daha Xbox Game Pass'ten ayrılıyor

Microsoft'un Xbox One, Xbox Series ve PC kullanıcılarına sunulan Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkarıldığını görüyoruz. Şimdi Xbox Game Pass abonelik servisinden Mart ayında ayrılacak oyunlar belli oldu.

Mart ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar belli oldu

Mart ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak en dikkat çeken yapımlar arasında Paradise Killer, Undertale ve Marvel's Guardians of the Galaxy yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Young Souls, Kentucky Route Zero: TV Edition, Goat Simulator, F1 2020 ve Zero Escape: The Nonary Games. Öte yandan Microsoft, bu ayrılan oyunları telafi etmek için çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor.

Nitekim Mart ayında Xbox Game Pass’ten ayrılacak oyunların yanı sıra, platforma eklenecek yapımlar da bulunuyor. Bunlar arasından F1 22 ve Wo Long: Fallen Dynasty halihazırda erişime açılırken, 29 Mart tarihine kadar Valheim ve MLB The Show 23 kullanıcılar ile buluşacak.

15 Mart itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar

Marvel's Guardians of the Galaxy - Konsol ve PC

Undertale - Konsol

Young Souls -- Konsol ve PC

Kentucky Route Zero: TV Edition - Konsol ve PC

Goat Simulator - Konsol

F1 2020 -- Konsol

Zero Escape: The Nonary Games - Konsol ve PC

Paradise Killer - Konsol ve PC

Sekiz oyun daha Xbox Game Pass'ten ayrılıyor