Oyunculara kötü haber: Sekiz oyun daha Xbox Game Pass'ten ayrılıyor

- Mart ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar belli oldu
- 15 Mart itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar
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Mart ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar belli oldu
Mart ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak en dikkat çeken yapımlar arasında Paradise Killer, Undertale ve Marvel's Guardians of the Galaxy yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Young Souls, Kentucky Route Zero: TV Edition, Goat Simulator, F1 2020 ve Zero Escape: The Nonary Games. Öte yandan Microsoft, bu ayrılan oyunları telafi etmek için çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor.
Nitekim Mart ayında Xbox Game Pass’ten ayrılacak oyunların yanı sıra, platforma eklenecek yapımlar da bulunuyor. Bunlar arasından F1 22 ve Wo Long: Fallen Dynasty halihazırda erişime açılırken, 29 Mart tarihine kadar Valheim ve MLB The Show 23 kullanıcılar ile buluşacak.
15 Mart itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar
- Marvel's Guardians of the Galaxy - Konsol ve PC
- Undertale - Konsol
- Young Souls -- Konsol ve PC
- Kentucky Route Zero: TV Edition - Konsol ve PC
- Goat Simulator - Konsol
- F1 2020 -- Konsol
- Zero Escape: The Nonary Games - Konsol ve PC
- Paradise Killer - Konsol ve PC
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez