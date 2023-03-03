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    Oyunculara kötü haber: Sekiz oyun daha Xbox Game Pass'ten ayrılıyor

    Microsoft, Mart ayında Xbox Game Pass'ten ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Paradise Killer, Undertale ve Marvel's Guardians of the Galaxy dahil olmak üzere birçok oyun kütüphaneden siliniyor.
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    Sekiz oyun daha Xbox Game Pass'ten ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox One, Xbox Series ve PC kullanıcılarına sunulan Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkarıldığını görüyoruz. Şimdi Xbox Game Pass abonelik servisinden Mart ayında ayrılacak oyunlar belli oldu.

    Mart ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar belli oldu

    Mart ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak en dikkat çeken yapımlar arasında Paradise Killer, Undertale ve Marvel's Guardians of the Galaxy yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Young Souls, Kentucky Route Zero: TV Edition, Goat Simulator, F1 2020 ve Zero Escape: The Nonary Games. Öte yandan Microsoft, bu ayrılan oyunları telafi etmek için çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor. 

    Nitekim Mart ayında Xbox Game Pass’ten ayrılacak oyunların yanı sıra, platforma eklenecek yapımlar da bulunuyor. Bunlar arasından F1 22 ve Wo Long: Fallen Dynasty halihazırda erişime açılırken, 29 Mart tarihine kadar Valheim ve MLB The Show 23 kullanıcılar ile buluşacak. 

    15 Mart itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar

    • Marvel's Guardians of the Galaxy - Konsol ve PC
    • Undertale - Konsol
    • Young Souls -- Konsol ve PC
    • Kentucky Route Zero: TV Edition - Konsol ve PC
    • Goat Simulator - Konsol
    • F1 2020 -- Konsol
    • Zero Escape: The Nonary Games - Konsol ve PC
    • Paradise Killer - Konsol ve PC
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    şairane 9 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 21 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 23 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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