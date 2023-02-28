Tam Boyutta Gör Xbox Series X/S ve Playstation 5 arasında kıyasıya rekabet sürerken, Xbox Game Pass abonelik sistemi pazarda büyük bir değişime neden oldu. Şimdi Microsoft, Xbox Game Pass PC'yi daha fazla ülkeye getiriyor.

Xbox Game Pass PC, 40 yeni ülkeye açıldı

Yapılan açıklamada Microsoft, Xbox Game Pass PC'nin Hırvatistan, İzlanda, Libya, Katar ve Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki 40 ülkede erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca Xbox Insider Hub uygulaması aracılığıyla satışa sunulan servis, ilk ay özel bir test fiyatına sahip olacak. Böylece kullanıcılar Microsoft'un PC Game Pass aboneliğinde bulunan yüzlerce oyunun tümüne erişebilecek.

Microsoft şaşırdı! Uyumlu olmayan sisteme Windows 11 öneriyor 1 gün önce eklendi

Yeni haberin ışığında Game Pass'in artık toplam 86 ülkede mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Xbox CEO'su Phil Spencer, abonelik sisteminin konsollara kıyasla PC'de inanılmaz bir ivme kazandığından bahsetmişti. Nitekim Microsoft, PC Game Pass aboneliklerinde Ekim ayında yıldan yıla yüzde 159 artış bildirdi. Görünüşe göre yazılım devi, PC kullanıcılarına olan desteğini sürdürecek.

İşte PC Game Pass'e erişim sağlayan 40 ülkenin tam listesi:

Arnavutluk

Cezayir

Bahreyn

Bolivya

Bosna Hersek

Bulgaristan

Kosta Rika

Hırvatistan

Kıbrıs

Ekvador

Mısır

El Salvador

Estonya

Gürcistan

Guatemala

Honduras

İzlanda

Kuveyt

Letonya

Libya

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Moldova

Karadağ

Fas

Nikaragua

Kuzey Makedonya

Umman

Panama

Paraguay

Peru

Katar

Romanya

Sırbistan

Slovenya

Tunus

Ukrayna

Uruguay

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Microsoft durmuyor: Xbox Game Pass PC, 40 yeni ülkeye açıldı