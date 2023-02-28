Microsoft durmuyor: Xbox Game Pass PC, 40 yeni ülkeye açıldı

Xbox Game Pass PC, 40 yeni ülkeye açıldı
Yapılan açıklamada Microsoft, Xbox Game Pass PC'nin Hırvatistan, İzlanda, Libya, Katar ve Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki 40 ülkede erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca Xbox Insider Hub uygulaması aracılığıyla satışa sunulan servis, ilk ay özel bir test fiyatına sahip olacak. Böylece kullanıcılar Microsoft'un PC Game Pass aboneliğinde bulunan yüzlerce oyunun tümüne erişebilecek.
Yeni haberin ışığında Game Pass'in artık toplam 86 ülkede mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Xbox CEO'su Phil Spencer, abonelik sisteminin konsollara kıyasla PC'de inanılmaz bir ivme kazandığından bahsetmişti. Nitekim Microsoft, PC Game Pass aboneliklerinde Ekim ayında yıldan yıla yüzde 159 artış bildirdi. Görünüşe göre yazılım devi, PC kullanıcılarına olan desteğini sürdürecek.
İşte PC Game Pass'e erişim sağlayan 40 ülkenin tam listesi:
- Arnavutluk
- Cezayir
- Bahreyn
- Bolivya
- Bosna Hersek
- Bulgaristan
- Kosta Rika
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Ekvador
- Mısır
- El Salvador
- Estonya
- Gürcistan
- Guatemala
- Honduras
- İzlanda
- Kuveyt
- Letonya
- Libya
- Lihtenştayn
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Moldova
- Karadağ
- Fas
- Nikaragua
- Kuzey Makedonya
- Umman
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Katar
- Romanya
- Sırbistan
- Slovenya
- Tunus
- Ukrayna
- Uruguay
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.