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    Microsoft durmuyor: Xbox Game Pass PC, 40 yeni ülkeye açıldı

    Xbox Game Pass abonelik sistemi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Microsoft, servisin PC sürümünü Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da 40 yeni ülkeye getirdi. İşte detaylar 
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    Microsoft durmuyor: Xbox Game Pass PC, 40 yeni ülkeye açıldı Tam Boyutta Gör
    Xbox Series X/S ve Playstation 5 arasında kıyasıya rekabet sürerken, Xbox Game Pass abonelik sistemi pazarda büyük bir değişime neden oldu. Şimdi Microsoft, Xbox Game Pass PC'yi daha fazla ülkeye getiriyor.

    Xbox Game Pass PC, 40 yeni ülkeye açıldı

    Yapılan açıklamada Microsoft, Xbox Game Pass PC'nin Hırvatistan, İzlanda, Libya, Katar ve Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki 40 ülkede erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca Xbox Insider Hub uygulaması aracılığıyla satışa sunulan servis, ilk ay özel bir test fiyatına sahip olacak. Böylece kullanıcılar Microsoft'un PC Game Pass aboneliğinde bulunan yüzlerce oyunun tümüne erişebilecek.

    Yeni haberin ışığında Game Pass'in artık toplam 86 ülkede mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Xbox CEO'su Phil Spencer, abonelik sisteminin konsollara kıyasla PC'de inanılmaz bir ivme kazandığından bahsetmişti. Nitekim Microsoft, PC Game Pass aboneliklerinde Ekim ayında yıldan yıla yüzde 159 artış bildirdi. Görünüşe göre yazılım devi, PC kullanıcılarına olan desteğini sürdürecek. 

    İşte PC Game Pass'e erişim sağlayan 40 ülkenin tam listesi:

    • Arnavutluk   
    • Cezayir 
    • Bahreyn 
    • Bolivya 
    • Bosna Hersek  
    • Bulgaristan   
    • Kosta Rika  
    • Hırvatistan   
    • Kıbrıs  
    • Ekvador 
    • Mısır   
    • El Salvador  
    • Estonya   
    • Gürcistan  
    • Guatemala 
    • Honduras  
    • İzlanda   
    • Kuveyt 
    • Letonya   
    • Libya 
    • Lihtenştayn  
    • Litvanya   
    • Lüksemburg   
    • Malta  
    • Moldova   
    • Karadağ   
    • Fas 
    • Nikaragua 
    • Kuzey Makedonya 
    • Umman 
    • Panama 
    • Paraguay 
    • Peru 
    • Katar 
    • Romanya   
    • Sırbistan   
    • Slovenya   
    • Tunus 
    • Ukrayna   
    • Uruguay
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 5 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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