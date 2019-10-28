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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şelale ekranlı televizyonlar geliyor

    Şelale ekran kavramı akıllı telefon sektöründen sonra TV endüstrine de geliyor. LG'nin patent başvuruları şelale ekranlı TV'lerin 2020 CES fuarında sergilenebileceğini ortaya koydu.
    9 sa.
    2,6b
    10
    10
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Şelale ekranlı televizyonlar geliyor
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    Uzun yıllardır TV üreticileri hep ekranın etrafını saran çerçeveleri inceltmeye çalıştı ancak daha radikal değişiklikler maalesef göremedik. Gelen yeni bilgiler LG'nin sektörde devrim yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasım'da tanıtılacak"

    Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) 8 Ekim'de LG tarafından tescil edilmiş altı patent yayınladı. 2017 yılına uzanan bu patentlerin hepsi de kavisli ekrana sahip TV'lerle ilgili. Görünüşe bakılırsa akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanan "şelale ekran" yakında televizyonlara da gelecek.

    Şelale ekranlı televizyonlar geliyor
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    CES'te sahneye çıkabilir

    Bazı patentlerde TV ekranı yana doğru agresif bir eğim kazanırken diğerlerinde üst kısıma doğru kavis alıyor. Şelale ekranlı LG TV'lerin 2020 CES fuarında sergilenmesi bekleniyor. Tüketici Elektroniği Fuarı gelecek yıl 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta yapılacak.



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    nct96 9 sa. en beğenilen
    İzlediğimiz içeriğe ne gibi katkısı olacak anlamadım, yeni genel tüketici tokatlama taktiği
    Yanıtla +19
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    qoqoCAN 8 sa.
    bu farklı bunu alın
    Yanıtla +7
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    phoenix_88 6 sa.
    Gorselde selale kullanmak yilin en iyi teknoloji haberi odulunu getirtir. Demedi demeyin.
    Yanıtla +1
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    smart1978 7 sa.
    Selale bos isler :D ... Dokunmatik ekranda parmaklarimizla koselerden birsey mi yapacagiz sanki :))))) ??? ...

    10 bit micro led veya mini led lere gecilsin... MAT ekran olayini iyilestirsinler yansimasiz olanlari piyasaya seri uretimlisini cikartsinlar...

    Gerisi hikayer... Haberdeki olay ise tam bir rezalet! ...

    Kavisli ekralar bir nebze iyi denilebilirdi ama bu selale denen sey tam bir kepazeliktir :) ...
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    PurposeLess sinan 7 sa.
    de get len!
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    esmerbuyucu 7 sa.
    Zeki Müren'de bizi göreceh mi?
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    qoqoCAN 8 sa.
    bu farklı bunu alın
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    Galatas4ray 8 sa.
    Hiç bişey anlamadım
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    DoubleDragon 7 sa. Galatas4ray
    Bunda anlamayacak bir şey yok. Samsung Edge telefonları hiç görmedin mi, duymadın mı? Hatırlaman için aşağıya fotografını ekliyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Şimdi bu telefonun kenarlarına dikkat edersen düz değil, kavisli yapmışlar. Onun için Samsung bu telefonları Edge olarak isimlendirmiş. Bu ekranların kenarları kavisli olduğu için "şelale ekran" diyorlar.

    İşte bunun gibi kenarları kavisli olarak televizyon üreteceklermiş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    nct96 9 sa. en beğenilen
    İzlediğimiz içeriğe ne gibi katkısı olacak anlamadım, yeni genel tüketici tokatlama taktiği
    Yanıtla +19
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    lg, şelale ekran ve
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