Şelale ekranlı televizyonlar geliyor

Uzun yıllardır TV üreticileri hep ekranın etrafını saran çerçeveleri inceltmeye çalıştı ancak daha radikal değişiklikler maalesef göremedik. Gelen yeni bilgiler LG'nin sektörde devrim yapmaya hazırlandığını gösteriyor.
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Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) 8 Ekim'de LG tarafından tescil edilmiş altı patent yayınladı. 2017 yılına uzanan bu patentlerin hepsi de kavisli ekrana sahip TV'lerle ilgili. Görünüşe bakılırsa akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanan "şelale ekran" yakında televizyonlara da gelecek.
CES'te sahneye çıkabilir
Bazı patentlerde TV ekranı yana doğru agresif bir eğim kazanırken diğerlerinde üst kısıma doğru kavis alıyor. Şelale ekranlı LG TV'lerin 2020 CES fuarında sergilenmesi bekleniyor. Tüketici Elektroniği Fuarı gelecek yıl 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta yapılacak.
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10 bit micro led veya mini led lere gecilsin... MAT ekran olayini iyilestirsinler yansimasiz olanlari piyasaya seri uretimlisini cikartsinlar...
Gerisi hikayer... Haberdeki olay ise tam bir rezalet! ...
Kavisli ekralar bir nebze iyi denilebilirdi ama bu selale denen sey tam bir kepazeliktir :) ...
Şimdi bu telefonun kenarlarına dikkat edersen düz değil, kavisli yapmışlar. Onun için Samsung bu telefonları Edge olarak isimlendirmiş. Bu ekranların kenarları kavisli olduğu için "şelale ekran" diyorlar.
İşte bunun gibi kenarları kavisli olarak televizyon üreteceklermiş.
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