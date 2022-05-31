Selçuk Bayraktar Reuters’a konuştu: TB2'nin başarısını anlattı

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Bayraktar TB2'nin başarısı ve yeni projeler hakkında konuştu.

Selçuk Bayraktar, Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB2'nin etkisinin tüm dünya tarafından takip edildiğini ifade etti. Ukrayna’nın Bayraktar TB2 kullanarak Rus zırhlılarını ve topçu sistemlerini imha etmesi sayesinde İHA’ların modern savaşta nasıl devrim yarattığının ortaya çıktığını söyledi. Bu sayede tüm dünyanın Bayraktar TB2 müşterisi haline geldiğini söyledi. Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemlerini, gelişmiş topçu sistemlerini ve zırhlı araçları ortadan kaldırabiliyor.” dedi.

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Reuters, Bayraktar TB2'nin Ukraynalılar tarafından sevildiği ve adına şarkı yazıldığı bilgisine de yer verildi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bugüne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve Rus Savunma Bakanlığı’nın en az 45 farklı açıklamasında Bayraktar’ı dile getirdiği de belirtildi.

Bayraktar TB2'nin, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almasında etkin rol aldığına değinen Bayraktar, "Bu yasadışı bir istila, dolayısıyla TB2 Ukrayna'nın onurlu insanlarına ülkelerini savunmasında yardım ediyor. Karabağ'ın yasadışı işgali gençliğimizden beri bir kalp yarası gibiydi. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak buradaki kardeşlerimize topraklarını geri almalarında yardımcı olmak bizim için bir onurdur” dedi.

Yılda 200 adet Bayraktar TB2 üretilebiliyor

Selçuk Bayraktar, yılda 200 adet Bayraktar TB2 üretim kapasitesine sahip olduklarını açıkladı. Bayraktar TB3’ün ilk uçuşunu bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında yapacağını, Baykar'ın ilk insansız ilk savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma’nın ise önümüzdeki yıl uçacağını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, Reuters’a verdiği demecin son bölümünde ise şirketin uçan araba projesi Cezeri’ye değindi. Konuyla ilgili olarak, “Yakın gelecek için taksi drone’lar üzerinde çalışıyoruz. Bunun için daha gelişmiş düzeyde otonom teknolojisi geliştirmemiz gerekiyor. Yapay zekadan yararlanıyoruz. Bu araçlar, şehir içi taşımacılık konusunda devrim yaratacak" dedi.

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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