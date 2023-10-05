The Beekeeper'ın fragmanı yayınlandı: Jason Statham'lı "John Wick"

Tam Boyutta Gör Metro-Goldwyn-Mayer stüdyosu, ünlü aktör Jason Statham'ın başrolünü üstlendiği yeni aksiyon filmi The Beekeeper'ın ilk tam fragmanını paylaştı. Filmin yönetmenliğini daha önce Brad Pitt'li Fury ve aynı zamanda Suicide Squad gibi filmlerde imzası olan David Ayer üstleniyor.

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Senaryo, Equilibrium (İsyan) ve Law Abiding Citizen (Adalet Peşinde) filmlerinden tanıdığımız Kurt Wimmer tarafından kaleme alındı. The Beekeeper gizli ajan olduğu ortaya çıkan "sıradan" bir arıcıyı konu alıyor. Filmdeki aksiyon sahnelerinin John Wick'i andırdığını söyleyebiliriz.

The Beekeeper konusu

Film, eski bir özel servis ajanının intikamını anlatacak. Arıcılar olarak bilinen güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanı olan Jason Statham kariyerine son verip gerçekten arıcılığa başlamıştır. Ancak seçtiği sakin hayat çabuk sona erer ve intikam almak için silaha sarılmak zorunda kalır.

Kısa süre önce Jason Statham ve Sylvester Stallone'nin başrollerini paylaştığı aksiyon filmi Cehennem Melekleri 4 (Expend4bles) gösterime girmişti. Ancak yıldız oyuncu kadrosuna rağmen başarıya ulaşamadı. Film açılış haftasında sadece 8.3 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ederek, beklentilerin altında kaldı.

The Beekeeper ise 12 Ocak 2024'te gösterime girecek.

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