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    The Beekeeper'ın fragmanı yayınlandı: Jason Statham'lı "John Wick"

    Jason Statham'ın başrolünde olduğu The Beekeeper filmin ilk fragmanını yayınlandı. 12 Ocak 2024'te vizyona girecek film, arıcılık yapmaya başlayan eski bir ajanın intikamını konu alacak.
    The Beekeeper'ın fragmanı çıktı: Jason Statham'lı 'John Wick' Tam Boyutta Gör
    Metro-Goldwyn-Mayer stüdyosu, ünlü aktör Jason Statham'ın başrolünü üstlendiği yeni aksiyon filmi The Beekeeper'ın ilk tam fragmanını paylaştı. Filmin yönetmenliğini daha önce Brad Pitt'li Fury ve aynı zamanda Suicide Squad gibi filmlerde imzası olan David Ayer üstleniyor.

    Senaryo, Equilibrium (İsyan) ve Law Abiding Citizen (Adalet Peşinde) filmlerinden tanıdığımız Kurt Wimmer tarafından kaleme alındı. The Beekeeper gizli ajan olduğu ortaya çıkan "sıradan" bir arıcıyı konu alıyor. Filmdeki aksiyon sahnelerinin John Wick'i andırdığını söyleyebiliriz.

    The Beekeeper konusu

    Film, eski bir özel servis ajanının intikamını anlatacak. Arıcılar olarak bilinen güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanı olan Jason Statham kariyerine son verip gerçekten arıcılığa başlamıştır. Ancak seçtiği sakin hayat çabuk sona erer ve intikam almak için silaha sarılmak zorunda kalır.

    Kısa süre önce Jason Statham ve Sylvester Stallone'nin başrollerini paylaştığı aksiyon filmi Cehennem Melekleri 4 (Expend4bles) gösterime girmişti. Ancak yıldız oyuncu kadrosuna rağmen başarıya ulaşamadı. Film açılış haftasında sadece 8.3 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ederek, beklentilerin altında kaldı.

    The Beekeeper ise 12 Ocak 2024'te gösterime girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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