The Beekeeper'ın fragmanı yayınlandı: Jason Statham'lı "John Wick"

Senaryo, Equilibrium (İsyan) ve Law Abiding Citizen (Adalet Peşinde) filmlerinden tanıdığımız Kurt Wimmer tarafından kaleme alındı. The Beekeeper gizli ajan olduğu ortaya çıkan "sıradan" bir arıcıyı konu alıyor. Filmdeki aksiyon sahnelerinin John Wick'i andırdığını söyleyebiliriz.
The Beekeeper konusu
Film, eski bir özel servis ajanının intikamını anlatacak. Arıcılar olarak bilinen güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanı olan Jason Statham kariyerine son verip gerçekten arıcılığa başlamıştır. Ancak seçtiği sakin hayat çabuk sona erer ve intikam almak için silaha sarılmak zorunda kalır.
Kısa süre önce Jason Statham ve Sylvester Stallone'nin başrollerini paylaştığı aksiyon filmi Cehennem Melekleri 4 (Expend4bles) gösterime girmişti. Ancak yıldız oyuncu kadrosuna rağmen başarıya ulaşamadı. Film açılış haftasında sadece 8.3 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ederek, beklentilerin altında kaldı.
The Beekeeper ise 12 Ocak 2024'te gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.