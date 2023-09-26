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    Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık tanıtıldı

    Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık modeli 50 saate kadar kullanım süresi ve aktif gürültü engelleme özelliği ile uzun süreler rahatsız edilmemenizi sağlıyor.
    Sennheiser Accentum Wireless özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kulaklık sektörünün beğenilen isimlerinden Sennheiser, uzun kullanım sürelerine önem veren tüketiciler için yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu. Sennheiser Accentum Wireless farklı özelliklere sahip.

    Sennheiser Accentum Wireless özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık 37mm dinamik sürücüler kullanıyor. AptX HD çıkışı ile 576kbps bitrate oranına ulaşabilen kulaklık AAC ve SBC kodekleri ile de uyumlu. Bluetooth 5.2 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor.

    Çift mikrofon başarılı bir gürültü engelleme yaparken görüşme esnasında da rüzgârı engelliyor ve sesinizi hangi seviyede duyacağınızı ayarlayabiliyor. Sennheiser uygulaması ile tüm bu özelliklere ulaşmak mümkün.

    Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık tam olarak 50 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve sektör standartlarının üzerine çıkıyor. 10 dakikalık şarj ile de 5 saate kadar süre kazanılabiliyor. Sennheiser Accentum Wireless modeli 180$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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