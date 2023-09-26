Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık tanıtıldı

Sennheiser Accentum Wireless özellikleri ve fiyatı
Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık 37mm dinamik sürücüler kullanıyor. AptX HD çıkışı ile 576kbps bitrate oranına ulaşabilen kulaklık AAC ve SBC kodekleri ile de uyumlu. Bluetooth 5.2 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor.
Çift mikrofon başarılı bir gürültü engelleme yaparken görüşme esnasında da rüzgârı engelliyor ve sesinizi hangi seviyede duyacağınızı ayarlayabiliyor. Sennheiser uygulaması ile tüm bu özelliklere ulaşmak mümkün.
Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık tam olarak 50 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve sektör standartlarının üzerine çıkıyor. 10 dakikalık şarj ile de 5 saate kadar süre kazanılabiliyor. Sennheiser Accentum Wireless modeli 180$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.