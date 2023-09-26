Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Kulaklık sektörünün beğenilen isimlerinden Sennheiser, uzun kullanım sürelerine önem veren tüketiciler için yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu. Sennheiser Accentum Wireless farklı özelliklere sahip.

Sennheiser Accentum Wireless özellikleri ve fiyatı

Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık 37mm dinamik sürücüler kullanıyor. AptX HD çıkışı ile 576kbps bitrate oranına ulaşabilen kulaklık AAC ve SBC kodekleri ile de uyumlu. Bluetooth 5.2 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor.

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Çift mikrofon başarılı bir gürültü engelleme yaparken görüşme esnasında da rüzgârı engelliyor ve sesinizi hangi seviyede duyacağınızı ayarlayabiliyor. Sennheiser uygulaması ile tüm bu özelliklere ulaşmak mümkün.

Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulaklık tam olarak 50 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve sektör standartlarının üzerine çıkıyor. 10 dakikalık şarj ile de 5 saate kadar süre kazanılabiliyor. Sennheiser Accentum Wireless modeli 180$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Sennheiser Accentum Wireless tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat