Sennheiser yeni üst seviye mikrofonunu duyurdu

Sennheiser Profile USB özellikleri ve fiyatı
Sennheiser Profile USB mikrofon modeli kardiyoid bir kondenser barındırıyor. Kullanıcının sesini odakta tutan mikrofon 20-20000Hz frekans aralığına sahip. 44.1kHz ve 48kHz örnekleme oranları olan mikrofon 16 bit ve 24 bit örnekleme çözünürlüklerine sahip.
80 desibel seviyesinde maksimum hassasiyet kazanımı -10 dBFS iken minimum kazanım da -50dBFS olarak belirlenmiş. LED tuş halkaları sesin yüksekliği, mikrofonun kapatılması veya hazır olması gibi durumlarda kullanıcıyı bilgilendiriyor.
USB Tip-C üzerinden bağlantısını sağlayan Sennheiser Profile USB modelinin masa üzeri versiyonu 129$, özel kolu dahil edilmiş olan paketi ise 199$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)