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    Sennheiser yeni üst seviye mikrofonunu duyurdu

    Sennheiser Profile USB mikrofon modeli hassas ses yakalama teknolojilerinin yanında şık LED bildirimler ile kullanıcılara hoş bir görüntü sunuyor. Sennheiser Profile özellikleri ve fiyatı haberimizde
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    Sennheiser Profile USB Tam Boyutta Gör
    Farklı bir firma tarafından ses ürünlerini ürettirmeye başlayan Sennheiser’ın en yeni duyurusu Sennheiser Profile USB mikrofon modeli oldu. Mikrofon yayıncılar için önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor.

    Sennheiser Profile USB özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser Profile USB mikrofon modeli kardiyoid bir kondenser barındırıyor. Kullanıcının sesini odakta tutan mikrofon 20-20000Hz frekans aralığına sahip. 44.1kHz ve 48kHz örnekleme oranları olan mikrofon 16 bit ve 24 bit örnekleme çözünürlüklerine sahip.

    80 desibel seviyesinde maksimum hassasiyet kazanımı -10 dBFS iken minimum kazanım da -50dBFS olarak belirlenmiş. LED tuş halkaları sesin yüksekliği, mikrofonun kapatılması veya hazır olması gibi durumlarda kullanıcıyı bilgilendiriyor.

    USB Tip-C üzerinden bağlantısını sağlayan Sennheiser Profile USB modelinin masa üzeri versiyonu 129$, özel kolu dahil edilmiş olan paketi ise 199$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 4 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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