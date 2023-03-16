Sennheiser yeni üst seviye mikrofonunu duyurdu

Tam Boyutta Gör Farklı bir firma tarafından ses ürünlerini ürettirmeye başlayan Sennheiser’ın en yeni duyurusu Sennheiser Profile USB mikrofon modeli oldu. Mikrofon yayıncılar için önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor.

Sennheiser Profile USB özellikleri ve fiyatı

Sennheiser Profile USB mikrofon modeli kardiyoid bir kondenser barındırıyor. Kullanıcının sesini odakta tutan mikrofon 20-20000Hz frekans aralığına sahip. 44.1kHz ve 48kHz örnekleme oranları olan mikrofon 16 bit ve 24 bit örnekleme çözünürlüklerine sahip.

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80 desibel seviyesinde maksimum hassasiyet kazanımı -10 dBFS iken minimum kazanım da -50dBFS olarak belirlenmiş. LED tuş halkaları sesin yüksekliği, mikrofonun kapatılması veya hazır olması gibi durumlarda kullanıcıyı bilgilendiriyor.

USB Tip-C üzerinden bağlantısını sağlayan Sennheiser Profile USB modelinin masa üzeri versiyonu 129$, özel kolu dahil edilmiş olan paketi ise 199$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Sennheiser Profile mikrofon tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı