Sennheiser HD 620S tanıtıldı: Arkası kapalı tasarımda Hi-Fi ses isteyenler için

Tam Boyutta Gör HD 620S, Sennheiser’ın en yeni kablolu ve arkası kapalı kulaklık modeli. Ses tutkunları düşünülerek tasarlanan Sennheiser HD 620S, şimdiden birçok ülkede ön siparişe açıldı.

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Sennheiser HD 620S özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör HD 620S, klasik arkası açık kulaklık tasarımlarına sadık kalan Sennheiser için bir nevi farklılık. Sennheiser, yeni arkası kapalı kulaklığın kullanıcı geri bildirimleri üzerine tasarlandığını söylüyor. HD 620S, özel olarak ayarlanmış -referans düzeyinde ses üreten ve sürükleyici ses deneyimi sunan- 42 mm dinamik dönüştürücülere sahip. Arkası kapalı kulaklık, daha iyi netlik ve doğru ses sunan ultra hafif 150 ohm alüminyum ses bobiniyle donatılmış.

Kulaklık çok hafif ve uzun süreli kullanım dikkate alınarak tasarlanmış. HD620S, HD 600 ve 500 serisi premium kulaklıkların tasarımından ilham alıyor. Çelikle güçlendirilmiş kafa bandı yastığı, geniş kulaklık kapağı ve suni deriden yapılmış kulak yastıklarına sahip. Kulaklık, çıkarılabilir 1.8 metre uzunluğunda kabloyla geliyor. Daha fazla ses cihazına bağlamak için 3.5 mm - 6.3 mm adaptör ve saklama çantasıyla birlikte geliyor. Sennheiser, bu yazın sonlarında 4.4mm uzunluğunda kabloyu da satışa sunacak.

Sennheiser HD 620S fiyatı

Sennheiser’ın yeni arkası kapalı kulaklık modeli HD 620S, 350 dolar fiyat etiketiyle ön siparişte.

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