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    Sennheiser HD 620S tanıtıldı: Arkası kapalı tasarımda Hi-Fi ses isteyenler için

    Sennheiser, HD 600 serisinin en yeni üyesi olan HD 620S kulaklığı tanıttı. Yeni Sennheiser kulaklık, arkası kapalı kulaklık kategorisinde Hi-Fi ses ve sessizliğin mükemmel dengesini sunuyor.
    Sennheiser HD 620S kulaklık Tam Boyutta Gör
    HD 620S, Sennheiser’ın en yeni kablolu ve arkası kapalı kulaklık modeli. Ses tutkunları düşünülerek tasarlanan Sennheiser HD 620S, şimdiden birçok ülkede ön siparişe açıldı.

    Sennheiser HD 620S özellikleri ile neler sunuyor?

    Sennheiser HD 620S arkası kapalı kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    HD 620S, klasik arkası açık kulaklık tasarımlarına sadık kalan Sennheiser için bir nevi farklılık. Sennheiser, yeni arkası kapalı kulaklığın kullanıcı geri bildirimleri üzerine tasarlandığını söylüyor. HD 620S, özel olarak ayarlanmış -referans düzeyinde ses üreten ve sürükleyici ses deneyimi sunan- 42 mm dinamik dönüştürücülere sahip. Arkası kapalı kulaklık, daha iyi netlik ve doğru ses sunan ultra hafif 150 ohm alüminyum ses bobiniyle donatılmış.

    Kulaklık çok hafif ve uzun süreli kullanım dikkate alınarak tasarlanmış. HD620S, HD 600 ve 500 serisi premium kulaklıkların tasarımından ilham alıyor. Çelikle güçlendirilmiş kafa bandı yastığı, geniş kulaklık kapağı ve suni deriden yapılmış kulak yastıklarına sahip. Kulaklık, çıkarılabilir 1.8 metre uzunluğunda kabloyla geliyor. Daha fazla ses cihazına bağlamak için 3.5 mm - 6.3 mm adaptör ve saklama çantasıyla birlikte geliyor. Sennheiser, bu yazın sonlarında 4.4mm uzunluğunda kabloyu da satışa sunacak.

    Sennheiser HD 620S fiyatı

    Sennheiser’ın yeni arkası kapalı kulaklık modeli HD 620S, 350 dolar fiyat etiketiyle ön siparişte.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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