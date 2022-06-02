Sennheiser TV Clear kulaklık farklı bir özelliğe sahip

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Bugün piyasada var olan tam kablosuz kulaklık modelleri genel olarak PC, tablet veya akıllı telefon gibi cihazlara herhangi bir aparat olmadan Bluetooth ile bağlanma mantığına dayanıyor. Sennheiser ise mantığı biraz değiştirmiş.

Sennheiser TV Clear özellikleri ve fiyatı

Sennheiser TV Clear kablosuz kulaklık televizyonlar için de bağlantı seçeneği sunuyor. Mini bir aparat televizyonun ses çıkışına bağlandıktan sonra kulaklık ile eşleşiyor. Böylece kullanıcılar düşük gecikme ile kimseyi rahatsız etmeden televizyon da izleyebiliyor. Dilerse anlık olarak Bluetooth bağlantısına geçiş yapabiliyor.

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20 desibel güçlendirme özelliği 5 farklı berraklık seviyesinde sunuluyor. Kulaklıkların ses seviyeleri ayarlanabilirken dış kısımları dokunmatik kontrol sunuyor. Aktif gürültü engelleme yanında dışarıdaki sesleri duyabilme özelliği de mevcut.

Tek şarj ile kulaklıklar 15 saate kadar televizyon izleme süresi veriyor. Kutusu ile toplamda 37 saate çıkıyor. Sadece telefon ile kullanım süresi ise açıklanmamış. Sennheiser TV Clear kablosuz kulaklık modeli 400$ fiyat etiketine sahip.

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Sennheiser TV Clear tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı