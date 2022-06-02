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    Sennheiser TV Clear kulaklık farklı bir özelliğe sahip

    Sennheiser TV Clear adlı tam kablosuz kulaklık modeli özel bir kablosuz aparat yardımıyla televizyonlardan düşük gecikmeli bir şekilde ses aktarımı yapabiliyor. 
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    Sennheiser TV Clear
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    Bugün piyasada var olan tam kablosuz kulaklık modelleri genel olarak PC, tablet veya akıllı telefon gibi cihazlara herhangi bir aparat olmadan Bluetooth ile bağlanma mantığına dayanıyor. Sennheiser ise mantığı biraz değiştirmiş.

    Sennheiser TV Clear özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser TV Clear kablosuz kulaklık televizyonlar için de bağlantı seçeneği sunuyor. Mini bir aparat televizyonun ses çıkışına bağlandıktan sonra kulaklık ile eşleşiyor. Böylece kullanıcılar düşük gecikme ile kimseyi rahatsız etmeden televizyon da izleyebiliyor. Dilerse anlık olarak Bluetooth bağlantısına geçiş yapabiliyor.

    20 desibel güçlendirme özelliği 5 farklı berraklık seviyesinde sunuluyor. Kulaklıkların ses seviyeleri ayarlanabilirken dış kısımları dokunmatik kontrol sunuyor. Aktif gürültü engelleme yanında dışarıdaki sesleri duyabilme özelliği de mevcut.

    Tek şarj ile kulaklıklar 15 saate kadar televizyon izleme süresi veriyor. Kutusu ile toplamda 37 saate çıkıyor. Sadece telefon ile kullanım süresi ise açıklanmamış. Sennheiser TV Clear kablosuz kulaklık modeli 400$ fiyat etiketine sahip.

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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