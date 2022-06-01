Oppo Enco Air 2 Pro duyuruldu

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Bir süredir bilgileri internete sızan Oppo’nun yeni tam kablosuz kulaklığı Oppo Enco Air 2 Pro tanıtıldı. İlk etapta Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Oppo Enco Air 2 Pro firmanın da en iddialarından olacak.

Oppo Enco Air 2 Pro özellikleri ve fiyatı

Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum ile desteklenmiş dinamik sürücülere sahip. Saplı klasik tasarım IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Dış kısımda ise dokunmatik kontroller yer alıyor.

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Kulaklık üzerindeki mikrofonları ile aktif gürültü engelleme sunabiliyor. Ayrıca dışarıdaki sesleri de içeri alabiliyor. Görüşme esnasında yapay zekâ algoritması da seslerin kaliteli olması sağlanıyor.

Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bunu 28 saate çıkarıyor. ANC açık iken süreler yüzde 30 civarında azalıyor. Kulaklığın tam şarj olması ise 1.5 saati buluyor. Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 45$ civarında satılacak.

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Oppo Enco Air 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı