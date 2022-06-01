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    Oppo Enco Air 2 Pro duyuruldu

    Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli büyük sürücüler, uzun kullanım süreleri, gürültü engelleme gibi özellikler sunuyor. Oppo Enco Air 2 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Oppo Enco Air 2 Pro
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    Bir süredir bilgileri internete sızan Oppo’nun yeni tam kablosuz kulaklığı Oppo Enco Air 2 Pro tanıtıldı. İlk etapta Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Oppo Enco Air 2 Pro firmanın da en iddialarından olacak.

    Oppo Enco Air 2 Pro özellikleri ve fiyatı

    Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum ile desteklenmiş dinamik sürücülere sahip. Saplı klasik tasarım IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Dış kısımda ise dokunmatik kontroller yer alıyor.

    Kulaklık üzerindeki mikrofonları ile aktif gürültü engelleme sunabiliyor. Ayrıca dışarıdaki sesleri de içeri alabiliyor. Görüşme esnasında yapay zekâ algoritması da seslerin kaliteli olması sağlanıyor.

    Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bunu 28 saate çıkarıyor. ANC açık iken süreler yüzde 30 civarında azalıyor. Kulaklığın tam şarj olması ise 1.5 saati buluyor. Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 45$ civarında satılacak.

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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