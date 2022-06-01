Oppo Enco Air 2 Pro duyuruldu

Bir süredir bilgileri internete sızan Oppo’nun yeni tam kablosuz kulaklığı Oppo Enco Air 2 Pro tanıtıldı. İlk etapta Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Oppo Enco Air 2 Pro firmanın da en iddialarından olacak.
Oppo Enco Air 2 Pro özellikleri ve fiyatı
Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum ile desteklenmiş dinamik sürücülere sahip. Saplı klasik tasarım IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Dış kısımda ise dokunmatik kontroller yer alıyor.
Kulaklık üzerindeki mikrofonları ile aktif gürültü engelleme sunabiliyor. Ayrıca dışarıdaki sesleri de içeri alabiliyor. Görüşme esnasında yapay zekâ algoritması da seslerin kaliteli olması sağlanıyor.
Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bunu 28 saate çıkarıyor. ANC açık iken süreler yüzde 30 civarında azalıyor. Kulaklığın tam şarj olması ise 1.5 saati buluyor. Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 45$ civarında satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.