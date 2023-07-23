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    Ses sanatçıları yapay zeka konusunda endişeli: “Seslerimiz çalınıyor”

    Yapay zekanın kötüye kullanımı ciddi sıkıntılar yaratıyor. Özellikle ses sanatçılarını tehdit eden bu durum, bir yandan da stüdyolar tarafından sömürülmeye çalışılıyor.
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    Ses sanatçıları seslerini çalan yapay zeka konusunda endişeli Tam Boyutta Gör
    Seslendirme sanatçıları, Comic-Con paneli sırasında yapay zekanın “sömürücü” bir teknoloji olarak kullanılmasını eleştirdi. SAG-AFTRA ve Ulusal Ses Aktörleri Birliği üyeleri, yapay zekanın yaratıcılığı nasıl tehdit edebileceğini tartışmak amacıyla bir araya geldi. San Diego Comic-Con'a katılamayan sinema ve TV oyuncularının grevini desteklemek için bir dizi seslendirme sanatçısı bir araya gelerek, yapay zekanın sektörlere yönelik tehdidi hakkında farkındalık yaratmak istediler.

    Yapay zeka, ses sanatçılarını taklit edebiliyor

    Halihazırda sosyal medyada "AI Cover" olarak adlandırılan videoları görüşsünüzdür. Bunlar şimdilik eğlenceli içerik gibi görünse de profesyonel dünyada işler çok daha karanlık. Comic-Con panelinde, yapay zekanın ses çalışmalarında kullanımının farklı biçimleri derinlemesine incelendi. Panele katılanların neredeyse hepsi, yapay zekanın doğası gereği kötü bir araç olmadığı ve bazı açılardan ses performanslarını geliştirebileceği, ancak hayranların ve oyuncuların sömürücü yöntemlere karşı çıkması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 

    Ses sanatçıları seslerini çalan yapay zeka konusunda endişeli Tam Boyutta Gör
    Panelde konuşan SAG-AFTRA icra direktörü Duncan Crabtree-Ireland, yapay zekanın ses aktörlerini güçlendirebileceği gibi seslerini çalmak için de kullanılabileceğini ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Şu anda bir federal veya uluslararası yasal düzenlemenin olmaması ve mevcut sözleşmelerin çoğubda şirketlerin aktörün sesini veya AI versiyonunu sonsuza kadar kullanma yetkisine sahip olduğu belirtiliyor. Seslendirme sanatçılarını ve hayranlarını korumak amacıyla NAVA ve SAG-AFTRA, daha koruyucu bir sözleşme dili ve küresel yasalar için çalışmalar yapmak konusunda çağrıda bulunuyor.

    Uzmanlar, seslendirme sanatçılarının seslerinin çalınmasına ve uygunsuz içeriklerde kullanılmasına karşı özellikle hassas olunması gerektiğini belirtiyor. Zira halihazırda herhangi birisi internette bulduğu bir ses örneğiyle istediği içeriği oluşturabilmekte. Bunun tespit edilmesinin neredeyse imkansız olması bir yana uzmanlar, toplumun da bunlara “pabuç” bırakmamalarını ve bildirmeleri gerektiğini tavsiye ediyor. Ayrıca, yapay zekanın sadece seslendirme alanında değil, diğer mesleklerde de sonuçları olabileceğine dikkat çekiliyor.

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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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