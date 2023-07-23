Ses sanatçıları yapay zeka konusunda endişeli: “Seslerimiz çalınıyor”

Yapay zeka, ses sanatçılarını taklit edebiliyor
Halihazırda sosyal medyada "AI Cover" olarak adlandırılan videoları görüşsünüzdür. Bunlar şimdilik eğlenceli içerik gibi görünse de profesyonel dünyada işler çok daha karanlık. Comic-Con panelinde, yapay zekanın ses çalışmalarında kullanımının farklı biçimleri derinlemesine incelendi. Panele katılanların neredeyse hepsi, yapay zekanın doğası gereği kötü bir araç olmadığı ve bazı açılardan ses performanslarını geliştirebileceği, ancak hayranların ve oyuncuların sömürücü yöntemlere karşı çıkması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Uzmanlar, seslendirme sanatçılarının seslerinin çalınmasına ve uygunsuz içeriklerde kullanılmasına karşı özellikle hassas olunması gerektiğini belirtiyor. Zira halihazırda herhangi birisi internette bulduğu bir ses örneğiyle istediği içeriği oluşturabilmekte. Bunun tespit edilmesinin neredeyse imkansız olması bir yana uzmanlar, toplumun da bunlara “pabuç” bırakmamalarını ve bildirmeleri gerektiğini tavsiye ediyor. Ayrıca, yapay zekanın sadece seslendirme alanında değil, diğer mesleklerde de sonuçları olabileceğine dikkat çekiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)