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    Anlık Bildirim

    Boom XB-1’e süpersonik ses hızını aşmak için izin verildi

    Boom Supersonic, XB-1 olarak adlandırılan prototip uçağını geçtiğimiz aylarda havalandırmıştı. Şimdi ise Boom XB-1 için gerekli olan süpersonik ses hızını aşma izni de alındı.
    Boom XB-1’e süpersonik ses hızını aşmak için izin verildi Tam Boyutta Gör
    Boom Supersonic, uzunca bir süredir sivil süpersonik uçuşları geri getirmek için çalışıyor. Firma bu kapsamda XB-1 olarak adlandırılan prototip uçağını geçtiğimiz aylarda ilk defa havalandırarak önemli bir eşiğe ulaşmıştı. Şimdi ise süpersonik XB-1 testinde Mach 1’i aşmak için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay alındığı açıklandı.

    Boom XB-1 için süpersonik olma vakti

    Boom XB-1’in bu yıl içinde ABD’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu test uçuşunda yakıt tüketimi, hız ve uçuş özellikleri gibi alanlarda tasarımın fizibilitesinin yapılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Boom XB-1, geçtiğimiz mart ayında ses altı hızlarda (455 km/s) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bu uçuş sonrasında yapılan kapsamlı değerlendirme ve incelemenin ardından FAA onayı verildi.

    Bununla birlikte Boom Supersonic, ses hızını aşmadan önce 10-20 uçuş gerçekleştirecek. Bu uçuşlarda uçağın sistemsel kontrolleri yapılacak. Öte yandan yolcuların tekrar süpersonik uçuşları kullanması için gidilecek yol halen uzun. Boom Supersonic, ticari yolculukta kullanmak için Overture adlı uçak üzerinde çalışıyor. Boom XB-1, bu uçağın küçük hali konumunda.

    Boom XB-1’e süpersonik ses hızını aşmak için izin verildi Tam Boyutta Gör
    Overture uçağında kullanılacak Symphony motoru için ise halihazırda Florida Turbine Technologies (FTT) ve GE Additive ile anlaşmalar imzalanmış durumda. Boom XB-1’de ise 1950'lerden kalma F-5 uçaklarında kullanılan J85 turbojet motorlarından 3 adet kullanılıyor. J85 turbojet motorlar ile geliştirilmekte olan Symphony motoru arasında devasa farklar bulunuyor. Firmaya göre her bir Symphony motoru, üç J85 motorundan üç kat daha fazla güç sağlıyor.

    Firmanın mevcut ana hedefi Overture uçağının ilk uçuşunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmek. O zamana kadar yasal düzenlemelerin de revize edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere günümüzde sonik patlamalar için katı kurallar bulunuyor. NASA X-59 gibi projelerle sonik patlamaları tasarımsal çözümlerle azaltmak istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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