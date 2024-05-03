Boom XB-1’e süpersonik ses hızını aşmak için izin verildi

Boom XB-1 için süpersonik olma vakti
Boom XB-1’in bu yıl içinde ABD’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu test uçuşunda yakıt tüketimi, hız ve uçuş özellikleri gibi alanlarda tasarımın fizibilitesinin yapılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Boom XB-1, geçtiğimiz mart ayında ses altı hızlarda (455 km/s) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bu uçuş sonrasında yapılan kapsamlı değerlendirme ve incelemenin ardından FAA onayı verildi.
Bununla birlikte Boom Supersonic, ses hızını aşmadan önce 10-20 uçuş gerçekleştirecek. Bu uçuşlarda uçağın sistemsel kontrolleri yapılacak. Öte yandan yolcuların tekrar süpersonik uçuşları kullanması için gidilecek yol halen uzun. Boom Supersonic, ticari yolculukta kullanmak için Overture adlı uçak üzerinde çalışıyor. Boom XB-1, bu uçağın küçük hali konumunda.
Firmanın mevcut ana hedefi Overture uçağının ilk uçuşunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmek. O zamana kadar yasal düzenlemelerin de revize edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere günümüzde sonik patlamalar için katı kurallar bulunuyor. NASA X-59 gibi projelerle sonik patlamaları tasarımsal çözümlerle azaltmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.