Boom XB-1’e süpersonik ses hızını aşmak için izin verildi

Tam Boyutta Gör Boom Supersonic, uzunca bir süredir sivil süpersonik uçuşları geri getirmek için çalışıyor. Firma bu kapsamda XB-1 olarak adlandırılan prototip uçağını geçtiğimiz aylarda ilk defa havalandırarak önemli bir eşiğe ulaşmıştı. Şimdi ise süpersonik XB-1 testinde Mach 1’i aşmak için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay alındığı açıklandı.

Boom XB-1 için süpersonik olma vakti

Boom XB-1’in bu yıl içinde ABD’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu test uçuşunda yakıt tüketimi, hız ve uçuş özellikleri gibi alanlarda tasarımın fizibilitesinin yapılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Boom XB-1, geçtiğimiz mart ayında ses altı hızlarda (455 km/s) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bu uçuş sonrasında yapılan kapsamlı değerlendirme ve incelemenin ardından FAA onayı verildi.

Bununla birlikte Boom Supersonic, ses hızını aşmadan önce 10-20 uçuş gerçekleştirecek. Bu uçuşlarda uçağın sistemsel kontrolleri yapılacak. Öte yandan yolcuların tekrar süpersonik uçuşları kullanması için gidilecek yol halen uzun. Boom Supersonic, ticari yolculukta kullanmak için Overture adlı uçak üzerinde çalışıyor. Boom XB-1, bu uçağın küçük hali konumunda.

Tam Boyutta Gör Overture uçağında kullanılacak Symphony motoru için ise halihazırda Florida Turbine Technologies (FTT) ve GE Additive ile anlaşmalar imzalanmış durumda. Boom XB-1’de ise 1950'lerden kalma F-5 uçaklarında kullanılan J85 turbojet motorlarından 3 adet kullanılıyor. J85 turbojet motorlar ile geliştirilmekte olan Symphony motoru arasında devasa farklar bulunuyor. Firmaya göre her bir Symphony motoru, üç J85 motorundan üç kat daha fazla güç sağlıyor.

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Firmanın mevcut ana hedefi Overture uçağının ilk uçuşunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmek. O zamana kadar yasal düzenlemelerin de revize edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere günümüzde sonik patlamalar için katı kurallar bulunuyor. NASA X-59 gibi projelerle sonik patlamaları tasarımsal çözümlerle azaltmak istiyor.

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Boom XB-1’e süpersonik ses hızını aşmak için izin verildi