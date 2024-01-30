Apple'ın sevilen dizisi Severance, yeni sezonuyla geri dönüyor

Beğeni kazanan ilk sezonunu ucu açık bir finalle noktalayan dizi, yakında 2. sezonuyla geri dönecek. İlk sezon tamamlandıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan 2. sezonun prodüksiyonu Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden sekteye uğramış olsa da nihayet yeniden sete dönüldü. Apple TV+, bugün setten yeni bir görsel paylaşarak 2. sezon çekimlerine kaldığı yerden devam edildiğini duyurdu.
Severance 2. Sezon, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettirecek
Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, tartışmalı bir teknoloji sayesinde insanların bilincini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü bir dünyada geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.
İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan Ben Stiller'ın yönetmen olarak geri döneceği 2. sezon, hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Grevler yüzünden geciken 2. sezonun tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak sete geri dönülmüş olması, yeni sezonun 2024'ün son aylarına ya da 2025 başına yetiştirilebileceğini düşündürüyor.
Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.