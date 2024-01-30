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    Anlık Bildirim

    Apple'ın sevilen dizisi Severance, yeni sezonuyla geri dönüyor

    Apple TV+'ın bugüne kadarki en başarılı işlerden olan Severance, 2. sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezonun grevler yüzünden yarıda kalan çekimleri uzun bir aranın ardından yeniden başladı.
    Severance 2. sezon için sete geri dönüldü Tam Boyutta Gör
    2022 yılında izleyicilerle buluşan Severance dizisi, akıl dolu senaryosu ve usta işi rejisiyle hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Bu başarısını 14 Emmy adaylığı ve 2 Emmy ödülü ile taçlandıran dizi, Apple TV+'ın bugüne kadar imza attığı en başarılı işler arasına adını üst sıralardan yazdırdı.

    Beğeni kazanan ilk sezonunu ucu açık bir finalle noktalayan dizi, yakında 2. sezonuyla geri dönecek. İlk sezon tamamlandıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan 2. sezonun prodüksiyonu Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden sekteye uğramış olsa da nihayet yeniden sete dönüldü. Apple TV+, bugün setten yeni bir görsel paylaşarak 2. sezon çekimlerine kaldığı yerden devam edildiğini duyurdu.

    Severance 2. Sezon, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettirecek

    Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, tartışmalı bir teknoloji sayesinde insanların bilincini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü bir dünyada geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

    İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan Ben Stiller'ın yönetmen olarak geri döneceği 2. sezon, hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Grevler yüzünden geciken 2. sezonun tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak sete geri dönülmüş olması, yeni sezonun 2024'ün son aylarına ya da 2025 başına yetiştirilebileceğini düşündürüyor.

    Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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