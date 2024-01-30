Apple'ın sevilen dizisi Severance, yeni sezonuyla geri dönüyor

Tam Boyutta Gör 2022 yılında izleyicilerle buluşan Severance dizisi, akıl dolu senaryosu ve usta işi rejisiyle hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Bu başarısını 14 Emmy adaylığı ve 2 Emmy ödülü ile taçlandıran dizi, Apple TV+'ın bugüne kadar imza attığı en başarılı işler arasına adını üst sıralardan yazdırdı.

Beğeni kazanan ilk sezonunu ucu açık bir finalle noktalayan dizi, yakında 2. sezonuyla geri dönecek. İlk sezon tamamlandıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan 2. sezonun prodüksiyonu Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden sekteye uğramış olsa da nihayet yeniden sete dönüldü. Apple TV+, bugün setten yeni bir görsel paylaşarak 2. sezon çekimlerine kaldığı yerden devam edildiğini duyurdu.

Severance 2. Sezon, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettirecek

Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, tartışmalı bir teknoloji sayesinde insanların bilincini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü bir dünyada geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

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İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan Ben Stiller'ın yönetmen olarak geri döneceği 2. sezon, hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Grevler yüzünden geciken 2. sezonun tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak sete geri dönülmüş olması, yeni sezonun 2024'ün son aylarına ya da 2025 başına yetiştirilebileceğini düşündürüyor.

Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil olacak.

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