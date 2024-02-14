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    Sevgililer Günü için 2 milyon TL değerinde iPhone 15 Pro Max

    Sevgililer Günü için anlamlı bir hediye arayanların imdadına Caviar yetişti. 2 milyon TL’ye yaklaşan fiyatıyla altın ve elmas işlemeli iPhone 15 Pro Max tasarlandı. 
    iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Lüks işlemeli akıllı telefonların bir numaralı ismi Caviar, Sevgililer Günü dolayısıyla bugüne kadarki en pahalı iPhone seçeneğini hazırladı. Mücevher kaplı özel iPhone 15 Pro Max modeli tam 2 milyon TL değerinde.

    Servet değerinde iPhone 15 Pro Max

    Garden of Eden adıyla duyurulan yeni seride iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefon modelleri yer alıyor. Serinin en değerli modeli ise 18 karat altından gövde ve 159 siyah elmas ile işlenmiş panter figürünün olduğu iPhone 15 Pro Max. Fiyatı ise 60350$ yani 2 milyon TL seviyesine yaklaşıyor. Bu model sadece 14 adet üretildi.

    Bu model haricinde 24 karat altın kaplama gövde ve elmas veya Swarovski taşlarla kaplı iPhone 15 Pro modelleri var. Fiyatlar ise 9630$’dan başlıyor. Bu modeller de 99 adet üretildi. Her modelin hediyesi ise kalp şeklinde bir AirTag olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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