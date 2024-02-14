Sevgililer Günü için 2 milyon TL değerinde iPhone 15 Pro Max

Servet değerinde iPhone 15 Pro Max
Garden of Eden adıyla duyurulan yeni seride iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefon modelleri yer alıyor. Serinin en değerli modeli ise 18 karat altından gövde ve 159 siyah elmas ile işlenmiş panter figürünün olduğu iPhone 15 Pro Max. Fiyatı ise 60350$ yani 2 milyon TL seviyesine yaklaşıyor. Bu model sadece 14 adet üretildi.
Bu model haricinde 24 karat altın kaplama gövde ve elmas veya Swarovski taşlarla kaplı iPhone 15 Pro modelleri var. Fiyatlar ise 9630$’dan başlıyor. Bu modeller de 99 adet üretildi. Her modelin hediyesi ise kalp şeklinde bir AirTag olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.