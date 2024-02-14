Sevgililer Günü için 2 milyon TL değerinde iPhone 15 Pro Max

Tam Boyutta Gör Lüks işlemeli akıllı telefonların bir numaralı ismi Caviar, Sevgililer Günü dolayısıyla bugüne kadarki en pahalı iPhone seçeneğini hazırladı. Mücevher kaplı özel iPhone 15 Pro Max modeli tam 2 milyon TL değerinde.

Servet değerinde iPhone 15 Pro Max

Garden of Eden adıyla duyurulan yeni seride iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefon modelleri yer alıyor. Serinin en değerli modeli ise 18 karat altından gövde ve 159 siyah elmas ile işlenmiş panter figürünün olduğu iPhone 15 Pro Max. Fiyatı ise 60350$ yani 2 milyon TL seviyesine yaklaşıyor. Bu model sadece 14 adet üretildi.

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Bu model haricinde 24 karat altın kaplama gövde ve elmas veya Swarovski taşlarla kaplı iPhone 15 Pro modelleri var. Fiyatlar ise 9630$’dan başlıyor. Bu modeller de 99 adet üretildi. Her modelin hediyesi ise kalp şeklinde bir AirTag olacak.

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Sevgililer Günü için en pahalı iPhone 15 Pro max