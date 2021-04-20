Caviar firması Uzay Fatihleri iPhone 12 Pro serisini duyurdu

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Akıllı telefonlara uyguladığı lüks kaplamalar ile tanınan Caviar bu hafta Uzay Fatihleri adını verdiği yeni bir seriyi tanıttı. Uzay Fatihleri serisi iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinden oluşuyor.

Caviar Uzay Fatihleri

Uzaya ilk insanlı uçuşun 60. yılı münasebetiyle hazırlanan Uzay Fatihleri serisi bugüne kadar uzay araştırmalarına büyük katkıları olmuş insanların olayların ikonik görsellerini telefonlara işliyor. Telefonlar sınırlı sayıda olacak.

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Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı

Yuri Gagarin’in 12 Nisan 1961 tarihinde Vostok-K roketi ile uzaya fırlatılması ve Vostok-1 kapsülünde 108 dakika kalması anısına Gagarin’in saatinin yerleştirildiği iPhone 12 Pro ve Max modelleri üretilmiş. Tüm önemli araçların simge olarak işlendiği modeller 8920$ başlangıç fiyatına sahip ve sadece 12 adet üretildi.

Apollo 11 ile aya ilk ayak basılışının anısına da sahnenin resmedildiği iPhone 12 Pro modelleri mevcut. Yine 11 adet üretilen Apollo 11 koleksiyonu 6450$ seviyesinden başlıyor. Sputnik uydusunun babası sayılan Korolev’in anısına altın işlemeli üretilen model de 99 adet ve 6760$’dan başlıyor.

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Bugüne gelirsek Elon Musk’ın silüeti ile Falcon 9 roketi ve Dragon kapsülünün işlendiği koleksiyon 6610$ başlangıç fiyatına sahip. Yine koleksiyonda Musk Be On Mars sloganını taşıyan diğer bir işleme daha mevcut.

Jeff Bezos için ise Blue Origin firmasının simgesi olan tüy işlemeli ve New Shephard roketinin ilk kullanıldığı tarihi gösteren koleksiyon 5840$ fiyat etiketine sahip. Son olarak Trasev meteorunun keşfi olan 1968 yılı anısına CVR ELT3350A Tourbillon hareketi barındıran ve 38 saat güç depolayabilen saat de 4450$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gsmarena.com/caviar_launches_custom_iphone_12_pro_max_phones_celebrating_gagarin_armstrong_musk_and_bezos-news-48721.php

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