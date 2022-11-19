Sevilen klavye uygulaması SwiftKey, AppStore'a geri döndü

Tam Boyutta Gör Ekim ayında AppStore'dan kaldırılan klavye uygulaması SwiftKey, gelen tepkiler üzerine tekrardan AppStore üzerinden indirmeye sunuldu. iOS kullanıcılarını sevindiren haberi, Microsoft sözcüsü Caitlin Roulston duyurdu.

Bir yıldan uzun süredir güncelleme almayan SwiftKey uygulaması, özellikle iPhone kullanıcılarının gözde klavye uygulamalarından biriydi. Ancak kullanıcılar, adeta kaderine terk edilen uygulamadaki bazı hatalardan şikayetçiydi.

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Microsoft yöneticisinden güncelleme sinyali

Bu duruma dikkat çeken bir Microsoft yöneticisi; SwifKey'in AppStore'a geri döndüğünü paylaştığı tweet'te, uygulamadaki sorunların çözüleceğini ve SwiftKey'e yeni özellikler kazandıracaklarının sinyalini verdi.

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