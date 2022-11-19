Sevilen klavye uygulaması SwiftKey, AppStore'a geri döndü

Bir yıldan uzun süredir güncelleme almayan SwiftKey uygulaması, özellikle iPhone kullanıcılarının gözde klavye uygulamalarından biriydi. Ancak kullanıcılar, adeta kaderine terk edilen uygulamadaki bazı hatalardan şikayetçiydi.
Microsoft yöneticisinden güncelleme sinyali
Bu duruma dikkat çeken bir Microsoft yöneticisi; SwifKey'in AppStore'a geri döndüğünü paylaştığı tweet'te, uygulamadaki sorunların çözüleceğini ve SwiftKey'e yeni özellikler kazandıracaklarının sinyalini verdi.
Microsoft SwiftKey Keyboard Utilities Ücretsiz 105,4 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: