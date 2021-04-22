Disney ve Sony anlaştı: Sony'nin Marvel filmleri Disney+'a gelecek

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Bildiğiniz gibi şu an Disney'in bir Marvel Sinematik Evreni bulunuyor. Bu filmleri de sinemalardan kısa bir süre sonra kendi video akış platformları Disney Plus'a ekliyorlar. Ancak Spider-Man ve onun evrenindeki karakterlerin hakları Sony'de olduğu için bu filmler Disney+'a eklenemiyordu.

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Bu sabah erken saatlerde Disney ve Sony'in yeni bir anlaşma yaptığı açıklandı. 2022'den itibaren Sony'nin yayınladığı Marvel filmleri, Disney Plus'a da gelecek. Ancak film Disney Plus'a gelene kadar elbette öncesinde sinemada yayınlanacak. Ardından da Netflix'e gelecek.

Bildiğiniz gibi Netflix geçtiğimiz haftalarda Sony'nin yayıncılığını yaptığı filmlerin dijital yayın haklarını satın almıştı. Kısaca Sony'nin Spider-Man, Venom ve Morbius gibi Marvel filmleri önce sinemalarda yayınlanacak. Ardından Netflix'te yayınlanacak ve en son da Disney Plus'a gelecek. Bu anlaşma 2022 - 2026 yılları arasındaki filmler için geçerli olacak. Ancak sonrasında da devam edeceğini düşünebiliriz.

Bu anlaşmanın yalnızca Marvel filmleri için geçerli olduğunu, diğer Sony filmleri için geçerli olmadığını hatırlatalım.

https://www.ign.com/articles/spider-man-disney-plus-new-deal-netflix-sony

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