Tam Boyutta Gör Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca) uzun menzil atışlı test faaliyeti sırasında rekor süre uçarak hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

Atmaca UM, 280 kilometrenin üzerinde bir mesafeyi kat edebiliyor

Kızılötesi arayıcı başlığına sahip Kara Atmaca seyir füzesi bu özellikleriyle görüş hattının ötesindeki hedefleri radara yakalanmadan tespit ve imha edebilecek. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına sahip Kara Atmaca, agresif manevralar yaparak santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri tam noktadan vuracak.

Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesi olma özelliğini taşıyor.

Şirket, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. "Kara Atmaca uzun menzil uçtu." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Seyir füzesi Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi