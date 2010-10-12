SFR, Palm Pré 2 ile ilgili bazı detayları sızdırdı: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, webOS 2.0

Geliştirdiği WebOS mobil platformuna büyük ümitler bağlayan Palm sırayla Pré, Pixi ve tekrar gözden geçirilmiş Pré Plus, Pixi Plus modellerini satışa sunmuş; ancak finansal sıkıntılar firmanın peşini bir türlü bırakmamıştı. Daha sonra HP'nin bünyesine katılan Palm'dan uzunca süre boyunca yeni bir model görememiştik ta ki bugüne dek.

SFR yanlışlıkla (?) Palm Pré 2 ile ilgili çeşitli bilgileri internette yayınladı. Yayınlanan bilgilere göre Palm Pré ile aynı şekilde kızaklı QWERTY klavye donanımına sahip akıllı telefon, webOS 2.0 platformuyla birlikte gelecek ve güncellenen bu platformun daha hızlı açılış süresi sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonun işlemci hızı 1 GHz'e yükseltilmiş, RAM miktarı ise 512 MB olarak görülüyor.

Son olarak Facebook entegrasyonuyla dikkat çeken Palm Pré 2'nin ne zaman satışa sunulacağı ve diğer teknik özellikleri bilinmiyor. HP yetkilileri de sessizliklerini korumakta.

http://www.precentral.net/sfr-outs-palm-pre-2-1ghz-processor-and-512mb-ram?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Precentralnet+%28PreCentral.net%29