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    Shadow Tactics bugün bedava

    Tek oyunculu taktik aksiyon oyunu olan Shadow Tactics birbirinden zorlu görevler için 5 kişilik suikast ekibinizi en stratejik şekilde kullanmanızı gerektiriyor.
    1 sa.
    610
    35
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Shadow Tactics bugün bedava
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    Her gün ücretsiz bir oyun vermeye devam eden Epic Games mağazasının bu akşam saatlerinden itibaren hediye olarak dağıtmaya başladığı yapım, Mimimi Games imzalı Shadow Tactics oldu. 

    Shadow Tactics neler sunuyor?

    Senaryo modunda tek oyunculu olarak oynanan Shadow Tactics kuşbakışı oyun açısına sahip. 1600’lü yıllarda Japonya’da geçen taktik aksiyon oyunu yeni bir şogunluk kurulmasıyla başlayan Edo dönemini anlatıyor. 

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    5 farklı karakterden oluşan suikastçi ekibiniz ile sayısız maceraya atılarak görevleri yerine getiriyorsunuz. Her karakter özel bir yeteneğe sahip olduğu için görevlerde öncelik sırasını iyi belirlemeniz gerekiyor. 2016 yapımı olan Shadow Tactics uzun bir eğlence sunuyor. 

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