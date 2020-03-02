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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak

    Japonya'da yer alan bir fabrikasını yükselen talep üzerine maske üretimine ayırmayı planlayan Sharp, günde 500 bin adet üretim hedefliyor. Bu hedefe ulaşması ise birkaç ay sürecek.
    2 hf.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak

    Sharp, yükselen talep üzerine Japonya’daki fabrikalarından bir tanesini maske üretimine tahsis etmeyi planlıyor. Associated Press raporuna göre Kameyama, Mie fabrikası, LCD panellerin seri üretimi ve TV montajı için kullanılıyor.

    Bu ayın sonunda günde 150 bin maske üretebilir kapasiteye ulaşacağını söyleyen Sharp, bu sayıyı arttırarak günde 500 bin seviyesine taşıyacak. TV üretiminin gerektirdiği yüksek hijyen standartlarında olan fabrika, bu sebeple maske üretimine oldukça uygun. Foxconn’un sahipliğindeki Sharp, maskelerle ilgili herhangi bir fiyat ya da dağıtım planı açıklamadı.

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    Koronavirüs salgını ardından maskeler yüksek talep sebebiyle zor bulunur ve yüksek fiyatlara satılır hâle geldi. Bu durumu engellemek için asıl amacı maske üretmek olmayan tesisler bile bu konuda üretime yöneliyor. Daha önce Foxconn da kendi çalışanları için maske üretmeye bir fabrikasını ayırmıştı.



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    interwap (Volkan ) 2 hf. en beğenilen
    Günlük yarım milyon maske. Şu piyasa koşullarında belki de TV'den bu parayı kazanamayaak.
    Yanıtla +6
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Şu dönemde akıllı bir hamle.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 2 hf.
    Maske komisyoncularına gün doğdu desenize
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    monacomen 2 hf.
    Yalnızca maske değil gözlük de üretmek gerekiyor zira virüsler solunum yolu ile olduğu gibi gözlerden de bulaştığı kanıtlandı.
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    malkooklam 2 hf.
    kesin bir kayserili var yonetimde,
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Şu dönemde akıllı bir hamle.
    Yanıtla +5
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    interwap (Volkan ) 2 hf. en beğenilen
    Günlük yarım milyon maske. Şu piyasa koşullarında belki de TV'den bu parayı kazanamayaak.
    Yanıtla +6
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