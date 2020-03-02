Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak

Sharp, yükselen talep üzerine Japonya’daki fabrikalarından bir tanesini maske üretimine tahsis etmeyi planlıyor. Associated Press raporuna göre Kameyama, Mie fabrikası, LCD panellerin seri üretimi ve TV montajı için kullanılıyor.

Bu ayın sonunda günde 150 bin maske üretebilir kapasiteye ulaşacağını söyleyen Sharp, bu sayıyı arttırarak günde 500 bin seviyesine taşıyacak. TV üretiminin gerektirdiği yüksek hijyen standartlarında olan fabrika, bu sebeple maske üretimine oldukça uygun. Foxconn’un sahipliğindeki Sharp, maskelerle ilgili herhangi bir fiyat ya da dağıtım planı açıklamadı.

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Koronavirüs salgını ardından maskeler yüksek talep sebebiyle zor bulunur ve yüksek fiyatlara satılır hâle geldi. Bu durumu engellemek için asıl amacı maske üretmek olmayan tesisler bile bu konuda üretime yöneliyor. Daha önce Foxconn da kendi çalışanları için maske üretmeye bir fabrikasını ayırmıştı.

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