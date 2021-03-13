Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak

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Bilgisayarlar için Google Chrome, yavaş İnternet'te video görüşmelerinin kalitesini önemli ölçüde artıracak önemli bir güncelleme almak üzere. Chrome 90'ın en son beta sürümünde, geliştiriciler, tarayıcıda ses ve video akışı için kullanılan WebRTC standardı için AV1 codec bileşeni için destek ekledi. Bu bileşen yalnızca gelişmiş video kalitesi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda video konferans uygulamalarında ekran paylaşımını önemli ölçüde geliştirecek.

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AV1, çoğu video akış hizmeti tarafından kullanılan H.264 / AVC'nin yerini alan ücretsiz ve açık kaynaklı bir video codec bileşenidir. H.264 ve H.265'in yanı sıra VP9'dan daha iyi bir kalite-sıkıştırma oranı sunar. AV1 kodlu içerik genellikle daha küçük dosya boyutuyla daha yüksek kaliteyi korur. WebRTC ise tarayıcılar arasında gerçek zamanlı iletişim sağlıyor. Bu standart, Google Meet, Facebook Messenger, Discord vb. dahil birçok video konferans platformu tarafından kullanılmakta.

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30 Kbps'ye kadar hızlarda bile görüntülü görüşme yapılabilecek

AV1 desteği Chrome'a iki yıl önce zaten eklendi, bu nedenle Google Meet ve Google Duo kullanıcıları artık bundan faydalanabilir. Google, bu kod çözücünün kullanımı sayesinde, Chrome'un 30 Kbps'ye kadar internet hızlarında bile görüntülü görüşme yapabileceğini belirtiyor.

WebRTC için AV1 kod çözücü desteği, Chrome 90'ın beta sürümünde kullanıma sunuluyor ve tarayıcının kararlı sürümünün bir sonraki güncellemesine eklenmesi bekleniyor. Öte yandan Google, Google Duo Android uygulamasında AV1 desteğini zaten uyguladı ve bunu diğer bazı ürünlerine de eklemeyi planlamakta.

https://www.xda-developers.com/google-chrome-desktop-shipping-av1-encoder-improve-video-conferencing/

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