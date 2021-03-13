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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak

    Chrome tarayıcısının PC sürümü, WebRTC standardı için AV1 codec desteği aldı. Bu gelişme ile birlikte kullanıcılar artık daha kaliteli görüntülü görüşmeler yapabilecek.
    13 Mart 2021, 18:00 (2 gün)
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak
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    Bilgisayarlar için Google Chrome, yavaş İnternet'te video görüşmelerinin kalitesini önemli ölçüde artıracak önemli bir güncelleme almak üzere. Chrome 90'ın en son beta sürümünde, geliştiriciler, tarayıcıda ses ve video akışı için kullanılan WebRTC standardı için AV1 codec bileşeni için destek ekledi. Bu bileşen yalnızca gelişmiş video kalitesi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda video konferans uygulamalarında ekran paylaşımını önemli ölçüde geliştirecek.

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    AV1, çoğu video akış hizmeti tarafından kullanılan H.264 / AVC'nin yerini alan ücretsiz ve açık kaynaklı bir video codec bileşenidir. H.264 ve H.265'in yanı sıra VP9'dan daha iyi bir kalite-sıkıştırma oranı sunar. AV1 kodlu içerik genellikle daha küçük dosya boyutuyla daha yüksek kaliteyi korur. WebRTC ise tarayıcılar arasında gerçek zamanlı iletişim sağlıyor. Bu standart, Google Meet, Facebook Messenger, Discord vb. dahil birçok video konferans platformu tarafından kullanılmakta.

    Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak
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    30 Kbps'ye kadar hızlarda bile görüntülü görüşme yapılabilecek 

    AV1 desteği Chrome'a iki yıl önce zaten eklendi, bu nedenle Google Meet ve Google Duo kullanıcıları artık bundan faydalanabilir. Google, bu kod çözücünün kullanımı sayesinde, Chrome'un 30 Kbps'ye kadar internet hızlarında bile görüntülü görüşme yapabileceğini belirtiyor.

    WebRTC için AV1 kod çözücü desteği, Chrome 90'ın beta sürümünde kullanıma sunuluyor ve tarayıcının kararlı sürümünün bir sonraki güncellemesine eklenmesi bekleniyor. Öte yandan Google, Google Duo Android uygulamasında AV1 desteğini zaten uyguladı ve bunu diğer bazı ürünlerine de eklemeyi planlamakta.



    https://www.xda-developers.com/google-chrome-desktop-shipping-av1-encoder-improve-video-conferencing/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İki tarafında AV-1’ı desteklediği zaman olmaz mı bu sistem hadi desteklediler 3. bir kişi girdiğinde eski sistemi dönecek görüşme anlamadım karışık bir durum.
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    byJuck (by juck) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    30 kbps'de neye benziyoruz acaba?
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    JourneyToTheWest 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Youtube da vp9'u bırakıp av1'e geçtiği zaman asıl kayda değer gelişme olur.
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