Shroud yeniden Twitch platformunda

Şimdilerde kapanma sürecinde olan Microsoft’un Mixer yayın platformu bir dönem transfer fırtınaları estirmiş ve Ninja başta olmak üzere pek çok Twitch yayıncısını bünyesine katmıştı. Şimdi ise Twitch eski fenomenlerini geri topluyor.

İlginizi Çekebilir

Twitch platformunda kan kaybı sürüyor

Shroud resmen Twitch platformunda

Shroud olarak bildiğimiz Michael Grzesiek geçtiğimiz yıl sonlarına doğru sürpriz bir şekilde Microsoft Mixer platformuna transfer olduğunu duyurmuştu. Eski bir profesyonel CS: GO oyuncusu olan Shroud kapanana kadar da Mixer platformunda kaldı.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı"

Mixer’ın kapanması ile Shroud yeniden evine dönüyor. Twitch bu kez işi sıkı tutuyor zira yapılan anlaşma bitene kadar YouTube veya Facebook Gaming gibi rakip yayın platformlarına transfer olmak yasak. Hali hazırda Shroud kanalında 7 milyondan fazla takipçi var.

Shroud yeni dönemde logosunu ve sembollerini de güncelledi. Bugün akşam saatlerinde Twitch kanalında özel bir yayın yapacak olan ünlü isim ayrıca özel programlar da hazırlayacak. Mixer platformuna 10 milyon dolar alarak transfer olan Shroud’un Twitch ile ne kadar meblağa anlaştığı açıklanmadı. Ninja da hatırlanacağı üzere YouTube Gaming de devam ediyor. Yani Mixer platformunu devralan Facebook Gaming efsane isimleri elinde tutamadı.

https://www.engadget.com/shroud-twitch-return-first-stream-time-193742742.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.