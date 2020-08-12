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    Shroud yeniden Twitch platformunda

    Geçtiğimiz yıl sonlarına doğru Mixer platformu için Twitch kanalını bırakan fenomen yayıncı Michael “Shroud” Grzesiek; platform kapanınca bu kez eski evine geri döndü.
    1 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Shroud yeniden Twitch platformunda

    Şimdilerde kapanma sürecinde olan Microsoft’un Mixer yayın platformu bir dönem transfer fırtınaları estirmiş ve Ninja başta olmak üzere pek çok Twitch yayıncısını bünyesine katmıştı. Şimdi ise Twitch eski fenomenlerini geri topluyor.

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    Shroud resmen Twitch platformunda

    Shroud olarak bildiğimiz Michael Grzesiek geçtiğimiz yıl sonlarına doğru sürpriz bir şekilde Microsoft Mixer platformuna transfer olduğunu duyurmuştu. Eski bir profesyonel CS: GO oyuncusu olan Shroud kapanana kadar da Mixer platformunda kaldı.

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    Mixer’ın kapanması ile Shroud yeniden evine dönüyor. Twitch bu kez işi sıkı tutuyor zira yapılan anlaşma bitene kadar YouTube veya Facebook Gaming gibi rakip yayın platformlarına transfer olmak yasak. Hali hazırda Shroud kanalında 7 milyondan fazla takipçi var.

    Shroud yeni dönemde logosunu ve sembollerini de güncelledi. Bugün akşam saatlerinde Twitch kanalında özel bir yayın yapacak olan ünlü isim ayrıca özel programlar da hazırlayacak. Mixer platformuna 10 milyon dolar alarak transfer olan Shroud’un Twitch ile ne kadar meblağa anlaştığı açıklanmadı. Ninja da hatırlanacağı üzere YouTube Gaming de devam ediyor. Yani Mixer platformunu devralan Facebook Gaming efsane isimleri elinde tutamadı.



    https://www.engadget.com/shroud-twitch-return-first-stream-time-193742742.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    soneday (Soner Çakır) 1 hf. en beğenilen
    bizene
    Yanıtla +12
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf.
    Yani Microsoft'un parasını bir güzel yiyip tekrar başladığı yere döndü.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (R S) 1 hf.
    Yayıncılık sektörü çok değişik bir hal aldı. Millet para işini duyunca Twitch'e akın eder oldu.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Resmen toprağa tohum ekip, 3. gün meyve vermedi diye bitkiyi terk etmeye benzedi bu durum. Adamlar yayın sistemi açtılar, güzel bir yatırım yaptılar, tam yavaş yavaş isimleri duyulmaya başlamışken tak diye sistemi kapattılar. Amatörler yapmıyor böyle hareketler.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf.
    Twitch gitsin ilk önce mobil uygulamasını düzeltsin leş gibi
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    Batw0 (Ali Çetinkaya) 1 hf.
    An itibari ile anlık 471k izleyicisi var :)
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf.
    DrDisrespect i neden kovdular önce onu açıklasınlar....
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf.
    Abonelik yağıyor şu an chatinde :D
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf.
    Yani Microsoft'un parasını bir güzel yiyip tekrar başladığı yere döndü.
    Yanıtla +4
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf. en beğenilen
    bizene
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    Twitch'den başka yerde takip edesim gelmiyordu açıkcası. Mixer ortamı beni baştan bu yana sarmamıştı.
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