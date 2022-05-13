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    Intel kuantuma dayanıklı şifreleme çözümleri geliştiriyor

    Kuantum çözümlerinin yakın gelecekte şifreleme tekniklerini zorlamaya başlayacağı öngörülürken Intel, sunucu platformlarına kuantuma dayanıklı yöntemler eklemeye başladı.
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    Intel
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    Kuantum bilgisayarlar yakın gelecekte insanlığa şüphesiz önemli faydalar sağlayacak. Bununla birlikte yeni dönemde şifreleme sistemlerini bekleyen bir tehlike var. O da kuantum saldırısı.

    Intel’den kuantum hamlesi

    Bugüne kadar kullanıcı verilerinin korunması amacıyla pek çok şifreleme tekniği geliştirildi ve her yeni sürümde kırılması daha zor hale geliyor. Ne var ki kuantum bilgisayarlar zor şifrelemelerin üstesinden gelebiliyor.

    Kuantum teknolojisi gelişmesini sürdürürken, post-kuantum uzmanları endüstrinin önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde “milenyum böceği”ne benzer bir çıkmazla karşı karşıya kalabileceğini tahmin ediyor. Bu çıkmaz, çoğu kişi tarafından "Y2Q" olarak anılıyor.

    Hem simetrik hem de açık anahtar kriptografisini etkileyen kuantum bilişim, tüm ekosistemin çözümler bulmak için yaratıcılık ve işbirliği sağlamasını gerektiriyor. Intel, performanstan ödün vermeksizin yeni nesil güvenlik sağlayan 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir platformundaki yerleşik kripto hızlandırma gibi kuantuma dayanıklı yeniliklerle sektöre öncülük etmek için zengin bir şifreleme teknolojisi hattını geliştiriyor.

    Şirket, ürünleri için kripto ana esaslarını oluşturdu, kuantum sonrası kripto standardizasyonu faaliyetlerine aktif bir şekilde katkıda bulundu ve şu anda National Institute of Standards and Technology Secure'un (Ulusal Standartlar ve Güvenli Teknoloji Enstitüsü - NIST) standardizasyon için düşündüğü yeni kripto algoritması ailelerini değerlendiriyor. Intel, kuantum bilgi işlemin oluşturduğu tehditlerle mücadele etmek için aşamalı bir yaklaşım benimsedi:

    • Veri toplama sorununu çözmek amacıyla simetrik kripto algoritmaları için anahtar ve özet boyutlarını artırmak.
    • Üretici yazılımı ve yazılım doğrulaması gibi kod imzalama uygulamalarının sağlamlığını kuantuma dayanıklı algoritmalarla artırmak. Bu, kötü amaçlı kod çalıştırmak için klasik kriptoyu bozan saldırılara karşı korunma sağlamaya yardımcı oluyor.
    • İnternetin güvenliğini sağlamak için NIST tarafından standardize edilen kuantum sonrası kripto algoritmalarını kullanmak. Bu, çevrimiçi işlemlerin güvenliğini sağlamak için gerekli olan anahtar kapsülleme ve dijital imza algoritmalarını içeriyor.
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