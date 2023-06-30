Silent Hill 2’nin çıkış tarihi ortaya çıktı: Beklediğimizden daha erken çıkabilir

Tam Boyutta Gör Oyun tarihinin en başarılı psikolojik korku oyunlarından sayılan Silent Hill 2, önümüzdeki dönemde yeni nesil oyuncular ve konsollar için tekrar çıkış yapacak. Yeni yapımda yer alan bir ses aktörü, geçtiğimiz yıl duyurulan yapım için tahmini çıkış tarihi paylaştı.

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Silent Hill 2 ne zaman çıkacak?

Bloober Team tarafından baştan aşağı yeniden geliştirilen Silent Hill 2’de James Sutherland karakterini canlandıracak Luke Roberts, yapım hakkında önemli bir açıklama yaptı. Roberts, Instagram üzerinden bir hayranın yapımın çıkış tarihi hakkında sorusunu gelecek yılın başları olarak yanıtladı. Bloober Team, bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı ancak Roberts’ın açıklamasının doğru olması bir hayli muhtemel duruyor.

Geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkan Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 ve Dead Space gibi yapımlar, korku efsanelerin tekrar canlanmasına sebep oluyor. Bu doğrultuda Konami tarafından hayata geçirilen Silent Hill 2, umarız orijinal yapım kadar başarılı olabilir. Silent Hill 2 Remake, muhtemelen gelecek yıl Playstation 5 ve PC için çıkış yapacak.

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Silent Hill 2 için tahmini çıkış tarihi paylaşıldı