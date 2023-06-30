Silent Hill 2’nin çıkış tarihi ortaya çıktı: Beklediğimizden daha erken çıkabilir

Silent Hill 2 ne zaman çıkacak?
Bloober Team tarafından baştan aşağı yeniden geliştirilen Silent Hill 2’de James Sutherland karakterini canlandıracak Luke Roberts, yapım hakkında önemli bir açıklama yaptı. Roberts, Instagram üzerinden bir hayranın yapımın çıkış tarihi hakkında sorusunu gelecek yılın başları olarak yanıtladı. Bloober Team, bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı ancak Roberts’ın açıklamasının doğru olması bir hayli muhtemel duruyor.
Geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkan Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 ve Dead Space gibi yapımlar, korku efsanelerin tekrar canlanmasına sebep oluyor. Bu doğrultuda Konami tarafından hayata geçirilen Silent Hill 2, umarız orijinal yapım kadar başarılı olabilir. Silent Hill 2 Remake, muhtemelen gelecek yıl Playstation 5 ve PC için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D