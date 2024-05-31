Korku klasiği geri dönüyor: Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi duyuruldu

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Korku oyunları sevenlerin merakla beklediği Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi resmî olarak duyuruldu. Konami, oyunun PC ve PS5’e çıkış yapacağını açıklamakla kalmadı, 13 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı. Fragman, Bloober Team’in yeni oyunu yapmak için kullandığı etkileyici ve çok korkutucu Unreal Engine 5 grafiklerini gösteriyor.

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Konami, çıkış tarihini açıklayan fragmanın yanı sıra Silent Hill 2 remake geliştirme ekibinin oyundaki çalışmaları hakkında konuştuğu bir video yayınladı. Ayrıca oyunun ana karakterlerinin seslerini ve hareket yakalama çalışmalarını yapan aktörleri gösteren başka bir video da yayınlandı.

Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi

Silent Hill 2 remake PC ve PS5 için 8 Ekim 2024’te çıkış yapacak. Oyun Steam’de 32.99 dolara ön siparişe açıldı.

Silent Hil 2 remake sistem gereksinimleri ne?

Steam’de açıklanan Silent Hil 2 sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT

: NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Bu arada, Return to Silent Hill'in kamera arkası görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Bu, oyun serisini temel alan üçüncü live action filmi olacak. Tanıtımda filmin "yakında çıkacağı" belirtildi ancak ne zaman vizyona gireceği konusunda kesin bir tarih belirtilmedi.

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Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi duyuruldu: PC ve PS5'e geliyor