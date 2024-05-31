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    Anlık Bildirim

    Korku klasiği geri dönüyor: Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi duyuruldu

    Konami, yeni Silent Hill Transmission yayın etkinliğinde Silent Hill 2 Remake çıkış tarihini açıkladı. Bloober Team tarafından yeniden yapılan klasik korku oyununun devamı, PC ve PS5'e çıkış yapacak.

    Korku oyunları sevenlerin merakla beklediği Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi resmî olarak duyuruldu. Konami, oyunun PC ve PS5’e çıkış yapacağını açıklamakla kalmadı, 13 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı. Fragman, Bloober Team’in yeni oyunu yapmak için kullandığı etkileyici ve çok korkutucu Unreal Engine 5 grafiklerini gösteriyor.

    Konami, çıkış tarihini açıklayan fragmanın yanı sıra Silent Hill 2 remake geliştirme ekibinin oyundaki çalışmaları hakkında konuştuğu bir video yayınladı. Ayrıca oyunun ana karakterlerinin seslerini ve hareket yakalama çalışmalarını yapan aktörleri gösteren başka bir video da yayınlandı.

    Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi

    Silent Hill 2 remake PC ve PS5 için 8 Ekim 2024’te çıkış yapacak. Oyun Steam’de 32.99 dolara ön siparişe açıldı.

    Silent Hil 2 remake sistem gereksinimleri ne?

    Steam’de açıklanan Silent Hil 2 sistem gereksinimleri şöyle:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

    Bu arada, Return to Silent Hill'in kamera arkası görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Bu, oyun serisini temel alan üçüncü live action filmi olacak. Tanıtımda filmin "yakında çıkacağı" belirtildi ancak ne zaman vizyona gireceği konusunda kesin bir tarih belirtilmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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