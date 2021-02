Silent Hill serisinin bestecisi yeni bir projenin yolda olduğunu söyledi

Korku oyunlarının her zaman kendine has bir kitlesi olmuştur ancak bazı korku oyunları başarısıyla genel kitleye de hitap edebiliyor. Örnek vermek gerekirse Silent Hill serisi her ne kadar fazlasıyla korkunç bir oyun olsa da başarısıyla genel kitleye de ulaşabilen bir oyun olmuştur her zaman. Bu yüzden de uzun zamandır yeni bir Silent Hill oyunu bekleniyor.

Silent Hill'den bahsedince müziklerinden bahsetmemek olmaz çünkü Silent Hill'ın belki de en başarılı yanı olan atmosferine büyük bir katkısı bulunuyor. Müzikleri yapan isim ise başarılı besteci Akira Yamaoka. Kendisinin geçtiğimiz saatlerde Al-Hub ile yaptığı bir röportajı yayınlandı ve içerisinde güzel bir detay bulunuyor.

Röportaja göre Akira Yamaoka şu anda yeni bir proje üzerine çalışıyor ve bu proje bizim "beklediğimiz" bir proje. Ayrıca yaz aylarında duyurunun yapılacağını da söyledi. Ne yazık ki proje hakkında başka hiçbir detay yok. Uzun süredir Silent Hill'ın yeni oyunu ile ilgili söylenti çıkıyor ancak resmi bir açıklama yok. Umuyoruz ki bu proje Silent Hill ile ilgilidir.

Akira Yamaoka'nın yine müziklerini hazırladığı son oyun ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan The Medium olmuştu. Oyun şu anda Xbox Series ve PC için erişilebilir durumda. Ayrıca Xbox Game Pass'e de dahil. Oyun ile ilgili incelememizi de buradan okuyabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/02/akira-yamaoka-teases-new-project-to-be-announced-by-summer

