Silikon üretiminde Japon devri sona erdi: Panasonic silikon tesislerini satıyor

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2000’li yılların başına kadar Made in Japan ya da Japon Malı olarak tercüme edebileceğimiz terim büyük bir başarı efsanesini tanımlıyordu. Atom bombasının büyük yıkımından çıkan Japonya sadece 25-30 yıl gibi bir sürede pek çok sektörde dünyayı değiştirecek yeniliklere imza atmıştı.

Japon hakimiyeti sona eriyor

Oyun sektöründe Nintendo, Sega, Sony gibi firmalar başı çekerken müzik sektöründe Sony, otomotiv sektöründe Toyota, Honda gibi firmalar ile televizyon sektöründe Sony, Toshiba ve Panasonic gibi firmalar sayabildiklerimizden bazıları.

Bununla birlikte yönetim tarafında yenilikleri yakalayamama, ABD’nin ticari baskıları ve Çin ile Tayvan odaklı artan rekabet Japon hakimiyetinin de sonunu getirdi. Bir dönemin yıldız firmaları yavaş yavaş piyasadan çekildi veya liderliği rakiplerine bıraktı.

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Silikon üretiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. 2000’li yıllara kadar dünyanın en büyük 10 silikon üreticisinden altı tanesine sahip olan Japonya bugün sadece Toshiba ile mücadele ediyor. Bu hafta silikon üretiminde bir dönem dev olan Panasonic de havlu attı.

Yapılan açıklamaya göre Panasonic’in silikon üretim iştiraki Semiconductors Solutions satıldı. Yıllık 200 milyon dolar üzerinde zarar eden iştirak Panasonic’in bu yıl faaliyet karının yüzde 27 düşmesine neden olmuştu.

Çin ve Tayvanlı rakiplerinin artan baskısına direnmek isteyen Panasonic’in satıştan başka çaresinin kalmadığı ifade ediliyor. Semiconductors Solutions iştiraki Tayvanlı Winbonds iştiraki olan Nuvoton tarafından satın alındı.

Panasonic sadece silikon üretim bölümünü elden çıkarmayacak. LCD üretimi de dahil olmak üzere zarar ettiren bölümlerin elden çıkarılması planlanıyor. Silikon bölümünün satış bedeli açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/261612/panasonic-exits-silicon-manufacturing-business