Silvergate, 230 çalışanını işten çıkarmaya karar verdi

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, şirketleri küçülmeye itmeye devam ediyor. Kısa süre önce sosyal medya devi Twitter, çalışanlarının yarısı ile yollarını ayırmıştı. Son olarak işten çıkarma furyasına Silvergate Capital de katıldı.
ABD’nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen ve sonrasında finansal kriz yaşayan Silvergate’in 230 personelini işten çıkarmasıyla birlikte; işe yerleştirme programlarının yanı sıra kıdem tazminatı ve ikramiye ödemeleri ile ilgili harcamalarla birlikte personel maliyeti yaklaşık 13,6 milyon dolara düşecek.
Şirket, düzenleyici ve bekleyen soruşturmalarla ilgili sürekli gelişmeler nedeniyle bankanın tasfiye sürecinden kaynaklanan yükümlülüklere atıfta bulundu. Ayrıca belirtmek gerekirse Silvergate, değeri korumak için maliyetleri ve harcamaları en aza indirmenin paydaşların en yüksek yararına olduğuna karar verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.