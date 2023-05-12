Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Silvergate, 230 çalışanını işten çıkarmaya karar verdi

    Silvergate Capital, 230 personelini işten çıkaracağını duyurdu. Bu kararla birlikte personel maliyetini azaltılması amaçlanıyor.                                  
    Oy Ver
    Silvergate, 230 çalışanını işten çıkarmaya karar verdi Tam Boyutta Gör
    Silvergate Capital, çöken Silvergate Bank’ın ana şirketinin New York Menkul Kıymetler Borsası’ndan çıkarılacağını ve 230 personelin 12 Mayıs’tan itibaren ayrılacağını söyledi. Yaklaşık 80 memur ve çalışan, Silvergate Bank‘ın tasfiye sürecini sürdürmek için çalışmaya devam edecek. 

    Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, şirketleri küçülmeye itmeye devam ediyor. Kısa süre önce sosyal medya devi Twitter, çalışanlarının yarısı ile yollarını ayırmıştı. Son olarak işten çıkarma furyasına Silvergate Capital de katıldı.

    ABD’nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen ve sonrasında finansal kriz yaşayan Silvergate’in 230 personelini işten çıkarmasıyla birlikte; işe yerleştirme programlarının yanı sıra kıdem tazminatı ve ikramiye ödemeleri ile ilgili harcamalarla birlikte personel maliyeti yaklaşık 13,6 milyon dolara düşecek. 

    Şirket, düzenleyici ve bekleyen soruşturmalarla ilgili sürekli gelişmeler nedeniyle bankanın tasfiye sürecinden kaynaklanan yükümlülüklere atıfta bulundu. Ayrıca belirtmek gerekirse Silvergate, değeri korumak için maliyetleri ve harcamaları en aza indirmenin paydaşların en yüksek yararına olduğuna karar verdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 10 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi online ingilizce kursu manga çevirmenliği ücret p2w olmayan mmorpg youtube premium 2 ay ücretsiz bilinmeyen numara nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız