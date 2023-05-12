Tam Boyutta Gör Silvergate Capital, çöken Silvergate Bank’ın ana şirketinin New York Menkul Kıymetler Borsası’ndan çıkarılacağını ve 230 personelin 12 Mayıs’tan itibaren ayrılacağını söyledi. Yaklaşık 80 memur ve çalışan, Silvergate Bank‘ın tasfiye sürecini sürdürmek için çalışmaya devam edecek.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, şirketleri küçülmeye itmeye devam ediyor. Kısa süre önce sosyal medya devi Twitter, çalışanlarının yarısı ile yollarını ayırmıştı. Son olarak işten çıkarma furyasına Silvergate Capital de katıldı.

SEC’in son kurbanı Marathon Digital oldu 7 sa. önce eklendi

ABD’nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen ve sonrasında finansal kriz yaşayan Silvergate’in 230 personelini işten çıkarmasıyla birlikte; işe yerleştirme programlarının yanı sıra kıdem tazminatı ve ikramiye ödemeleri ile ilgili harcamalarla birlikte personel maliyeti yaklaşık 13,6 milyon dolara düşecek.

Şirket, düzenleyici ve bekleyen soruşturmalarla ilgili sürekli gelişmeler nedeniyle bankanın tasfiye sürecinden kaynaklanan yükümlülüklere atıfta bulundu. Ayrıca belirtmek gerekirse Silvergate, değeri korumak için maliyetleri ve harcamaları en aza indirmenin paydaşların en yüksek yararına olduğuna karar verdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Silvergate, 230 çalışanını işten çıkarmaya karar verdi