Şimdi de Stadia yüzünden Google'a dava açılıyor

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Oyun dünyasında her zaman şirketlere dava açıldığı görülmüştür ancak son birkaç aydır açılan davaların sayısı bir hayli fazla. Önce Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt'e dava açılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da kontrolcü yüzünden Sony'e dava açılmıştı. Şimdi ise Stadia yüzünden Google'a dava açılıyor.

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Dava aslında yalnızca Google'a değil; ayrıca Bungie ve id Software'e de dava açılıyor, yani kısaca oyun dünyası yine bir toplu davayla karşı karşıya. Dava açılma sebebi ise Destiny 2 ve Doom Eternal'ın Stadia'da 60 FPS'te doğal 4K çözünürlük sunmaması.

Google, Stadia'nın en üst düzey aboneliğini satın alanların, oyunların 4K versiyonunu oynayabileceğini söylemişti. Ancak yapılan testler sonucunda Destiny 2 ve Doom Eternal'ın doğal 4K sunmadığı, oyunların yalnızca upscaled edildiği ortaya çıktı.

Google Stadia'nın özelliklerinin yanlış aktarıldığı düşüncesiyle açılan dava sonucunda dava açan taraf, Stadia aboneleri için bir maddi tazminat istiyor.

https://kotaku.com/googles-facing-a-class-action-suit-over-stadias-lack-of-1846327074

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