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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şimdi de Stadia yüzünden Google'a dava açılıyor

    Son günlerde oyun tarafında birçok kez gördüğümüz dava açma durumu şimdi de Stadia yüzünden Google'a açılıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Şubat 2021, 23:30 (21 dk.)
    124
    56
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Şimdi de Stadia yüzünden Google'a dava açılıyor
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    Oyun dünyasında her zaman şirketlere dava açıldığı görülmüştür ancak son birkaç aydır açılan davaların sayısı bir hayli fazla. Önce Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt'e dava açılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da kontrolcü yüzünden Sony'e dava açılmıştı. Şimdi ise Stadia yüzünden Google'a dava açılıyor.

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    Dava aslında yalnızca Google'a değil; ayrıca Bungie ve id Software'e de dava açılıyor, yani kısaca oyun dünyası yine bir toplu davayla karşı karşıya. Dava açılma sebebi ise Destiny 2 ve Doom Eternal'ın Stadia'da 60 FPS'te doğal 4K çözünürlük sunmaması.

    Google, Stadia'nın en üst düzey aboneliğini satın alanların, oyunların 4K versiyonunu oynayabileceğini söylemişti. Ancak yapılan testler sonucunda Destiny 2 ve Doom Eternal'ın doğal 4K sunmadığı, oyunların yalnızca upscaled edildiği ortaya çıktı. 

    Google Stadia'nın özelliklerinin yanlış aktarıldığı düşüncesiyle açılan dava sonucunda dava açan taraf, Stadia aboneleri için bir maddi tazminat istiyor. 



    https://kotaku.com/googles-facing-a-class-action-suit-over-stadias-lack-of-1846327074 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    disposable 9 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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