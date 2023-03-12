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    NISAR: Şimdiye kadarki en gelişmiş radar Dünya’yı gece gündüz izleyecek

    İnsanlık her zamankinden daha fazla doğal risklere maruz kalırken, gece ve gündüz gerçekleşen her ayrıntı artık çok önemli ve bunları detaylı bir şekilde görüntülemek kritik öneme sahip.
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    Şimdiye kadarki en gelişmiş radar teknolojisi Dünya’yı izleyecek Tam Boyutta Gör
    Haftanın ortalarında yapılan bir basın açıklamasına göre NASA, şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş radar sistemine sahip olmak için gün sayıyor. NISAR olarak adlandırılan gelişmiş Dünya gözetleme uydusu gezegenimizin benzeri görülmemiş görüntülerini sunmak için en gelişmiş radar teknolojisini kullanacak.

    NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar'ın kısaltması olan NISAR, Dünya'nın neredeyse tüm karalarını ve buz yüzeylerini 12 günde bir iki kez gözlemleyecek ve değişimleri hem gündüz hem de gece benzeri görülmemiş ince ayrıntılarla ölçecek. NISAR tarafından elde edilen veriler, bilim insanlarının eriyen deniz buzu, yeraltı suyu kaynakları ve doğal tehlikeler gibi Dünya'nın en kritik belirsizliklerinden bazılarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak. Aynı zamanda Dünya’nın dış kabuğu hakkında daha detaylı veriler elde edilecek.

    Türünün ilk örneği

    NISAR, biri NASA diğeri Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından inşa edilen iki radar sisteminden oluşacak. NISAR, tamamlandığında türünün en büyük radar antenine sahip olacak: 9 metre uzunluğunda ve 12 metre çapında tambur şeklinde tel örgülü reflektör.

    Şimdiye kadarki en gelişmiş radar teknolojisi Dünya’yı izleyecek Tam Boyutta Gör
    NISAR aynı zamanda iki ayrı radar frekansını (L-bandı ve S-bandı) kullanarak gezegenimizin yüzeyindeki bir santimetreden daha küçük değişiklikleri değerlendirmek için Dünya'yı rutin olarak araştıran uzaydaki ilk radar olacak. NISAR’da bulunan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) sayesinde çok daha yüksek kalibreli görüntüler ve bilimsel veriler üretilebilecek. SAR olarak adlandırılan radarlar genellikle bir uçağa takılıp düz bir çizgide gözetim yapması sağlanıyordu. Ancak bu senaryoda çözünürlük düşük oluyor ve geniş bir çoğrafya için kapsama alanı yeterli olmuyordu. Şimdi yörüngeden yapılacak olan gözetim çok geniş bir çözünürlük sunacak.

    Doğal afetlerin tespitinde de kullanılacak

    Şimdiye kadarki en gelişmiş radar teknolojisi Dünya’yı izleyecek Tam Boyutta Gör
    Dünyanın yüzeyi hem doğal hem de insani süreçler nedeniyle sürekli değiştiğinden, insanlık artık doğal risklere her zamankinden daha fazla maruz kalmakta. Küçük yer kabuğu sarsıntılarından volkanik patlamalara kadar olan bu değişimler NİSAR tarafından ölçülecek.

    Toprak kaymaları, tsunamiler, depremler, volkanlar, deniz seviyesi değişimi ve diğer doğal afetlere karşı hassas olan yüksek riskli bölgelerde insan nüfusu giderek artıyor. Zaten her yıl bu afetler nedeniyle on binlerce ölüm ve milyarlarca dolarlık hasar oluşuyor. Bu doğal tehlikeleri anlamak ve tehlike döngüsünü hassas bir şekilde ölçmek ciddi öneme sahip. NİSAR'ın hızlı ve küresel kapsama alanı sayesinde, afet öncesi ve sonrası gözlemler ciddi faydalara sebep olacak. NISAR’ın Ocak 2024’te Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kutuplara yakın bir yörüngeye fırlatılması ve minimum 3 yıl görevde kalması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-isro-science-instruments-arrive-in-india-ahead-of-2024-launch https://interestingengineering.com/science/nisar-radar-tech-unprecedented-earth
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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