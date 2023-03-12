NISAR: Şimdiye kadarki en gelişmiş radar Dünya’yı gece gündüz izleyecek

NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar'ın kısaltması olan NISAR, Dünya'nın neredeyse tüm karalarını ve buz yüzeylerini 12 günde bir iki kez gözlemleyecek ve değişimleri hem gündüz hem de gece benzeri görülmemiş ince ayrıntılarla ölçecek. NISAR tarafından elde edilen veriler, bilim insanlarının eriyen deniz buzu, yeraltı suyu kaynakları ve doğal tehlikeler gibi Dünya'nın en kritik belirsizliklerinden bazılarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak. Aynı zamanda Dünya’nın dış kabuğu hakkında daha detaylı veriler elde edilecek.
Türünün ilk örneği
NISAR, biri NASA diğeri Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından inşa edilen iki radar sisteminden oluşacak. NISAR, tamamlandığında türünün en büyük radar antenine sahip olacak: 9 metre uzunluğunda ve 12 metre çapında tambur şeklinde tel örgülü reflektör.
Doğal afetlerin tespitinde de kullanılacak
Toprak kaymaları, tsunamiler, depremler, volkanlar, deniz seviyesi değişimi ve diğer doğal afetlere karşı hassas olan yüksek riskli bölgelerde insan nüfusu giderek artıyor. Zaten her yıl bu afetler nedeniyle on binlerce ölüm ve milyarlarca dolarlık hasar oluşuyor. Bu doğal tehlikeleri anlamak ve tehlike döngüsünü hassas bir şekilde ölçmek ciddi öneme sahip. NİSAR'ın hızlı ve küresel kapsama alanı sayesinde, afet öncesi ve sonrası gözlemler ciddi faydalara sebep olacak. NISAR’ın Ocak 2024’te Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden kutuplara yakın bir yörüngeye fırlatılması ve minimum 3 yıl görevde kalması bekleniyor.Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-isro-science-instruments-arrive-in-india-ahead-of-2024-launch https://interestingengineering.com/science/nisar-radar-tech-unprecedented-earth Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez