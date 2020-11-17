Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek

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Pandemi sürecinin sinema sektörünü adeta kasıp kavurması farklı çözümlere yönelmeyi zorunlu kıldı. Çevrim içi içerik sektörünün de önemli bir gelir modeli haline gelmesi ikili vizyon stratejisini öne çıkarıyor.

Universal Pictures farklı bir yol izleyecek

Pandemi nedeniyle sinema salonlarının pek çok ülkede kapalı olması veya açık olanların da sosyal mesafe kuralı ile daha az seyirci alması hasılatları doğrudan etkiledi. Masraflarını karşılamak isteyen yapımcıların karşısına ise çevrim içi içerik platformları çıktı.

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Büyük bütçeler harcanan Mulan yapımı internet ortamında gösterilmiş ve belirli salonlarda vizyona girmişti. Wonder Woman 1984 ise doğrudan internete verilebilir. Bunun gibi pek çok yeni yapımda internet ihtimali ortaya çıktı. Haliyle bu kararlar sinema salonlarını etkiliyor.

Universal Pictures zor dönemlerde her iki tarafın da kazanması için bir strateji belirledi. AMC ve Cinemark salonları ile yapılan anlaşmaya göre ilk hafta sonu 50 milyon dolardan fazla hasılat yapan filmler 31 gün boyunca salonlarda kalacak. Sonrasında Universal filmi içerik platformlarına taşıyabilecek.

Anlaşmada 50 milyon dolar altında hasılat toplayan filmlerin de 17 gün salonlarda oynatılması ve sonra içerik platformlarına taşınması da karara bağlanmış. Stüdyo isterse platforma yüklendikten sonra filmi salonlarda oynatmaya devam edebilecek.

Anlaşmaya Universal Pictures ve Focus Features filmleri dahil edildi. Ayrıca salonlar vizyon sırasında elde ettiği gelirin yanında Universal’in içerik platformlarından aldığı payın da yüzde 16-17 gibi bir kısmını paylaşacak. Normalde stüdyoların içerik platformlarından yüzde 10 pay aldığı tahmin ediliyor.

Atılan bu adımların sinema salonlarının yaşaması anlamında büyük önemli olduğu ifade ediliyor zira salonlar bir miktar daha fazla gelir elde etmiş olacak. Diğer taraftan filmlerin daha erken içerik platformlarına gelmesi aboneler için de avantaj olacak.

https://www.engadget.com/universal-cinemark-deal-081420823.html

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