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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek

    Universal Pictures ilk hafta sonunda 50 milyon doları geçen filmlerini 31 gün boyunca salonlarda tutma kararı aldı. Sonrasında film içerik platformlarında yayınlayabilecek.
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    Sinema ve Dizi
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek
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    Pandemi sürecinin sinema sektörünü adeta kasıp kavurması farklı çözümlere yönelmeyi zorunlu kıldı. Çevrim içi içerik sektörünün de önemli bir gelir modeli haline gelmesi ikili vizyon stratejisini öne çıkarıyor.

    Universal Pictures farklı bir yol izleyecek

    Pandemi nedeniyle sinema salonlarının pek çok ülkede kapalı olması veya açık olanların da sosyal mesafe kuralı ile daha az seyirci alması hasılatları doğrudan etkiledi. Masraflarını karşılamak isteyen yapımcıların karşısına ise çevrim içi içerik platformları çıktı.

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    Büyük bütçeler harcanan Mulan yapımı internet ortamında gösterilmiş ve belirli salonlarda vizyona girmişti. Wonder Woman 1984 ise doğrudan internete verilebilir. Bunun gibi pek çok yeni yapımda internet ihtimali ortaya çıktı. Haliyle bu kararlar sinema salonlarını etkiliyor.

    Universal Pictures zor dönemlerde her iki tarafın da kazanması için bir strateji belirledi. AMC ve Cinemark salonları ile yapılan anlaşmaya göre ilk hafta sonu 50 milyon dolardan fazla hasılat yapan filmler 31 gün boyunca salonlarda kalacak. Sonrasında Universal filmi içerik platformlarına taşıyabilecek.

    Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek

    Anlaşmada 50 milyon dolar altında hasılat toplayan filmlerin de 17 gün salonlarda oynatılması ve sonra içerik platformlarına taşınması da karara bağlanmış. Stüdyo isterse platforma yüklendikten sonra filmi salonlarda oynatmaya devam edebilecek.

    Anlaşmaya Universal Pictures ve Focus Features filmleri dahil edildi. Ayrıca salonlar vizyon sırasında elde ettiği gelirin yanında Universal’in içerik platformlarından aldığı payın da yüzde 16-17 gibi bir kısmını paylaşacak. Normalde stüdyoların içerik platformlarından yüzde 10 pay aldığı tahmin ediliyor.

    Atılan bu adımların sinema salonlarının yaşaması anlamında büyük önemli olduğu ifade ediliyor zira salonlar bir miktar daha fazla gelir elde etmiş olacak. Diğer taraftan filmlerin daha erken içerik platformlarına gelmesi aboneler için de avantaj olacak.



    https://www.engadget.com/universal-cinemark-deal-081420823.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    YOURMOVE 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel haber. Torrent bayram havası.
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel haber. Torrent bayram havası.
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