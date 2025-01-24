Sinemada bu hafta: Kurt Adam, Flow, Star Trek: Section 31 (24 Ocak 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ Kurt Adam (Wolf Man)
- 2️⃣ Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow)
- 3️⃣ Babygirl
- 4️⃣ Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı
- 5️⃣ Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)
- 6️⃣ Kayara
- 7️⃣ Yahuda
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Star Trek: Section 31
- 2️⃣ Şişli Kız (The Girl with the Needle)
- 3️⃣ Dalgaların Ötesinde (The Sand Castle)
- 4️⃣ You're Cordially Invited
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
- 1️⃣ Moana 2
- 2️⃣ Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)
- 3️⃣ The Fire Inside
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime giriyor. Özellikle korku türünün meraklıları için haftanın öne çıkan yapımı yeni Kurt Adam (Wolf Man) filmi. Diğer yandan dün açıklanan Oscar adaylıklarında iki farklı kategoride adaylık alan animasyon film Flow da bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Yerli film tarafında ise bu hafta aile filmi Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı var.
İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ Kurt Adam (Wolf Man)
- Yönetmen: Leigh Whannell
- Tür: Korku
- Oyuncular: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger
Kurt Adam'ın bu yeni versiyonu, dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi hâline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
2️⃣ Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow)
Kedi, yalnız bir hayvandır. Evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla işbirliği yapmak zorunda kalır.
3️⃣ Babygirl
- Yönetmen: Suç, Gerilim
- Tür: Halina Reijn
- Oyuncular: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas
Romy, güçlü ve sorumluluk sahibi bir CEO’dur ve harika bir aile hayatı vardır. Stajyer olarak şirkete gelen Samuel ile yaşadığı yasak ilişki hem hayatını hem de kariyerini tehlikeye atacaktır.
4️⃣ Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı
- Yönetmen: Muhammed Tümer Sirkecioğlu
- Tür: Aile, Macera, Komedi
- Oyuncular: Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen, Pelin Karahan
Amazonlardan Vikinglere, Prensesten Ormanın Bilge Adamına kadar birçok masalsı karakterin yer aldığı Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikâyesini anlatıyor.
5️⃣ Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)
- Yönetmen: Peter Browngardt
- Tür: Animasyon, Macera
- Seslendirme: Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol
Babalarından kalan evlerini kurtarmak için iş arayan Daffy Duck ve Porky Pig’in şansı bir türlü yaver gitmez. Son çare olarak bir sakız fabrikasında işe girdiklerinde Daffy, dünyanın bir uzaylının hain planlarına karşı tehlikede olduğunu fark eder. Peki dünyayı kurtarmak hangi cesur kahramanların görevidir? Tabii ki Daffy Duck ve Porky Pig! Zamana karşı yarıştıkları bu eğlenceli macerada onlara eşlik etmeye hazır mısınız
6️⃣ Kayara
- Yönetmen: Cesar Zelada
- Tür: Animasyon, Macera
- Seslendirme: Naomi Serrano, Nate Begle, Charles Gonzales
16 yaşındaki Kayara’nın kaderinde İnka İmparatorluğu’nun ilk kız resmi elçisi olmak vardır. Kayara, İnka İmparatoru’nun huzurunda ilk kez Elçi Yarışı’na katıldığında bir erkek gibi giyinir. Gerçek kimliği ortaya çıktığında cezalandırılmanın eşiğine gelse de çocukluk arkadaşı olan Prens Huscar kendisini destekler. Prens Huscar, Kayara’nın macerasına yardımcı olmak için kadınların Çaski Elçileri'ne katılmasına izin veren bir kanun çıkartır.
7️⃣ Yahuda
- Yönetmen: Anastasiya Budakva
- Tür: Korku
- Oyuncular: Derya Şen Akbacak, Mustafa Koçak, Zeynep Çil
Kenan ve Başak evli bir çifttir. Kenan, Başak’ı onun en yakın arkadaşı olan Gizem ile aldatmaktadır. Kenan’ın Başak’tan boşanmasını isteyen Gizem daha fazla dayanamaz ve bir büyücüye gider. Yahuda cinlerini Kenan ve Başak’a musallat eder. Başak’ın annesi ve kardeşleri onu korumak için bir araya gelse de ızdırap dolu gece Başak için zor olacaktır.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından dört film ön plana çıkıyor. Bunların başında Paramount+ platformu için hazırlanan yeni Star Trek filmi geliyor. Bu hafta MUBI'ye gelecek The Girl with the Needle da son dönemin dikkat çekici filmleri arasında yer alıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da ise Will Ferrell ve Reese Witherspoon'lu komedi filmi You're Cordially Invited izleyici ile buluşuyor..
1️⃣ Star Trek: Section 31
- Yönetmen: Olatunde Osunsanmi
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon
- Oyuncular: Michelle Yeoh, Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson
- Yayın Tarihi: 24 Ocak
- Platform: Paramount+
Film, ilk olarak Discovery'de karşımıza çıkan Philippa Georgiou karakterine odaklanıyor. Galaksiyi demir bir yumrukla yönettiği günleri geride bırakan İmparator Philippa Georgiou, temiz bir sayfa açmaya çalıştığı bu paralel evrende yeni bir maceraya atılıyor. Karaktere yine Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor.
2️⃣ Şişli Kız (The Girl with the Needle)
- Yönetmen: Magnus Von Horn,
- Tür: Drama
- Oyuncular: Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri
- Yayın Tarihi: 24 Ocak
- Platform: MUBI
The Girl with the Needle, Danimarka’nın en bilindik cinayet davalarından birini ele alarak I. Dünya Savaşı sonrasında uçlarda yaşayan insanlara dair karanlık bir masala dönüştürüyor. I. Dünya Savaşı’nın ardından Kopenhag’da ayakta kalmaya çalışan işsiz ve hamile bir genç kadın, gizlice bir evlat edindirme operasyonu yürüten bir kadının yanında işe girer. İkili arasında beklenmedik bir bağ oluşsa da işler uzun süre yolunda gitmeyecektir.
3️⃣ Dalgaların Ötesinde (The Sand Castle)
- Yönetmen: Matty Brown
- Tür: Gizem, Drama
- Oyuncular: Nadine Labaki, Ziad Bakri, Zain Al Rafeea
- Yayın Tarihi: 24 Ocak
- Platform: Netflix
Issız bir adada mahsur kalan dört kişilik bir aile, geçmişlerinin açığa çıkmasıyla birlikte hayatta kalmak için çabalarken acı verici olaylarla dolu bir sarmalın içine sürüklenir.
4️⃣ You're Cordially Invited
- Yönetmen: Nicholas Stoller
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Will Ferrell, Reese Witherspoon, Geraldine Viswanathan
- Yayın Tarihi: 30 Ocak
- Platform: Amazon Prime Video
Aynı mekanda aynı gün yanlışlıkla iki düğün organize edilince, her iki tarafın yakınları da ailelerinin bu özel anını korumak için işe koyulur. Sevdiklerine unutulmaz bir kutlama yaşatmak için her şeyi göze alan gelinin babası (Will Ferrell) ve diğer gelinin kız kardeşi (Reese Witherspoon) komik bir kararlılık savaşına girişirler.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:
1️⃣ Moana 2
- Yönetmen: David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller
- Tür: Animasyon, Macera
- Seslendirme: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Hualalai Chung
- Yayın Tarihi: 28 Ocak
Moana 2, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana’nın bu serüvende yaşadıklarını anlatıyor.
2️⃣ Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)
- Yönetmen: Christian Gudegast
- Tür: Suç, Aksiyon
- Oyuncular: Gerard Butler,Jordan Bridges, Evan Ahmad, O'Shea Jackson Jr.
- Yayın Tarihi: 28 Ocak
Den of Thieves 2, Big Nick'in Avrupa'ya geri dönüp elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie’nin peşine düşmesini konu alıyor.
3️⃣ The Fire Inside
- Yönetmen: Rachel Morrison
- Tür: Biyografi, Dövüş
- Oyuncular: Ryan Destiny, Brian Tyree Henry, Jazmin Headley
- Yayın Tarihi: 28 Ocak
Flint, Michigan'lı boksör Claressa 'T-Rex' Shields'in, ülkesinin tarihinde Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk kadın boksör olmak için verdiği mücadeleye odaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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