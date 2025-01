Sinemada bu hafta: Kurt Adam, Flow, Star Trek: Section 31 (24 Ocak 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime giriyor. Özellikle korku türünün meraklıları için haftanın öne çıkan yapımı yeni Kurt Adam (Wolf Man) filmi. Diğer yandan dün açıklanan Oscar adaylıklarında iki farklı kategoride adaylık alan animasyon film Flow da bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Yerli film tarafında ise bu hafta aile filmi Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı var.

İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Kurt Adam (Wolf Man)

Tam Boyutta Gör Universal stüdyosunun klasik canavar filmlerinden esinlenen modern uyarlamalara bu hafta bir yenisi daha ekleniyor. Kurt Adam, daha önce Görünmez Adam'ı da yöneten Leigh Whannell'in imzasını taşıyor. Whannell, daha önce beğeni kazanan Upgrade filmini de yönetmişti.

Yönetmen : Leigh Whannell

: Leigh Whannell Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger

Kurt Adam'ın bu yeni versiyonu, dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi hâline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

2️⃣ Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow)

Tam Boyutta Gör Hem En İyi Animasyon Film hem de En İyi Uluslararası Film kategorilerinde Oscar adaylığı alan Flow, ülkemizde bu hafta gösterime giriyor. Litvanya yapımı Flow, animasyon tarafında Oscar'ın favorileri arasında gösteriliyor.

Yönetmen : Gints Zilbalodis

: Gints Zilbalodis Tür: Animasyon, Macera

Kedi, yalnız bir hayvandır. Evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla işbirliği yapmak zorunda kalır.

3️⃣ Babygirl

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Babygirl, geçtiğimiz yılın adından söz ettiren filmlerinden biriydi. Psikoseksüel gerilim türündeki film, özellikle Kidman'ın performansıyla dikkat çekti.

Yönetmen : Suç, Gerilim

: Suç, Gerilim Tür : Halina Reijn

: Halina Reijn Oyuncular: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas

Romy, güçlü ve sorumluluk sahibi bir CEO’dur ve harika bir aile hayatı vardır. Stajyer olarak şirkete gelen Samuel ile yaşadığı yasak ilişki hem hayatını hem de kariyerini tehlikeye atacaktır.

4️⃣ Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

Tam Boyutta Gör Bu hafta çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için öne çıkan vizyon filmlerinden biri masallarla gerçek dünyanın iç içe geçtiği Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı olacak.

Yönetmen : Muhammed Tümer Sirkecioğlu

: Muhammed Tümer Sirkecioğlu Tür : Aile, Macera, Komedi

: Aile, Macera, Komedi Oyuncular: Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen, Pelin Karahan

Amazonlardan Vikinglere, Prensesten Ormanın Bilge Adamına kadar birçok masalsı karakterin yer aldığı Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikâyesini anlatıyor.

5️⃣ Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)

Tam Boyutta Gör Animasyon türünün köşe taşlarından olan Looney Tunes serisi, bu hafta yeni bir filmle beyaz perdeye geliyor. Dünyayı Kurtarma Operasyonu'nun merkezinde, Looney Tunes'un en sevilen karakterleri arasında yer alan Duffy Duck ve Porky Pig yer alıyor.

Yönetmen : Peter Browngardt

: Peter Browngardt Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Seslendirme: Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol

Babalarından kalan evlerini kurtarmak için iş arayan Daffy Duck ve Porky Pig’in şansı bir türlü yaver gitmez. Son çare olarak bir sakız fabrikasında işe girdiklerinde Daffy, dünyanın bir uzaylının hain planlarına karşı tehlikede olduğunu fark eder. Peki dünyayı kurtarmak hangi cesur kahramanların görevidir? Tabii ki Daffy Duck ve Porky Pig! Zamana karşı yarıştıkları bu eğlenceli macerada onlara eşlik etmeye hazır mısınız

6️⃣ Kayara

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer animasyon film de Peru-İspanya ortak yapımı Kayara olacak.

Yönetmen : Cesar Zelada

: Cesar Zelada Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Seslendirme: Naomi Serrano, Nate Begle, Charles Gonzales

16 yaşındaki Kayara’nın kaderinde İnka İmparatorluğu’nun ilk kız resmi elçisi olmak vardır. Kayara, İnka İmparatoru’nun huzurunda ilk kez Elçi Yarışı’na katıldığında bir erkek gibi giyinir. Gerçek kimliği ortaya çıktığında cezalandırılmanın eşiğine gelse de çocukluk arkadaşı olan Prens Huscar kendisini destekler. Prens Huscar, Kayara’nın macerasına yardımcı olmak için kadınların Çaski Elçileri'ne katılmasına izin veren bir kanun çıkartır.

7️⃣ Yahuda

Tam Boyutta Gör Yerli sinemada son dönemde sayıları hızla artan cinli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Yönetmen : Anastasiya Budakva

: Anastasiya Budakva Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Derya Şen Akbacak, Mustafa Koçak, Zeynep Çil

Kenan ve Başak evli bir çifttir. Kenan, Başak’ı onun en yakın arkadaşı olan Gizem ile aldatmaktadır. Kenan’ın Başak’tan boşanmasını isteyen Gizem daha fazla dayanamaz ve bir büyücüye gider. Yahuda cinlerini Kenan ve Başak’a musallat eder. Başak’ın annesi ve kardeşleri onu korumak için bir araya gelse de ızdırap dolu gece Başak için zor olacaktır.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından dört film ön plana çıkıyor. Bunların başında Paramount+ platformu için hazırlanan yeni Star Trek filmi geliyor. Bu hafta MUBI'ye gelecek The Girl with the Needle da son dönemin dikkat çekici filmleri arasında yer alıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da ise Will Ferrell ve Reese Witherspoon'lu komedi filmi You're Cordially Invited izleyici ile buluşuyor..

1️⃣ Star Trek: Section 31

Tam Boyutta Gör Star Trek: Discovery dizisinin uzantısı olan Star Trek: Section 31, bu hafta Paramount+ platformunda izleyici ile buluşacak.

Yönetmen : Olatunde Osunsanmi

: Olatunde Osunsanmi Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Oyuncular : Michelle Yeoh, Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson

: Michelle Yeoh, Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson Yayın Tarihi : 24 Ocak

: 24 Ocak Platform: Paramount+

Film, ilk olarak Discovery'de karşımıza çıkan Philippa Georgiou karakterine odaklanıyor. Galaksiyi demir bir yumrukla yönettiği günleri geride bırakan İmparator Philippa Georgiou, temiz bir sayfa açmaya çalıştığı bu paralel evrende yeni bir maceraya atılıyor. Karaktere yine Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor.

2️⃣ Şişli Kız (The Girl with the Needle)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Cannes'da epey ses getiren The Girl with the Needle, bu hafta MUBI platformunda izleyici ile buluşuyor.

Yönetmen : Magnus Von Horn,

: Magnus Von Horn, Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri

: Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri Yayın Tarihi : 24 Ocak

: 24 Ocak Platform: MUBI

The Girl with the Needle, Danimarka’nın en bilindik cinayet davalarından birini ele alarak I. Dünya Savaşı sonrasında uçlarda yaşayan insanlara dair karanlık bir masala dönüştürüyor. I. Dünya Savaşı’nın ardından Kopenhag’da ayakta kalmaya çalışan işsiz ve hamile bir genç kadın, gizlice bir evlat edindirme operasyonu yürüten bir kadının yanında işe girer. İkili arasında beklenmedik bir bağ oluşsa da işler uzun süre yolunda gitmeyecektir.

3️⃣ Dalgaların Ötesinde (The Sand Castle)

Tam Boyutta Gör Netflix'in bu hafta sinemaseverlere sunacağı film ise Lübnan yapımı gizem filmi Dalgaların Ötesinde olacak.

Yönetmen : Matty Brown

: Matty Brown Tür : Gizem, Drama

: Gizem, Drama Oyuncular : Nadine Labaki, Ziad Bakri, Zain Al Rafeea

: Nadine Labaki, Ziad Bakri, Zain Al Rafeea Yayın Tarihi : 24 Ocak

: 24 Ocak Platform: Netflix

Issız bir adada mahsur kalan dört kişilik bir aile, geçmişlerinin açığa çıkmasıyla birlikte hayatta kalmak için çabalarken acı verici olaylarla dolu bir sarmalın içine sürüklenir.

4️⃣ You're Cordially Invited

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da ise bu hafta izleyicileri You're Cordially Invited bekliyor. Komedi türündeki filminde başrollerinde ünlü oyuncular Will Ferrell ve Reese Witherspoon yer alıyor.

Yönetmen : Nicholas Stoller

: Nicholas Stoller Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular : Will Ferrell, Reese Witherspoon, Geraldine Viswanathan

: Will Ferrell, Reese Witherspoon, Geraldine Viswanathan Yayın Tarihi : 30 Ocak

: 30 Ocak Platform: Amazon Prime Video

Aynı mekanda aynı gün yanlışlıkla iki düğün organize edilince, her iki tarafın yakınları da ailelerinin bu özel anını korumak için işe koyulur. Sevdiklerine unutulmaz bir kutlama yaşatmak için her şeyi göze alan gelinin babası (Will Ferrell) ve diğer gelinin kız kardeşi (Reese Witherspoon) komik bir kararlılık savaşına girişirler.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

1️⃣ Moana 2

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılat yapan Moana 2, büyük başarı yakaladığı gişe yolculuğunu tamamladığı için artık öde-izle servislerine geliyor.

Yönetmen : David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller

: David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Seslendirme : Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Hualalai Chung

: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Hualalai Chung Yayın Tarihi: 28 Ocak

Moana 2, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana’nın bu serüvende yaşadıklarını anlatıyor.

2️⃣ Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)

Tam Boyutta Gör Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği 2018 yapımı suç filmi Den of Thieves'in altı yıl sonra gelen devam filmi de bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Yönetmen : Christian Gudegast

: Christian Gudegast Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Oyuncular : Gerard Butler,Jordan Bridges, Evan Ahmad, O'Shea Jackson Jr.

: Gerard Butler,Jordan Bridges, Evan Ahmad, O'Shea Jackson Jr. Yayın Tarihi: 28 Ocak

Den of Thieves 2, Big Nick'in Avrupa'ya geri dönüp elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie’nin peşine düşmesini konu alıyor.

3️⃣ The Fire Inside

Tam Boyutta Gör Amazon yapımı The Fire Inside, ünlü boksör Claressa "T-Rex" Shields'ın gençlik yıllarına odaklanıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan film, genel olarak olumlu yorumlar aldı.

Yönetmen : Rachel Morrison

: Rachel Morrison Tür : Biyografi, Dövüş

: Biyografi, Dövüş Oyuncular : Ryan Destiny, Brian Tyree Henry, Jazmin Headley

: Ryan Destiny, Brian Tyree Henry, Jazmin Headley Yayın Tarihi: 28 Ocak

Flint, Michigan'lı boksör Claressa 'T-Rex' Shields'in, ülkesinin tarihinde Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk kadın boksör olmak için verdiği mücadeleye odaklanıyor.

