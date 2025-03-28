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    Sinemada bu hafta: Acıya Yer Yok, Ayakçı, Hepsini Alaşağı Et (28 Mart 2025)

    Bu hafta sinemalarda sekiz, dijital platformlarda üç yeni film gösterime giriyor. Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren dikkat çekici filmler ise öde-izle servislerine geliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime giriyor. Aniimasyon filmlerinin ağırlıkta olduğu bu hafta gişede öne çıkan film aksiyon ve komediyi harmanlayan Acıya Yer Yok (Novacaine) olacak gibi görünüyor. Bu hafta gösterime giren filmler arasında öne çıkan bir diğer yapım da yerli komedi filmi Ayakçı. Ancak geneli itibarıyla bu hafta sinemalarda son derece zayıf bir haftayla karşı karşıyayız. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Acıya Yer Yok (Novocaine)

    Acıya Yer Yok (Novacaine) Tam Boyutta Gör
    The Boys dizisinden tanıdığımız Jack Quaid'in başrolünü üstlendiği Novocaine, aksiyon ve mizahı aynı potada eritiyor.
    • Tür: Aksiyon, Komedi
    • Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
    • Oyuncular: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon

    Sıradan bir adam olan Nate, çok nadir görülen hiç acı hissetmeme sendromundan muzdariptir. Günlük hayatında başına bir sürü iş açan bu sendrom, hayallerindeki kız kaçırılınca Nate'in en büyük silahı olur. Nate, sevdiği kızı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılırken, acı hissetmeme özelliğe adeta özel gücüne dönüşür.

    2️⃣ Ayakçı

    Ayakçı Tam Boyutta Gör
    Yerli film izlemek isteyenler için bu haftanın öne çıkan yapımı Ayakçı olacak gibi görünüyor.
    • Tür:  Komedi
    • Yönetmen: Mustafa Kotan
    • Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Erkan Can, Emre Kınay, Emrah Kaman, Seda SAyan, Gülben Ergen

    Kargoculuk yapan iki çocuk babası Hayri’nin en büyük hayali, bir milyoncu açmaktır. Hayri, kargo dağıtırken kaza geçirip hastaneye düşer. Orada karşılaştığı bir adam, Hayri’yi başkasıyla karıştırır ve ona para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket verir. İçinde bulunduğu bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, paketi alır. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

    3️⃣ Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip

    Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip Tam Boyutta Gör
    Akıllı Tavşan Momo serisinin bu yeni filminde Yumi kaçırılınca Momo, Akıllı Tavşan Bilgisayarı ile onu kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Mahmut Hasan
    • Oyuncular: Hakan Coşar, Yaprak Onat, Sinan Pekinton, Levent Şenbay

    Şarkılı Orman’daki sakin yaşam, Momo’nun Timtim’i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğruyor. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi’yi kaçırarak onu satmaya çalışıyor. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi’yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atıyor.

    4️⃣ Tay 3: Endülüs

    Tay 3: Endülüs Tam Boyutta Gör
    Bu hafta yeni filmi gösterime giren bir diğer animasyon serisi de Tay olacak. Serinin üçüncü filmi Endülüs'e uzanan bir macerayı konu alıyor.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Nurullah Yenihan

    Film, cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte bu kez Endülüs topraklarında yaşadığı maceraları konu ediniyor.

    5️⃣ Kovboy Çocuklar (Buffalo Kids)

    Kovboy Çocuklar (Buffalo Kids) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime girecek bir diğer animasyon film de İspanya yapımı Buffalo Kids olacak.
    • Tür:  Animasyon
    • Yönetmenler: Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García
    • Seslendirme: Zencan Sakal, Ünsal Şahin, Seda Can

    İrlandalı iki kardeş New York’a gelirler ve kendilerini büyük bir maceranın ortasında bulurlar. Yetimleri taşıyan bir trenle çıktıkları yolculukta hayatlarını sonsuza dek değiştirecek muhteşem arkadaşlıklar kurarlar. Merak, arkadaşlık ve takım çalışması dolu maceralarında sinsi düşmanlar ve beklenmedik kahramanlarla karşılaşacaklardır.

     6️⃣ Batur Timi

    Batur Timi Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime girecek bir diğer yerli film de aksiyon türündeki Batur Timi.
    • Tür: Aksiyon, Drama
    • Yönetmen: Serkan Döner
    • Oyuncular: Cahit Kayaoğlu, Selçuk Kılıç, Ali Yerlikaya, Özlem Zengin

    Tuğrul yüzbaşı, terör örgütü içine sızmış, bir yıl boyunca onlar gibi hareket edip, sonrasında erzak ve cephaneliklerin konumlarını TSK ya verip, ordudaki görevine devam resmi ve aktif olarak devam etmiştir. Dönüşünde eski asker, yeni ve derin bir istihbaratçı olan Eşref’le birlikte, özel seçilmiş askerlerden oluşan "Batur Timi"ni kurmuşlardır. Tuğrul’un zamanında içine sızdığı örgütün, sözde bölge sorumlusu olan Şehmuz’un elinde, deşifre olmuş istihbaratçı Süleyman bulunmaktadır. Sadece tek problem bu değildir. Şehmuz, önemli askeri noktalara eylem yapacağı istihbaratı da gelmiştir. Tuğrul, bunun üzerine önce Eşref’le görüşür. Gayri resmi olarak bölgeye girmek için desteğini ister. Eşref onay verdikten sonra Tuğrul, Batur Timi’ni toplar…

    7️⃣ Üç Harfliler: Fal

    Üç Harfliler: Fal Tam Boyutta Gör
    Artık neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta Üç Harfliler: Fal da katılıyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Mert Uzunmehmet
    • Oyuncular: Alara Eriç, Ecem Ustaoğlu, Nisa Arslan

    Üniversiteyi bitirdikten sonra taşradaki aile evine dönen İrem, karanlık sırlarla yüzleşmeye hazır değildir. Bu ev, yalnızca yatalak annesi, içine kapanık babası ve birlikte büyüdüğü kuzenleri Nida ile Esma’yı değil; aynı zamanda gömülü acıları ve suskunlukla beslenen eski korkuları da barındırır. İrem’in dönüş gecesi, anneannesi Mukaddes’in aniden ölmesiyle evde açıklanması zor tuhaflıklar baş gösterir. Genç kızlar, yaşadıkları huzursuzluğu Mukaddes’in ölümü ve üç harflilerin musallatına bağlasalar da, evin duvarları daha karanlık bir gerçeği fısıldamaktadır. Çünkü bazen asıl korku, geldiği yeri hiç terk etmemiştir.

    8️⃣ Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl

    Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl Tam Boyutta Gör
    Son dönemde daha popüler hâle gelen konser filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez konser kayıtları sinemada gösterilecek grup Imagine Dragons olacak.
    • Tür:  Konser Filmi

    Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl, Grammy ödüllü müzik grubu Imagine Dragons'un Hollywood Bowl'da LA Film Orchestra ile birlikte verdiği konserin kaydını seyirciyle buluşturuyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlardaki en dikkat çekici yapım MUBI'den geliyor. MUBI'nin kendi yapımı olan Bring Them Down, festivallerdeki yolculuğunu tamamladıktan sonra dijitale geliyor. Diğer yandan Netflix ise bu hafta izleyicileri romantik komedi türündeki The Life List bekliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ Hepsini Alaşağı Et (Bring Them Down)

    Bring Them Down Tam Boyutta Gör
    Bring Them Down, Christopher Abbott ve Barry Keoghan’ın baş düşmanları canlandırdığı gerilim yüklü bir intikam hikâyesi.
    • Tür: Psikolojik Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Chris Andrews
    • Oyuncular: Christopher Abbott, Barry Keoghan, Colm Meaney, Nora-Jane Noone
    • Yayın Tarihi: 28 Mart
    • Platform: MUBI

    Çobanlık yapan bir ailenin son oğlu olan Michael, hasta babası Ray ile birlikte yaşamaktadır. Korkunç bir sırrın yükünü taşıyan Michael, kendini dünyadan soyutlamıştır. Rakip çiftçi Gary ve oğlu Jack ile arasındaki anlaşmazlık tırmandığında, Michael yıkıcı bir olaylar zincirinin içine çekilir. Her iki ailenin hayatı da kalıcı olarak değişmek üzeredir.

    2️⃣ The Life List

    The Life List Tam Boyutta Gör
    Gençlik filmi arayanlara Netflix'in bu ay sunduğu yapım ise The Life List olacak.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen: Adam Brooks
    • Oyuncular: Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton
    • Yayın Tarihi: 28 Mart
    • Platform: Netflix

    Genç bir kadın, çocukluğunda hayalini kurduğu şeyleri bir bir gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yapmaya gelir. Stand-up yapmaktan profesyonel bir basketbol oyuncusuyla maç yapmaya kadar tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan genç kadın, bu yolculuğun kendisi için sürpriz bir dönüşümün kapısını araladığını fark eder.

    3️⃣ Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip

    Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip Tam Boyutta Gör
    Eva Longoria'nın başrolünü üstlendiği Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip, 2014 yapımı ilk filmle benzer bir hikâye anlatıyor ama bu kez hikâyenin merkezine Latin Amerikalı bir aile koyuyor.
    • Tür: Komedi, Aile
    • Yönetmen: Marvin Bryan Lemus
    • Oyuncular: Eva Longoria, Jesse Garcia, Paulina Chavez
    • Yayın Tarihi: 28 Mart
    • Platform: Disney+

    11 yaşındaki Alexander ve ailesi, birlikte huzur dolu bir tatil geçirmek için Mexico City'ye dolu yola çıkarlar. Ancak yanlışkla lanetli bir tılsımla temas edince, ailenin tüm işleri ters gitmeye başlar. Tatil planları alt üst olan ailenin bu laneti bozmak ve her şeyi normalde döndürmek için birlikte çalışmayı öğrenmesi gerekecektir.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)

    Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru) Tam Boyutta Gör
    Paddington serisinin üçüncü filminde Ayı Paddington bu kez Peru'nun vahşi ormanlarında bir maceraya atılıyor.
    • Tür: Macera, Aile, Komedi
    • Yönetmen: Dougal Wilson
    • Oyuncular: Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel
    • Yayın Tarihi: 1 Nisan

    Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.

    2️⃣ Opus

    Opus Tam Boyutta Gör
    A24 yapımı Opus'un başrolünde The Bear dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Ayo Edebiri yer alıyor.
    • Tür: Macera, Aile, Komedi
    • Yönetmen: Mark Anthony Green
    • Oyuncular: Ayo Edebiri, John Malkovich, Juliette Lewis, Murray Bartlett, Tony Hale
    • Yayın Tarihi: 1 Nisan

    Bir yazar, yıllar önce ortadan kaybolan bir pop ikonunun yerleşkesine gider. Dalkavuklardan oluşan tarikatının yanı sıra bir grup gazeteci arkadaşıyla çevrili olan yazar, kısa süre sonra popçunun bu toplantı için yaptığı çarpık planları keşfeder.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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