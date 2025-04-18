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    Sinemada bu hafta: Günahkârlar, Saykoterapi, Tenet (18 Nisan 2025)

    Bu hafta sinemalarda yedi yeni film vizyona girerken, Tenet ve Leon da yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Artık yaz aylarına yaklaşmamızla birlikte vizyon takvimi de hareketlenmeye başladı. Nitekim bu hafta sinemalara dikkat çekici üç film birden geliyor: ABD'de övgülere boğulan Günahkârlar (Sinners), başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in yeni filmi Black Bag ve Tolga Karaçelik'in Hollywood'da çektiği Saykoterapi. Tabii bunların yanı sıra çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyenlere hitap eden yeni yapımlar da gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Günahkârlar (Sinners)

    Günahkârlar (The Sinners) Tam Boyutta Gör
    Fruitvale Station ve Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor. ABD'de kısa süre önce gösterime giren filmin aldığı ilk yorumlar oldukça olumlu.
    • Tür: Drama, GerilimFantastik
    • Yönetmen: Ryan Coogler,
    • Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo

    Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

    2️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)

    Kara Torba Operasyonu (Black Bag) Tam Boyutta Gör
    Black Bag; Ocean's Eleven, Traffic, Contagion gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama, Gerilim
    • Yönetmen: Steven Soderbergh
    • Oyuncular: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris

    Soderbergh, yeni filminde bir casusluk hikâyesi anlatıyor. İstihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un vatana ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır.

    3️⃣ Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi (Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer)

    Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer Tam Boyutta Gör
    Psycho Therapy; Gişe Memuru, Sarmaşık ve Kelebekler gibi üç dikkat çekici filme imza attıktan sonra Hollywood yapımı bir film yönetme şansı yakalayan Tolga Karaçelik'in imzasını taşıyor.
    • Tür: Suç, Kara Komedi
    • Yönetmen: Tolga Karaçelik
    • Oyuncular: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro

    Boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adam, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf ilişki, adamın hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirir. Seri katil, gündüzleri onun evlilik sorunlarına akıl hocalığı yaparken, geceleri ise yazarın yeni kitabındaki cinayet sahneleri için ilham kaynağı olur.

    4️⃣ Leon: Sevginin Gücü (Leon)

    Leon Tam Boyutta Gör
    90'ların en sevilen filmlerinden olan Leon, 30. yılına özel olarak kısa süreliğine beyaz perdeye geri dönüyor.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: Luc Besson
    • Oyuncular: Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman

    Mathilda, New York’ta yaşayan ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesini sevmeyen Mathilda için en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşınca mafya ailenin tüm bireylerini öldürür. O sırada alışverişte olan Mathilda ise olaydan kılpayı kurtulur ve Leon’un kaldığı daireye saklanır. Leon ise çok soğukkanlı bir katildir. Ancak Mathilda’ya karşı içten bir sevgi besler ve ona kol kanat gerer. Aslında babalık, arkadaşlık gibi kavramlar ona çok yabancıdır.

    5️⃣ Tenet

    Tenet Tam Boyutta Gör
    Yıllar sonra yeniden gösterime giren bir diğer film de Christopher Nolan imzalı Tenet. Pandemi döneminde çıktığı için Tenet'ı sinemada izleyemeyenler, şimdi ikinci bir şansa erişecek. Tenet görece zayıf filmlerinden biri olsa da filmin sevenleri de yok değil.
    • Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Christopher Nolan
    • Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh

    Tenet, zamanın akışını manipüle edebilen bir teknolojiyi ele geçirmekle görevli bir ajanın hikâyesini anlatıyor. İsmi verilmeyen ana kahramanımız, “zamanda tersine çevrilmiş” nesnelerle karşılaştığı bu macerada, geçmişle gelecek arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir savaşın içine çekiliyor.

    6️⃣ Baldız

    Baldız Tam Boyutta Gör
    Komedi filmi izlemek isteyenler için bu hafta vizyon programında öne çıkan yapım ise Baldız.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Hamdi Alkan
    • Oyuncular: Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Emel Müftüoğlu

    Bir yanda kıskanç ama sevimli bir abla, diğer yanda aşkı için göze her şeyi alan bir kız kardeş… Ve ortada kalan zavallı bir damat adayı! Bu filmde kahkaha da var, bolca çatışma da!

    7️⃣ Hay Hak: Karagöz Hacivat

    Hay Hak: Karagöz Hacivat Tam Boyutta Gör
    Çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyen aileler içinse bu hafta iki yeni animasyon film gösterime giriyor. Bunlardan ilki yerli bir yapım olan Hay Hak: Karagöz Hacivat.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Kenan Aktaşın

    Dört yıl boyunca kaybolduktan sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz, artık nüfustan bile silindiklerini öğrenince, köylülerin sevgisini kazanmak için herkese yardım etmeye karar verir. Ancak iyi niyetle başladıkları her iş, köyde tam bir felakete dönüşerek büyük bir kaosa sebep olur. Kendilerini affettirmeye çalışırken köylüleri birbirine düşüren bu absürt kahramanlar, sonunda istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını keşfederler.

    8️⃣ Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar

    Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer animasyon filmi ise Rusya yapımı Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

    Büyük Macera serisinin yeni filmi, kapısına bırakılan yavru lamayı ailesine götürmek için bir yolculuğa çıkan ayı Mic Mac ve arkadaşlarının hikâyesini konu alıyor.

    9️⃣ Katiliyle Kahvaltı

    Katiliyle Kahvaltı Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime girecek olan bir diğer yerli yapım da "katil kim?" temalı Katiliyle Kahvaltı.
    • Tür: Gerilim, Gizem
    • Yönetmen: Adem Kaya
    • Oyuncular: Musa Kazım Öney, Hicran Yavuz, Sevim Didar Gültekin

    İsmi de “Kahraman” olan baş karakterimiz, karlarla kaplı ıssız bir otele gelir. Otelde, farklı kimliklere ve sosyal çevrelere ait yedi kişi vardır. Bu kişilerden biri öldürülür. Kahraman, oteldeki diğer kişilerle konuşarak, öldürülen kişinin, aslında otelin sahibi olduğunu ve bu altı kişiye farklı zamanlarda çeşitli kötülükler yaptığını öğrenir. Seyircinin katilin kim olduğunu merak ettiği bir anda, filmin lineer akışı bozulur.
    Peki, bu filmi yayınlayacak olan kurum, filmdeki kimliklerden veya siyasi göndermelerden rahatsız olursa ne olur? Film nasıl yayınlanır? Sansür uygulandığında, filmdeki suç, suçlu ve karakterler arasındaki ilişkiler ne ölçüde değişebilir?

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlardaki en dikkat çekici yapım MUBI'den geliyor. Geçtiğimiz yıl gösterildiği Cannes Film Festivali'nde övgü toplayan Grand Tour, bu hafta MUBI'de izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan Netflix'te ise bu hafta izleyicileri Japonya yapımı aksiyon filmi Bullet Train Explosion bekliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ Büyük Yolculuk (Grand Tour)

    Grand Tour Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl gösterildiği Cannes film festivalinde övgü toplayan Grand Tour, bugün MUBI'ye geliyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Miguel Gomes
    • Oyuncular: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva
    • Yayın Tarihi: 18 Nisan
    • Platform: MUBI

    Burma, 1917. İngiliz devlet memuru Edward, evlenmek üzere yanına gelen nişanlısı Molly’den kaçar. Asya’da beklenmedik bir maceraya atılan Edward’ın yaptıklarından keyif alan özgür ruhlu Molly, kör kütük aşık olduğu nişanlısının peşinden gitmedik yer bırakmaz... Daha çok sinefillere hitap eden Grand Tour, zamanda ve mekânda dolaşan büyüleyici bir yolculuk hikâyesi.

    2️⃣ Hızlı Tren Dehşeti (Bullet Train Explosion)

    Bullet Train Explosion Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında Japonya yapımı aksiyon filmi Bullet Train Explosion geliyor. Film adından da anlaşılacağı üzere bir hızlı trende geçiyor.
    • Tür: Aksiyon
    • Yönetmen: Shinji Higuchi
    • Oyuncular: Tsuyoshi Kusanagi, Kanata Hosoda, Non, Machiko Ono
    • Yayın Tarihi: 23 Nisan
    • Platform: Netflix

    Hikâye, Tokyo'dan Osaka'ya giden bir hızlı treninde gizemli bir bombanın bulunmasıyla başlar. Zamanla yarışan bir güvenlik görevlisi ve yolcular, patlamayı önlemek için hem birbirleriyle hem de görünmeyen bir düşmanla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Ash

    Ash Tam Boyutta Gör
    Eiza Gonzalez ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı bilim-kurgu filmi Ash, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Korku
    • Yönetmen: Flying Lotus
    • Oyuncular: Eiza Gonzalez, Aaron Paul
    • Yayın Tarihi: 22 Nisan

    Film Ash adlı gizemli bir gezegende geçiyor. Eiza Gonzalez, bu gezegende gözlerini açıp tüm ekibinin öldürüldüğünü gören bir astronota hayat veriyor. Aaron Paul ise onu kurtarmak için gelen Brion'u canlandırıyor. Ash'te hem psikolojik hem de fiziki olarak sınanan ikili bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan birbirlerine güvenip güvenemeyeceklerini anlamaya çalışıyor.

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