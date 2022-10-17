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    Cinemaximum dönemi kapanıyor: Sinemaların yeni ismi "Paribu Cineverse"

    Yıllardır CGV Mars Cinema Group'u Cinemaximum olarak gördüğümüz dönem sona eriyor. Paribu ve CGV Mars Cinema Group'un ortaklığıyla sinemalar artık Paribu Cineverse oluyor.
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    Sinemaların yeni ismi Paribu Cineverse Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi özellikle AVM sinemalarında sinemaların ismi uzun bir dönemdir Cinemaximum. CGV Mars Cinema Group'un yıllar önce yapmış olduğu bu anlaşmanın bitmesi ve Paribu ile anlaşmalarının ardından sinemaların ismi değişiyor. Artık sinemaların ismi Paribu Cineverse.

    Paribu Cineverse

    Paribu, Türkiye’nin en büyük sinema salonu (multiplex) zinciri olan CGV Mars Cinema Group ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda tüm CGV Mars Cinema Group’un sinema salonları artık “Paribu Cineverse” adıyla hizmet verecek. Bu kapsamda CGV Mars Cinema Group’un 30 şehirdeki 778 salonu “Paribu Cineverse” adıyla hizmet verecek. Yeni sinema evrenini yaratmak üzere bir araya gelen Paribu ve CGV Mars Cinema Group, sinemanın büyüsünü yeniden sinemaseverlere yaşatmayı ve teknolojinin getireceği tüm yenilikleri sinemaya aktarmayı hedefliyor.

    CGV Mars Cinema Group ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin sektöre büyük katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Paribu CEO’su Yasin Oral şu açıklamalarda bulundu: “Paribu olarak, bizi geleceğe taşıyan değerlerin korunması, geliştirilmesi ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple bir teknoloji firması olarak sorumluluk alıyor ve bu alanlara katkıda bulunuyoruz. Sinema da bizim için yeni bir alan değil. Pandemiden bu yana desteklerimizle sinemanın yanında yer aldık. Kurduğumuz iş birlikleri ile ulusal ve uluslararası yapımların sinemaseverlerle buluşmasına destek olduk. Şimdi de sektörün en büyük oyuncusu CGV Mars Cinema Group ile birlikte sinemanın büyüsünü ve değerlerini koruyarak yarının sinemasını yaratmak için adım atıyoruz. Bu açıdan kurduğumuz iş birliği bizim için çok kıymetli. Sinema sektörü başta olmak üzere herkes için faydalı olmasını diliyoruz.”

    “Yeni dönemde güçlenerek büyüyeceğiz”

    Paribu ile kurulan yeni birlikteliğin hem sektöre hem de Türkiye’ye katkı sağlayacağına inandığını söyleyen CGV Mars Cinema Group CEO’su Jong Min Jung, yeni sponsorlukla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Yeni yol arkadaşımız Paribu ile birlikte 5 seneye yayılan kapsamlı bir sponsorluk süreci başlıyor. Bu birliktelik için hepimiz çok heyecanlıyız. Yarının dünyasını ve aynı zamanda kültür sanat alanını sahiplenen Paribu’nun yeni iş ortağımız olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreç, ‘yeni sinema evreni’ni oluşturduğumuz bir süreç olacak. Yeni festivallerle ve yeni projelerle sektöre katkıda bulunacağımız yeni dönemde güçlenerek büyüyeceğiz.”

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