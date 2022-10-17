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    Nvidia, iptal edilen RTX 4080 12GB için geri ödeme yapmaya başlıyor

    Nvidia, Ada Lovelace mimarisinin tepe modellerinden RTX 4080 12GB’a gelen tepkilerden sonra kartı piyasaya sürmeden iptal etmişti. Şimdi ise üreticilere geri ödeme yapmaya başlıyor.
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    Nvidia, iptal edilen RTX 4080 12GB için geri ödeme yapıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia bir süre önce şaşırtıcı bir hamle yaparak Ada Lovelace mimarisinin tepe modellerinden RTX 4080 12GB’ı daha piyasaya sürmeden iptal etmişti. İptal süreci ise ekran kartının teknoloji forumlarında ve sosyal medya ciddi şekilde eleştirilmesiyle başlamıştı. Zira RTX 4080 12GB, özünde RTX 4080 16’dan sadece bellek miktarı noktasında değil beygir gücü konusunda da ciddi oranda farklıydı.

    İptal edilen RTX 4080 12GB, daha az bellek, daha az bellek veri yolu ve yaklaşık yüzde 25 daha az CUDA çekirdeğine sahip olarak piyasaya sürülecekti. Ancak gelinen noktada bu kartı, bu isimle piyasada görmeyeceğiz. Üreticiler halihazırda ellerindeki kartı yeniden kutulayacak ve paketleyecek. Ayrıca kartın üstünde de değişiklikler yapılması, etiketlerin değiştirilmesi, uyumlu BIOS ile güncellenmesi gibi çalışmalar da yapılacak. Sektörden gelen bilgilere göre Nvidia, bu ek maliyetlerin bir kısmını üstlenecek.

    RTX 4070 Ti veya RTX 4070 olarak çıkabilir

    Nvidia, iptal edilen RTX 4080 12GB için geri ödeme yapıyor Tam Boyutta Gör
    RTX 4080 12GB, şekil ve isim değiştirerek RTX 4070 Ti veya RTX 4070 olarak piyasaya çıkması kuvvetle muhtemel. Ancak bu durum Nvidia’nın yol haritasını esasında tümüyle değiştiriyor. Eğer bu kart iptal edilmeseydi, planlanan orijinal RTX 4070 veya 4070 Ti neler sunacaktı? Ya da RTX 4060 Ti’da durum ne olacak? Sonuç olarak yeniden adlandırılacak olan RTX 4080’in tüm aile üzerinde zincirleme bir etkisi olacak.

    Öte yandan Nvidia GeForce RTX 4090 (1.599 dolar) halihazırda piyasaya sürüldü. Kasım ayında da RTX 4080 16GB, 1.199 dolar fiyat etiketiyle pazara giriş yapacak. Muhtemelen CES 2023 kapsamında da yeni bir kartın raflara gireceği belirtiliyor.

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