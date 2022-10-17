Nvidia, iptal edilen RTX 4080 12GB için geri ödeme yapmaya başlıyor

İptal edilen RTX 4080 12GB, daha az bellek, daha az bellek veri yolu ve yaklaşık yüzde 25 daha az CUDA çekirdeğine sahip olarak piyasaya sürülecekti. Ancak gelinen noktada bu kartı, bu isimle piyasada görmeyeceğiz. Üreticiler halihazırda ellerindeki kartı yeniden kutulayacak ve paketleyecek. Ayrıca kartın üstünde de değişiklikler yapılması, etiketlerin değiştirilmesi, uyumlu BIOS ile güncellenmesi gibi çalışmalar da yapılacak. Sektörden gelen bilgilere göre Nvidia, bu ek maliyetlerin bir kısmını üstlenecek.
RTX 4070 Ti veya RTX 4070 olarak çıkabilir
Öte yandan Nvidia GeForce RTX 4090 (1.599 dolar) halihazırda piyasaya sürüldü. Kasım ayında da RTX 4080 16GB, 1.199 dolar fiyat etiketiyle pazara giriş yapacak. Muhtemelen CES 2023 kapsamında da yeni bir kartın raflara gireceği belirtiliyor.
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım