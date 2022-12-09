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    SK Hynix, dünyanın en hızlı DDR5 belleklerini duyurdu

    SK hynix dünyanın en hızlı sunucu sınıfı DDR5 belleklerini resmen duyurdu. Firmaya göre yeni bellekler mevcut DDR5 belleklerde yüzde 80 daha hızlı bir yapıya sahip.
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    SK Hynix, dünyanın en hızlı DDR5 belleklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    SK Hynix, DDR5-8000 ve ötesinde derecelendirilen bellek modüllerine sahip sunucu sınıfı MCR DIMM'lerini geliştirdiğini yaptığı açıklamada duyurdu. SK Hynix, bellekleri geliştirmek için aynı zamanda Intel ve Renesas ile birlikte çalıştığını da bildiriyor.

    SK Hynix’in yeni DDR5 MCR (Multiplexer Combined Ranks) bellekleri minimum 8Gbps veri hızlarına erişebiliyor. Böylece halihazırda kullanılan ve 4.8Gbps hızlara erişen DDR5 belleklerden yüzde 80 daha yüksek hızlar sunulmuş oluyor.

    SK Hynix'in çözümü yüzde 80 daha hızlı

    MCR DIMM, iki sıranın eşzamanlı çalışmasını sağlayarak, geleneksel DRAM modülünde genellikle alınan 64 bayta kıyasla CPU'ya tek seferde 128 baytlık veri aktarımına izin veriyor. Böylece CPU’ya gönderilen veri miktarı artıyor ve daha hızlı olan minimum 8Gbps veri aktarım hızına erişiliyor.

    SK Hynix, dünyanın en hızlı DDR5 belleklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    SK Hynix, MCR teknolojisi ve Renesas'ın tampon teknolojisini kullanarak Intel ile ortaklık kurduğundan, MCR bellekler en azından başlangıçta Intel'e özel bir teknoloji gibi görünüyor. SK Hynix'in basın açıklamasının bir parçasında Intel, "bu teknolojiyi gelecekteki Intel Xeon işlemcilere getirmeyi ve endüstri genelinde standardizasyon ve çok nesilli geliştirme çabalarını desteklemeyi dört gözle beklediklerini" belirtti. Bu arada, bu hala aktif olarak geliştirilmekte olan bir teknoloji gibi görünüyor ve SK Hynix kullanılabilirlik, uyumluluk veya fiyatlandırma hakkında detaylara da yer vermiş değil.

    Bununla birlikte SK Hynix, MCR DIMM'nin geleneksel DDR5 bellekten nasıl iki kat daha hızlı olduğu konusunun ayrıntılarına fazla girmemiş olsa da, bu ürün yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve sunucu endüstrileri için tasarlanmış durumda. Dolayısıyla tüketici sınıfında MCR RAM’leri görmemiz en azından yakın gelecekte mümkün değil.

    Kaynakça https://news.skhynix.com/sk-hynix-develops-mcr-dimm/ https://wccftech.com/sk-hynix-speeds-up-ddr5-memory-beyond-8-gbps-with-mcr-dimm-worlds-fastest-server-modules/
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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