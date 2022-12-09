SK Hynix, dünyanın en hızlı DDR5 belleklerini duyurdu

SK Hynix’in yeni DDR5 MCR (Multiplexer Combined Ranks) bellekleri minimum 8Gbps veri hızlarına erişebiliyor. Böylece halihazırda kullanılan ve 4.8Gbps hızlara erişen DDR5 belleklerden yüzde 80 daha yüksek hızlar sunulmuş oluyor.
SK Hynix'in çözümü yüzde 80 daha hızlı
MCR DIMM, iki sıranın eşzamanlı çalışmasını sağlayarak, geleneksel DRAM modülünde genellikle alınan 64 bayta kıyasla CPU'ya tek seferde 128 baytlık veri aktarımına izin veriyor. Böylece CPU’ya gönderilen veri miktarı artıyor ve daha hızlı olan minimum 8Gbps veri aktarım hızına erişiliyor.
Bununla birlikte SK Hynix, MCR DIMM'nin geleneksel DDR5 bellekten nasıl iki kat daha hızlı olduğu konusunun ayrıntılarına fazla girmemiş olsa da, bu ürün yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve sunucu endüstrileri için tasarlanmış durumda. Dolayısıyla tüketici sınıfında MCR RAM’leri görmemiz en azından yakın gelecekte mümkün değil.Kaynakça https://news.skhynix.com/sk-hynix-develops-mcr-dimm/ https://wccftech.com/sk-hynix-speeds-up-ddr5-memory-beyond-8-gbps-with-mcr-dimm-worlds-fastest-server-modules/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım