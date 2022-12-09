Tam Boyutta Gör SK Hynix, DDR5-8000 ve ötesinde derecelendirilen bellek modüllerine sahip sunucu sınıfı MCR DIMM'lerini geliştirdiğini yaptığı açıklamada duyurdu. SK Hynix, bellekleri geliştirmek için aynı zamanda Intel ve Renesas ile birlikte çalıştığını da bildiriyor.

SK Hynix’in yeni DDR5 MCR (Multiplexer Combined Ranks) bellekleri minimum 8Gbps veri hızlarına erişebiliyor. Böylece halihazırda kullanılan ve 4.8Gbps hızlara erişen DDR5 belleklerden yüzde 80 daha yüksek hızlar sunulmuş oluyor.

SK Hynix'in çözümü yüzde 80 daha hızlı

MCR DIMM, iki sıranın eşzamanlı çalışmasını sağlayarak, geleneksel DRAM modülünde genellikle alınan 64 bayta kıyasla CPU'ya tek seferde 128 baytlık veri aktarımına izin veriyor. Böylece CPU’ya gönderilen veri miktarı artıyor ve daha hızlı olan minimum 8Gbps veri aktarım hızına erişiliyor.

Tam Boyutta Gör SK Hynix, MCR teknolojisi ve Renesas'ın tampon teknolojisini kullanarak Intel ile ortaklık kurduğundan, MCR bellekler en azından başlangıçta Intel'e özel bir teknoloji gibi görünüyor. SK Hynix'in basın açıklamasının bir parçasında Intel, "bu teknolojiyi gelecekteki Intel Xeon işlemcilere getirmeyi ve endüstri genelinde standardizasyon ve çok nesilli geliştirme çabalarını desteklemeyi dört gözle beklediklerini" belirtti. Bu arada, bu hala aktif olarak geliştirilmekte olan bir teknoloji gibi görünüyor ve SK Hynix kullanılabilirlik, uyumluluk veya fiyatlandırma hakkında detaylara da yer vermiş değil.

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Bununla birlikte SK Hynix, MCR DIMM'nin geleneksel DDR5 bellekten nasıl iki kat daha hızlı olduğu konusunun ayrıntılarına fazla girmemiş olsa da, bu ürün yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve sunucu endüstrileri için tasarlanmış durumda. Dolayısıyla tüketici sınıfında MCR RAM’leri görmemiz en azından yakın gelecekte mümkün değil.

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SK Hynix, dünyanın en hızlı DDR5 belleklerini duyurdu