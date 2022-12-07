Rapor: Küresel bellek fiyatları düşüyor ve düşmeye de devam edecek

Tam Boyutta Gör Küresel DRAM gelirleri eşi benzeri görülmemiş şekilde düşüş yaşamış olsa da sektörel uzmanlar, DRAM maliyetlerinde düşüş eğilimi olduğunu ve bellek fiyatlarının 2022 son çeyreği ile gelecek yılın ilk çeyreği arasında önemli ölçüde düşeceğini söylüyor.

Yüzde 18'lik düşüş bekleniyor

Mobil cihazlardan, bilgisayarlara oradan da sunuculara kadar neredeyse her teknolojik alanda kullanılan DRAM fiyatlarında 2023’ün ilk çeyreğine kadar yüzde 13 ila yüzde 18 arasında bir fiyat düşüşü bekleniyor. Maliyet bazlı fiyat düşüşünün yanında artan enflasyona bağlı olarak belleklerin üretimi ve dolayısıyla sevkiyatında da bir düşüş bekleniyor.

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Her ne kadar DDR5 RAM bellekler DRAM alanında şu an da taze bir kan gibi görünse de tek başına yeterli talebi ve geliri yaratması mümkün değil zira fiyatları halen daha DDR4’e karşı çok da rekabetçi değil. Ancak fiyat düşüşleri rekabeti artırabilir. Bunun yanında Geçen yıl sunucu DRAM'i daha fazla talep görmesine ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi mobil teknolojiler için kullanılan DRAM belleğini geride bırakmasına rağmen fiyat düşüşü en çok bu tarafta görülecek.

Ancak 2023’ün ikinci çeyreğinden itibaren enflasyonun düşmesiyle birlikte DRAM üretiminde artış yaşanacağının altı çiziliyor. Rapor aynı zamanda sunuculara yönelik DRAM talebinin 2026’ya kadar yıllık yüzde 24 büyüme oranına ulaşacağını tahmin ediyor. Üreticilerin bu alandan faydalanabileceğinin de altı çiziliyor.

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Ram Haberleri

Küresel bellek fiyatları düşüyor ve düşmeye de devam edecek