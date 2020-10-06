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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SK Hynix dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini duyurdu

    DDR5 modüller DDR4 standardına göre yüzde 50 daha fazla bant genişliği, yonga üzeri hata düzeltme özelliği, 1.1 volta çekilen gerilim değeri gibi özellikler sunuyor.
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    Ram
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SK Hynix dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini duyurdu
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    2018 yılından bu yana 16Gb DDR5 DRAM belleği üzerinde çalışmalarını sürdüren SK Hynix nihayet hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın ilk DDR5 RAM belleği üretici ortaklara gönderilmeyi bekliyor.

    DDR5 neler sunuyor?

    Standart geliştirmekten sorumlu olan JEDEC konsorsiyumu geçtiğimiz yıl ilk olarak LPDDR5 standartlarını belirlemiş ve mobil cihazlarda kullanılmasının yolunu açmıştı. Bilindiği üzere Xiaomi Mi 10 amiral gemisi ile başlayan LPDDR5 trendi bugün artarak devam ediyor. Bu yıl da DDR5 belleğin standartları tamamlandı ve ilk adımlar atıldı.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

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    DDR5 standardı da yine performans ve verimlilik üzerine odaklanıyor. Kanal verimliliğini düşürmeden yüksek hızlara erişebilen DDR5 standardı aynı modülde iki adet 40-bit tam bağımsız alt kanal barındırıyor. Böylece daha fazla stabilite ve verimlilik elde ediliyor. Yine ilk kez bir güç yönetim kontrolcüsü DDR5 belleklerde yer alacak.

    DDR5 standardı piyasaya çıktığında 4.8Gbps-5.6Gbps bant genişliğine ulaşabilecek. Bu rakam DDR4 standardının yüzde 50 fazlası anlamına geliyor. Standart geliştikçe 6.4Gbps hızlarına çıkacağız. Bu noktada 1.1V enerji tüketimi üzerinde oynamalar yaparak bant genişliğinin çeşitlendirileceğini de belirtelim.

    SK Hynix dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    DDR5 standardında yonga üzeri hata düzeltme, karar dengeleme – DFE ile girdi-çıktı hızlarını dengeleyebilme gibi yeni teknolojiler de yer alıyor. DDR5 teknolojisi tek zar üzerinde 256GB kapasiteleri de mümkün kılıyor.

    SK Hynix yaptığı duyuruda 16Gb DDR5 DRAM bellek modülünün geliştirilmesini tamamladığını ve test onaylarının alındığını bildirdi. Böylece pek çok üretici ortağına DDR5 RAM bellek tedariği yapmak için her şey hazır hale gelmiş oldu.

    Sk Hynix ile birlikte Synopsys, Renesas, Montage Technology ve Rambus’da çalışmalara katkı sağladı. Bu bakımdan yakın zamanda bu firmaların ilk DDR5 çözümleri de piyasaya çıkmış olacak. Şimdilik net bir tarih verilmiyor.



    https://www.techpowerup.com/272978/sk-hynix-launches-worlds-first-ddr5-dram Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    _Dominic_Toretto_ 2 hf. en beğenilen Normandia_06
    Kalite konusunda, tam olarak nerede hata yapıyor sizce Hynix ?
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 2 hf.
    AMD yarın çıldırıp ddr5 uyumlu anakartlarını tanıtıp ddr5 destekli işlemcilerini tanıtmayacağına göre piyasaya herhalde 2-3 sene sonra anca çıkar yaygınlaşması da 4-5 yılı bulur intelin bu konuda önderlik edeceğini hiç sanmıyorum hala bukalemun gibi 10nm ye geçsek mi geçmesek mi pcie 4.0 a geçsek mi geçmesek mi modundalar.
    Yanıtla +1
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 2 hf.
    Adamlar çalışıyor.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 hf.
    Adam koskoca Hynix'i oturduğu yerden dandik ilan etti
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf.
    Zaten kullanıyor ki ddr5 hem hynix çıkarsa ne olur çıkarmasa ne olur bi samsung veya micron gibi kaliteli yapamıyor
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    _Dominic_Toretto_ 2 hf. Normandia_06
    Kalite konusunda, tam olarak nerede hata yapıyor sizce Hynix ?
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    MertDrx (Mert L.) 2 hf. Normandia_06
    Kullandığınız ürünlerde bile bir hynix olabilir. Kalite konusunu neye göre yargıladınız cidden merak ediyorum.
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    pcpcpcpc 2 hf. Normandia_06
    Adamlar bu yorumu görse neresiyle güleceğini şaşırır. Ya da bizi kıskanırlar kesin...
    1 Yanıt Yanıtla
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    erarslan1081 2 hf.
    DDR3 sistemimden direk ddr5 geçicem gibi.
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    taktaktakirdama (Yunus Karagül) 2 hf.
    biz daha ddr4 göremiyoruz hayırlı olsun diyelim.
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf.
    şimdiye kadar ddr50 çıkması gerekiyordu ramlerde ilerleme neden yok denecek kadar az anlamıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    izengel 2 hf. faniseyler
    Bellekler PC işindeki en hızlı parçalar. Ama anakart ve işlemci desteği de gerektiği için aşırı ilerleme olmuyor, onlara takılıp bekliyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf.
    Zaten CES'te gösterilmişti ve hali hazırda telefonlar DDR5 kullanıyorlar. Önemli olan masaüstü işlemci üreticilerin DDR5'i destekleyecek anakart köprüsü çıkartmaları
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    VITO SCALETTA 2 hf.
    ddr 3 den dewam 5 yil sonra aliriz belki
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