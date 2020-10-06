SK Hynix dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini duyurdu

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2018 yılından bu yana 16Gb DDR5 DRAM belleği üzerinde çalışmalarını sürdüren SK Hynix nihayet hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın ilk DDR5 RAM belleği üretici ortaklara gönderilmeyi bekliyor.

DDR5 neler sunuyor?

Standart geliştirmekten sorumlu olan JEDEC konsorsiyumu geçtiğimiz yıl ilk olarak LPDDR5 standartlarını belirlemiş ve mobil cihazlarda kullanılmasının yolunu açmıştı. Bilindiği üzere Xiaomi Mi 10 amiral gemisi ile başlayan LPDDR5 trendi bugün artarak devam ediyor. Bu yıl da DDR5 belleğin standartları tamamlandı ve ilk adımlar atıldı.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

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DDR5 standardı kullanıma hazır

DDR5 standardı da yine performans ve verimlilik üzerine odaklanıyor. Kanal verimliliğini düşürmeden yüksek hızlara erişebilen DDR5 standardı aynı modülde iki adet 40-bit tam bağımsız alt kanal barındırıyor. Böylece daha fazla stabilite ve verimlilik elde ediliyor. Yine ilk kez bir güç yönetim kontrolcüsü DDR5 belleklerde yer alacak.

DDR5 standardı piyasaya çıktığında 4.8Gbps-5.6Gbps bant genişliğine ulaşabilecek. Bu rakam DDR4 standardının yüzde 50 fazlası anlamına geliyor. Standart geliştikçe 6.4Gbps hızlarına çıkacağız. Bu noktada 1.1V enerji tüketimi üzerinde oynamalar yaparak bant genişliğinin çeşitlendirileceğini de belirtelim.

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DDR5 standardında yonga üzeri hata düzeltme, karar dengeleme – DFE ile girdi-çıktı hızlarını dengeleyebilme gibi yeni teknolojiler de yer alıyor. DDR5 teknolojisi tek zar üzerinde 256GB kapasiteleri de mümkün kılıyor.

SK Hynix yaptığı duyuruda 16Gb DDR5 DRAM bellek modülünün geliştirilmesini tamamladığını ve test onaylarının alındığını bildirdi. Böylece pek çok üretici ortağına DDR5 RAM bellek tedariği yapmak için her şey hazır hale gelmiş oldu.

Sk Hynix ile birlikte Synopsys, Renesas, Montage Technology ve Rambus’da çalışmalara katkı sağladı. Bu bakımdan yakın zamanda bu firmaların ilk DDR5 çözümleri de piyasaya çıkmış olacak. Şimdilik net bir tarih verilmiyor.

https://www.techpowerup.com/272978/sk-hynix-launches-worlds-first-ddr5-dram

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