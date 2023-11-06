Vivo X100 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: Dünyada ilk olacak

Dimensity 9300 ve daha fazlası
Paylaşılan tanıtım videosu, Vivo X100 Pro'nun Dimensity 9300 yonga seti de dahil olmak üzere temel özelliklerini bizlere gösteriyor. Akıllı telefonun Dimensity 9300'den destek alan ilk model olacağını belirtmekte fayda var. Bir diğer yenilik ise, özellikle düşük ışık koşullarındaki performansıyla dikkat çeken Zeiss APO süper telefoto lensi olacak.
Mevcut raporlara göre Vivo X100 serisi dört renkte satışa sunulacak. Bunlar siyah, beyaz, mavi ve turuncu. Ayrıca akıllı telefonların fiyatı da şimdiden gün yüzüne çıktı. Vivo X100'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama sürümü 549 dolar olacak. Bu rakamın geçtiğimiz ay tanıtılan Xiaomi 14 serisi ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.
Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm detaylar için 13 Kasım tarihli etkinliğe kadar beklememiz gerekecek. Ayrıca bu etkinlikte Vivo Watch 3'ün de sahneye çıkacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.