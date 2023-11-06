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    Vivo X100 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: Dünyada ilk olacak

    Vivo, yaklaşmakta olan Vivo X100 Pro için yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Vivo X100 serisinin amiral gemisi modeli, iki özelliği ile dünyada bir ilk olacak. İşte detaylar...
    Vivo X100 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: Dünyada ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun merakla bkelenen telefonları Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi Vivo, akıllı telefonların özellikleri ve tanıtım tarihine bir süredir teaser görüntüleri paylaşıyor. Son olarak Çinli dev, Vivo X100 Pro'nun detaylarına da açıklık getirdi. Amiral gemisi telefon, iki özelliği ile dünyada ilk olacak.

    Dimensity 9300 ve daha fazlası

    Paylaşılan tanıtım videosu, Vivo X100 Pro'nun Dimensity 9300 yonga seti de dahil olmak üzere temel özelliklerini bizlere gösteriyor. Akıllı telefonun Dimensity 9300'den destek alan ilk model olacağını belirtmekte fayda var. Bir diğer yenilik ise, özellikle düşük ışık koşullarındaki performansıyla dikkat çeken Zeiss APO süper telefoto lensi olacak.

    Mevcut raporlara göre Vivo X100 serisi dört renkte satışa sunulacak. Bunlar siyah, beyaz, mavi ve turuncu. Ayrıca akıllı telefonların fiyatı da şimdiden gün yüzüne çıktı. Vivo X100'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama sürümü 549 dolar olacak. Bu rakamın geçtiğimiz ay tanıtılan Xiaomi 14 serisi ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. 

    Vivo X100 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: Dünyada ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Ailenin amiral gemisi modeli Vivo X100 Pro Plus ise, muhtemel olarak 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm detaylar için 13 Kasım tarihli etkinliğe kadar beklememiz gerekecek. Ayrıca bu etkinlikte Vivo Watch 3'ün de sahneye çıkacağını hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kendi aracımla servis çekmek istiyorum crucial ssd alınır mı marshall mı filli boya mı daha iyi notebook fan control wir leben autos

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