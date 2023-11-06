Tam Boyutta Gör Vivo'nun merakla bkelenen telefonları Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi Vivo, akıllı telefonların özellikleri ve tanıtım tarihine bir süredir teaser görüntüleri paylaşıyor. Son olarak Çinli dev, Vivo X100 Pro'nun detaylarına da açıklık getirdi. Amiral gemisi telefon, iki özelliği ile dünyada ilk olacak.

Dimensity 9300 ve daha fazlası

Paylaşılan tanıtım videosu, Vivo X100 Pro'nun Dimensity 9300 yonga seti de dahil olmak üzere temel özelliklerini bizlere gösteriyor. Akıllı telefonun Dimensity 9300'den destek alan ilk model olacağını belirtmekte fayda var. Bir diğer yenilik ise, özellikle düşük ışık koşullarındaki performansıyla dikkat çeken Zeiss APO süper telefoto lensi olacak.

Mevcut raporlara göre Vivo X100 serisi dört renkte satışa sunulacak. Bunlar siyah, beyaz, mavi ve turuncu. Ayrıca akıllı telefonların fiyatı da şimdiden gün yüzüne çıktı. Vivo X100'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama sürümü 549 dolar olacak. Bu rakamın geçtiğimiz ay tanıtılan Xiaomi 14 serisi ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ailenin amiral gemisi modeli Vivo X100 Pro Plus ise, muhtemel olarak 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Vivo X100 Pro'nun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı 4 sa. önce eklendi

Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm detaylar için 13 Kasım tarihli etkinliğe kadar beklememiz gerekecek. Ayrıca bu etkinlikte Vivo Watch 3'ün de sahneye çıkacağını hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo X100 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: Dünyada ilk olacak