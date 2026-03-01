Skoda en güçlü hibrit modelini tanıttı: 272 beygirlik Superb

Söz konusu hibrit ünite, 130 kW (177 beygir) güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ile 85 kW'lık elektrik motorunu bir araya getiriyor. Toplamda 400 nm torka ulaşan bu güçlü kombinasyon, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.1 saniyede çıkmasını sağlıyor. Modelin maksimum hızı 225 km/s olarak açıklandı. Aynı zamanda 2.000 kg'a kadar çekme kapasitesi sunduğu belirtiliyor.
Fren sistemi iyileştirildi
Çek üretici, artan performansı dizginlemek adına aracın fren sisteminde de önemli iyileştirmeler yaptı. Arka diskler 310 mm çapında ve 22 mm kalınlığında havalandırmalı disklerle güncellendi. Ön frenler için tamponun alt kısmına eklenen hava kanalları sayesinde daha etkin bir soğutma sağlandığı belirtiliyor.