    Skoda en güçlü hibrit modelini tanıttı: 272 beygirlik Superb

    Skoda, amiral gemisi Superb’in 272 beygirlik yeni şarj edilebilir hibrit versiyonunu tanıttı. Model, markanın mevcut içten yanmalı araç serisindeki en güçlü otomobili oldu.

    Skoda en güçlü hibrit modelini tanıttı: 272 beygirlik Superb Tam Boyutta Gör
    Skoda, amiral gemisi Superb'in en güçlü versiyonunu tanıttı. 200 kW (272 beygir) gücündeki şarj edilebilir hibrit seçenek, Superb'i markanın mevcut ürün gamındaki en güçlü içten yanmalı modeli haline getiriyor. Mlada Boleslav merkezli üreticinin duyurduğu bu yeni sistem, liftback'in yalnızca üst düzey versiyonlarında sunulacak.

    Söz konusu hibrit ünite, 130 kW (177 beygir) güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ile 85 kW'lık elektrik motorunu bir araya getiriyor. Toplamda 400 nm torka ulaşan bu güçlü kombinasyon, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.1 saniyede çıkmasını sağlıyor. Modelin maksimum hızı 225 km/s olarak açıklandı. Aynı zamanda 2.000 kg'a kadar çekme kapasitesi sunduğu belirtiliyor.

    Skoda en güçlü hibrit modelini tanıttı: 272 beygirlik Superb Tam Boyutta Gör
    Yeni yüksek performanslı motor seçeneği, liftback gövde tipinin yalnızca Sportline ve Laurin & Klement donanım paketlerinde sunulacak. Daha düşük güçteki 150 kW'lık hibrit motor ise tüm Superb Combi versiyonlarında ve liftback'in Selection donanım paketinde sunulmaya devam edecek.

    Fren sistemi iyileştirildi

    Çek üretici, artan performansı dizginlemek adına aracın fren sisteminde de önemli iyileştirmeler yaptı. Arka diskler 310 mm çapında ve 22 mm kalınlığında havalandırmalı disklerle güncellendi. Ön frenler için tamponun alt kısmına eklenen hava kanalları sayesinde daha etkin bir soğutma sağlandığı belirtiliyor.

    Skoda en güçlü hibrit modelini tanıttı: 272 beygirlik Superb Tam Boyutta Gör
    Yeni Superb iV, 25.7 kWh kapasiteli bataryaya sahip. 50 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde araç, yaklaşık 26 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşabiliyor. Skoda'nın paylaştığı verilere göre, Avrupa pazarında şarj edilebilir hibrit modellere olan ilgi artmakta. Günümüzde her dört Superb modelinden biri şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemiyle sipariş ediliyor.
